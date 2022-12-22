快手电商开展直播间不文明行为专项治理活动

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:快手电商发布公告称，为维护平台生态环境，保护用户和平台的合法权益，给用户提供更加优质的交易体验，平台决定开展“直播间不文明行为”的专项治理。
直播间不文明行为，是指带货达人在直播间内的抽烟/喝酒/骂人、人身攻击、引战、演绎剧本等给用户带来负向体感的行为。
突出表现形式
1、言语侮辱他人，包括但不限于:
在直播间使用不文明语句辱骂用户、其他主播或平台工作人员;
捏造不实事实进行造谣、诽谤引起他人不满;
挑起男女性别对立、种族对立;
对弱势群体发表歧视言论等。
2、虚构冲突矛盾类情节，包括但不限于:
以团队矛盾为营销噱头，直播间内与自己的工作人员演绎“骂人”相关剧本;
通过pk、连麦等方式双方进行言语攻击来进行营销等。
3、其他不文明行为，包括且不限于:
直播间内存在抽烟、喝酒等不良行为;
直播间内存在性暗示、挑逗等色情低俗内容;
直播间内出现暴力、打架行为等。
违规处理
一经发现违规，平台将视情节严重程度，依据【不正当营销】实施细则（营销）、【骚扰他人】实施细则(营销)对带货达人处警告、暂停使用购物车功能、扣违规分、支付违约金等处置措施。
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