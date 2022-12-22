vivo S16系列发布：起售价2099元 顶配售价3599元

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:今晚，vivo正式发布了vivo S16系列手机，该系列共有三款机型，分别有vivo S16e、vivo S16和vivo S16Pro，下面一起来看看这些手机的配置和售价情况吧。

颜色方面，vivo S16系列带来全新配色颜如玉，在阳光下会变为墨色丹青，另外有烟花、玄黑两种配色。

配置方面，S16搭载骁龙870旗舰平台，王者荣耀2小时掉帧大于10帧的概率低至0.77%;S16Pro成为全球首批采用天玑8200平台的产品。S16系列采用更精密的堆叠设计，加以全新定制的蝉翼电池与密度更高的高电压正极材料，使得S16系列能够在更小体积中容纳更多电量。在机身厚度骤减13.5%的情况下，电池容量却从4500mAh提升至4600mAh。

拍照方面，vivo S16全系前置搭载AF自动对焦马达，支持双重超级PD对焦，对焦检测更快更精准，同时前置摄像头升级5000万像素JN1感光元件，较上代提升56%， 支持拍摄最高4K60帧的超清视频。同时后置5000万像素主摄，传感器为IMX766V超感光镜头。全系标配OIS光学防抖，可以很大程度的提升拍照的成片率。vivo S16还支持全新的微电影模式，可以把繁琐的剪辑步骤化简为分钟级，一键光速成片。

售价方面，vivo S16e共有三个配置，分别是8+128G、8+256G和12+256G，售价分别是2099、2299、2499元。

vivo S16有四个配置，8+128和8+256G售价为2499和2699元，而12+256G、12+512G售价为2999和3299元。

vivo S16Pro有两个配置，都是12G的Rom运行内存，12+256G为3299元，12+512G为3599元。

（举报）