鲜花绿植搜索量增长120% 昆明年宵花热卖

最近关于新冠的信息不绝于耳，各地陆续密集调整核酸政策，多地轨道交通也宣布不再查验核酸报告。我们看到的是周边一个个新增的确诊数据，同时伴随着“今冬新冠与流感同流行”、“美国面临 10 年来最严重的流感”、“连花清瘟胶囊涨价超 3 倍”“多款感冒药卖断货”等新闻被火热讨论。因为拥有这些独特的消毒优势，配盾的系列产品已经被广泛应用于诸多场景：在家庭空间守护家人的呼吸健康；在办公室这样的较密闭且人员密集的场所，帮助降低流感等呼吸疾病的传播风险；在人员流动比较频繁，需要实时消毒防护的政务大厅、银行网点等，第 一时间做好消毒工作；在学校教室、青少年宫等，守护孩子们的健康成长；在出租车和网约车上，守护司乘的健康呼吸，让出行更安心……有「配盾」的地方，就是安全空间。