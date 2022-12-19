抖音电商数据：梅西相关商品销量是姆巴佩的45倍

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:抖音电商的数据显示，在本届世界杯八强中，阿根廷国家足球队周边商品销量居冠。葡萄牙、巴西、法国和荷兰国家足球队紧随其后，排名二至五位。梅西、C罗、内马尔以及姆巴佩在带货影响力方面，梅西遥遥领先。

统计数据显示，最终进入决赛的两支球队里，梅西的相关商品销量是姆巴佩的45倍。梅西10号印号毛毯、梅西球衣短袖T恤、梅西印号加绒连帽卫衣，都获得抖音电商用户的热捧。

足球界的热烈比赛和世界杯经济，直接推动了抖音夜宵美食和看球装备销量的大涨，从11月21日至12月15日期间，该平台销售的麻辣花生和手撕鸭脖同比增长了368%和304%;薯条鸡柳烧烤半成品套餐、麻辣龙虾尾和奥尔良鸡翅的销量则分别增加了249%、244%和82%，球迷们在夜深人静的时候，也能品尝到美味的夜宵。

卡塔尔世界杯在寒冷的冬季开赛，让不少球迷在家里观看比赛成为选择。为了营造舒适的观赛体验，消费者们也开始购买相关看球装备，以提升看球质量。据数据显示，自世界杯比赛开始至12月15日，抖音电商里的取暖器销量同比激增达943%，投影幕布销量也增长了356%。此外，懒人沙发和足浴盆的销量比去年同期增长超过两倍，让观赛舒适感受更加重要起来。

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