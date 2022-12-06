魔兽世界10.0工匠联盟声望怎么刷 工匠联盟声望获取渠道汇总

魔兽世界10.0中有一个商业化的联盟，那就是工匠联盟，这个声望很多玩家都不知道怎么获得，下面就来为大家分享一下工匠联盟的声望怎么获取。

本攻略将涵盖您需要了解的有关在目前位于巨龙时代的工匠联盟中获得声望的所有信息!这种声望对那里的所有工匠来说都非常有价值，因为它提供了宝贵的知识点和配方来源!

工匠联盟是巨龙时代中引入的全新子派系，在瓦德拉肯之下，主要与专业打交道，采集者和锻造者将能够通过本阵营的奖励获得大量知识点，锻造者将获得独特的配方。

工匠联盟声望有哪些好处?

1、解锁需要工匠联盟信誉的专业配方，如产能之龙语公函、加气快手瓶剂或护甲尖刺。

2、知识点:获得额外的知识点来升级你职业的专业天赋树。

3、工艺试剂，可以购买黄金五角印记， 一种用于某些手工制作配方的试剂材料。

工匠联盟的位置:

巨龙群岛周围有几个地方住着工匠财团的成员;然而，这个派系的主要位置是瓦德拉肯，巨龙时代的新主城。在这里你会找到拉布尔，这个派系的军需官。/ way 瓦德拉肯35.4259.11。

怎么获得工匠联盟的声望?

你可以通过多种方式为工匠联盟收集声望，大多数时候，你可以通过完成每周任务、世界任务或一次性任务以获得尽可能多的声望。

1、制作订单任务

工匠联盟声望的主要来源来自要求您完成5个制作订单的每周任务。每个人物每周都有机会完成一次这个任务，每个专业为了解锁此类任务，必须将你的专业升级到25级并解锁您的专业天赋树。一旦你满足了这些要求，阿兹雷就会为你提供这个任务。她是站在拉布尔右边的妖精。完成后，您将获得瓦德拉肯联军和工匠联盟的少量声望。

2、专业任务

工匠联盟声望的另一个来源来自每周专业任务。一旦你的专业达到50级，你的专业训练师就会为你提供这些任务。如果从事手工艺专业，任务可能会要求您上交一些手工艺品。这可能是一个包、基本的专业工具，甚至是制作试剂。一个例子是如果您是采集者，你可能会被要求上交特定数量的可采集药草/ 皮革/ 矿石。与其他每周任务类似，你将有机会每个专业每周执行一次此任务。

3、收集任务

还有另一种类型的任务需要你前往巨龙群岛并收集特定的试剂。假设这些也是每周任务;一旦你的专业达到25级，你就会解锁这些任务。根据你的职业，你会有不同的任务，这些 NPC 都位于楼梯对面拉布尔的左侧。我们会警告您，这些试剂的掉落几率非常低，可能需要一些时间才能完成。

4、世界任务或者是合约

使用合约是获得额外声望的好方法。如果你使用合约:工匠商盟，每次完成世界任务时，你将在工匠联盟中获得10-15点声望。你可以从AH拍卖行购买这些合约。

5、一次性任务

这个不用多说，在巨龙群岛进行探索的时候会遇到各种各样的一次性任务，可以奖励工匠联盟的声望。随着你在不同的名望等级中取得进步，将获得可以完成的额外任务，比如巨龙知识碎片任务线。

以上就是工匠联盟声望的全部获取途径了，希望对大家有所帮助。

（举报）