快手电商修订坏了/破损包退服务说明：消费者需在签收后48小时内发起

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:今日，快手电商发布了《坏了包退服务说明》和《破损包退服务说明》，修订于2022年12月06日公示，于2022年12月13日生效。

坏了包退是指， 服务标识的商品（注:仅适用于部分类目）时，商品出现腐烂、变质等情况，消费者在自签收后自签收后48小时内（部分生鲜类商品需在签收之时起的24小时内）内凭有效凭证申请仅退款或退货退款后，商家会在48小时内（节假日、大促等平台特殊的规定情况除外）响应消费者的维权申请，并为其提供仅退款、退货退款等形式的售后保障服务。

商家履行“坏了包退”服务的条件变更为:

（1）消费者购买含有“坏了包退”服务标识的商品。

（2）消费者在签收后的48小时内(部分生鲜类商品需在签收之时起的24小时内)发起售后申请;

部分生鲜类商品具体指如活体类商品（大闸蟹）等或冷冻食品(冷冻牛排)等需在签收之时起的24小时内发起售后申请。

（3）消费者申请退款的金额上限为订单实付价格(含运费)。

（4）消费者需在有效期内提供合法及有效的相关凭证，举证要求为:

腐烂变质商品细节实拍照片，如:果蔬腐烂、变质、坏果情况、商品条形码等商品信息

生鲜类目需提供:明显损伤、变质、腐烂商品的细节实拍及收到的商品整体实拍（完好的与腐烂的商品放在一起整体拍照）。

同时，针对信誉评级较低的消费者，平台有权要求其提供快递公司提供的能证明签收时商品已破损的书面盖章凭证。

破损包退是指商家承诺当消费者购买带有“破损包退” 服务标识的商品（仅适用于部分类目）时，商品出现破损的情况(包括但不限于商品破损导致漏液/漏粉、商品变形等)，消费者在自签收后48小时内凭有效凭证申请仅退款或退货退款后，商家会在48小时内（节假日、大促等平台特殊的规定情况除外）响应消费者的维权申请，并为其提供仅退款、退货退款等形式的售后保障服务。

商家履行“破损包退”服务的条件变更后，消费者需在有效期内提供合法及有效的相关凭证，举证要求无需提供快递面单+漏液商品照片

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