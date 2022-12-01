大学生新电脑被高铁前座压坏起诉 笔记本电脑维修收费价格参考

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:乘客调整高铁座椅靠背压坏后座乘客电脑，前排乘客应该赔偿吗?近日，湖南省湘阴县人民法院公布一起纠纷案，武汉一名大学生的电脑因前座乘客调整座椅压坏，遂向法院起诉索赔。

据官方公布的案件信息显示，2022年3月4日，王某乘乘坐高铁在小桌板上使用笔记本电脑，途中前排刘某调整座椅时不慎压到王某电脑造成显示屏损坏。双方于长沙南站下车前往派出所，协商未成，王某前往武汉。随后王某将刘某诉至法院，要求刘某赔偿维修费、交通费合计4788.5元。

据悉，大学生王某乘坐“复兴号”列车从深圳前往武汉，该趟列车车厢内的小桌板背面均贴有“请您调整座椅角度时，提示后排旅客”的提示标识。

经审理，法院认为列车车厢内贴有标识，刘某对造成王某笔记本电脑损害的后果存在主要过错，应当承担侵权赔偿责任。王某将电脑放置在前排座椅背后的小桌板上使用时，未警惕前排座椅调整可能对其造成的影响，对其电脑损害的后果亦存在一定过错，可以减轻侵权人的责任。酌情认定由被告刘某承担本案民事责任的70%，法院判决由被告赔偿原告损失3341.45元。

有网友提出疑问，一个液晶屏有这么贵吗?一般情况下，笔记本液晶屏维修价格在600-1000元，但这仅限于比较小的修复。王某的笔记本被压坏基本上要换都得好几千，而且估计也没法修好了，重新换电脑，至少也要5000多。因此，法院判决的赔偿是合理的。

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