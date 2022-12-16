北京海淀倡议居民加入骑手行列 缓解运力不足

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息: 今日，海淀区人力资源公共服务中心公众号发布关于参与外卖配送服务的倡议。
倡议中提到，由于近期订单量骤增、运力不足，您的订单有可能出现延迟、订单食品稍凉等情况，希望大家可以提前下单，耐心等待，给予骑手们更多的理解和包容。
在个人及家庭允许的情况下，在确保自身身体健康的条件下，如您近期未到岗工作或有闲暇时间，可以自主选择加入外卖骑手行列。请您结合自身意愿在手机软件商城中下载“美团众包”或“蜂鸟众包”进行注册接单即可。
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睡眠是机体复原、整合和巩固记忆的重要环节，是健康不可缺少的组成部分。长时间睡眠不足会导致很多后果：记忆力下降、加速皮肤衰老等。方法有很多，根据自己的情况选择合适的方法，总有一款适合你。
苹果公司要求iPhone第二代工厂和硕加入生产iPhone14Pro与iPhone14Pro Max，以缓解新机缺货潮，最快12月下旬大量出货，这是和硕首度拿下高端iPhone代工订单。近期鸿海生产高端iPhone的郑州厂区出现供应问题导致高端iPhone供应量严重不足，现在下单也无法在圣诞节前拿到货，已有不少分析师示警将导致苹果在年底传统购物旺季销售大受影响。此前苹果也表示iPhone14Pro系列供货情况不佳，苹果在线商店页面显示，该系列的发货时间长达5-6周，此外北京、上海等地的苹果零售店均显示目前无货。
iPhone全球最大代工厂富士康郑州园区此前因产能不足原因，导致iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max发货时间大幅延长，苹果中国官网下订需要等待5-6周才能收到新手机。似乎是富士康郑州园区产能得到缓解，目前苹果官网iPhone 14 Pro系列的发货时间有了明显缩短。反观iPhone 14 Pro系列，不仅用上了A16芯片，升级4800万像素主摄，更带来了全新灵动岛设计。
12 月 5 日消息，阿里巴巴公益官方账号披露：截至 2021 年 12 月，阿里巴巴有 2007 名残障员工；截至今年，有超过 3000 名听障骑手在饿了么平台跑单就业；1. 6 万名残障人士上岗电商平台云客服； 170 余名残障人士在盒马各大门店工作；更有至少数十万名残障人士在淘宝天猫平台创业、就业。值得一提的是，在上海市知识产权局指导下，饿了么近日通过签约免费开放 13 件信息无障碍专利。饿了么与B站还完成了“信息无障碍”领域的首次专利交叉许可签约。
近日，日本一地区自来水水源检出了永久性化学物”全氟和多氟烷基物质（PFAS），官方紧急启动居民血检。据日媒当地时间24日报道，近日东京多摩地区用作自来水水源的井水中检出了有害的有机氟化物：全氟和多氟烷基物质（PFAS），已经启动居民血液检查。无独有偶，此前在神奈川县及冲绳县周边的自来水水源以及排放的水中，都检出过PFAS超标。日本市民团体认为，要锁定污染源，血检必不可少。据了解，全氟和多氟烷基物质（PFAS）是数以千计化学物质的总称，其中一些化学物质关联肾癌、睾丸癌和肝损伤等健康问题。此外，由于它会在人体和环境中
菜鸟已在京开通北京药品优先配送专线，优先配送阿里健康绿色包装箱包裹、天猫超市黄胶带包裹以及包含医药、口罩等防护、生活物资的包裹。截至15日夜间，菜鸟已经向北京增调4批快递员，16日还将有6批来自浙沪、苏皖、华南、西部、华中和东北区域的快递员乘机抵达。12月16日，从菜鸟驿站北京区负责人了解到，为了确保用户能及时收到货物，在保持正常营业的同时，即日起，在京菜鸟驿站将增加3小时的夜间派送时长，以确保居民能及时收到药品和民生物品。
企查查APP显示，近日，钛媒体关联公司北京灵动新程信息科技有限公司发生工商变更，新增北京日报关联公司京报移动传媒有限公司、京报长安资产投资管理有限公司为股东，同时公司注册资本由192.27万元人民币增加至203.46万元人民币，增幅5.82%。企查查信息显示，该公司成立于2012年，法定代表人为赵何娟。
近日，国家统计局数据显示，2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比2012年的16510元增加18618元，累计名义增长112.8%，年均名义增长8.8%，扣除价格因素，累计实际增长78.0%，年均实际增长6.6%。2013年到2021年间，居民人均可支配收入年均实际增速快于人均国内生产总值增速0.5个百分点。2021年，上海、北京的居民人均可支配收入都超过了7万元，分别为78026.6元和75002.2元。今年前三季度，上海居民人均可支配收入为59472元，略高于去年同期的水平。这也意味着，上海居民收入今年全年有望冲击8万元。整体而言，全国区域之间、城乡之间的
二十大报告指出，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。今年 10 月，《国务院关于数字经济发展情况的报告》指出，适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。UCloud优刻得将与产业链各方，积极构建一体化算力网络体系，推进数据安全流通，发挥数据要素价值，助力数字经济与实体经济融合发展。
对于汽车行业而言，质量是维护顾客忠诚最 好的保证，质量代表了安全，更代表了车企们的匠心制造工艺与技术实力，可以说质量是品牌对外的一张最 好的名片。这也是众多车企一直苦练产品质量的原因。作为国内自主品牌领军企业之一，北京汽车在产品质量方面一直有着自己的独特优势和标准，并且多年来始终坚持以技术创新为先导、品质提升为核心，并通过严格品质管理和精益制造等手段保障产品质量。据了解，北京汽车从成立之初就开始实施严格的质量管理体系运行监控，目前已经建立起了完善、先进的全员质量意识。同时还引入了先进、高效的产品品
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。