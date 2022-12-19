网售假冒阿尔卑斯糖果获利420余万元 一男子获刑五年

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:据上海第三中院公众号消息，近日，上海市第三中级人民法院（以下简称上海三中院）在线开庭审理了一起涉嫌销售假冒“阿尔卑斯Alpenliebe”注册商标糖果的刑事上诉案，并当庭作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。

2019年9月至2021年12月，上诉人吴某某在未获得“阿尔卑斯Alpenliebe”注册商标权利人授权的情况下，明知是假冒“阿尔卑斯Alpenliebe”注册商标的糖果仍以每支0.1至0.2元不等的低价购入，并在两家网络平台店铺予以出售。经审计，吴某某开设的涉案两家网店销售假冒“阿尔卑斯Alpenliebe”品牌商品金额共计420余万元。

上海三中院审理后认为，上诉人吴某某为牟取非法利益，明知是假冒注册商标的商品仍予以销售，犯罪金额已达特别严重情节，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪。二审期间，辩护人提出应当在原判认定金额上再扣除刷单金额130万余元。

经查，原公诉机关提起公诉时已扣除相关刷单金额54万余元，该130万余元未有足够证据予以印证，缺乏事实依据，不能成立。一审法院认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，遂作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。

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