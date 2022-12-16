北京海淀倡议居民加入骑手行列 缓解运力不足

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息: 今日，海淀区人力资源公共服务中心公众号发布关于参与外卖配送服务的倡议。

倡议中提到，由于近期订单量骤增、运力不足，您的订单有可能出现延迟、订单食品稍凉等情况，希望大家可以提前下单，耐心等待，给予骑手们更多的理解和包容。

在个人及家庭允许的情况下，在确保自身身体健康的条件下，如您近期未到岗工作或有闲暇时间，可以自主选择加入外卖骑手行列。请您结合自身意愿在手机软件商城中下载“美团众包”或“蜂鸟众包”进行注册接单即可。

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