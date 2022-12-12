京东平台广告内容安全中心正式上线

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:京麦商家中心发布公告称，为了帮用户更好的进行广告投放，一站式解决广告内容合规问题，京东广告内容安全中心于2022年12月6日全新上线。

据悉，京东广告内容安全中心针对广告审核中商家常见的痛点问题，包括活动创意指导、直播互动课程、平台规则中心、常见问题解决、高效沟通方式等内容，从广告内容安全与广告审核角度提高广告投放效率。

链接:https://jzt.jd.com/school/safe/center

另外，平台还发布了京易投平台广告审核规则。规则显示，京易投是京东推出的一款面向全网商家的站外广告平台，致力于为商家解决数字营销下全域媒体投放及策略生成，共同发挥京媒数据优势，为商家实现“全链路”、“全媒体”、“全数据”的大数据营销。

规则要求， 商家在京易投平台投放广告需遵循《京易投平台广告审核规则》，如有违反，京易投有权按照下述内容进行处理。常见违规行为，包括但不限于如下内容:

扰乱平台秩序:扰乱和破坏公平竞争、平等交易的市场秩序，侵害平台其他国家行政法规则禁止的其他内容、用户或平台权益，对其造成的不良影响的行为;2.不配合提交资料:商家未按照法律法规、市场监督管理等行政机关调查要求或平台有关规定提供有关资质、证据，或商家存在提供不真实证明材料的行为;

3.不当使用他人权利:商家发布的广告信息涉嫌不标权当使用他人商、著作权、专利权、以及其他不当使用他人权利的行为;

4.虚假宣传:商家在广告信息发布中含有不实信息内容，欺骗和误导消费者的行为，具体情形以广告法规定为准;包括但不限于通过文字或图片等方式明示或暗示与商品实际内容不相符的虚假信息，使消费者对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等产生误解的行为;

5.修改审核结果:变更已通过审核的广告信息，实际推广时的广告信息与提交京易投审核时的信息不一致。

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