首页 > 业界 > 关键词  > 店铺经营最新资讯  > 正文

京东发布店铺经营主体变更规则公示

2022-11-30 16:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:今日，京麦商家中心发布了店铺经营主体变更规则公示，同一店铺近365天内仅能主体变更一次。

据悉，主体变更申请，可拨打商家咨询热线400-622-9068，需提供【材料提供明细】如下:

1.新旧主体5证:营业执照三证合一、法人身份证、银行开户许可证、新旧主体关系证明;

2.市场监督管理部门网站新旧主体间关系证明截图，并加盖公司主体红章;

3.新主体的品牌授权;

4.确认函（原店铺主体变更），并加盖公司主体红章;

5.承诺函_网银在线（T+1结算商家），并加盖公司主体红章;

6.京东支付服务协议;

第一章 京东开放平台主体变更定义

1.1店铺主体变更

指京东开放平台店铺在平台经营过程中，符合一定条件，变更其店铺经营主体的行为。

1.2现主体（旧主体）和新主体

现主体是指目前正在经营中的京东开放平台店铺公示的主体公司，若店铺后期主体变更完成，该主体也称为旧主体。

新主体是指店铺申请变更主体完成后，该店铺所公示的公司名称。

1.3同一控股人

是指二家或者二家以上的公司共同拥有的控股股东，持有股份超过50%的股东称为控股股东。举例说明:XXX拥有A公司50%以上的股份，XXX还拥有50%以上的B公司股份，AB公司的控股股东均为XXX。即AB公司拥有同一控股股东。

1.4同一实际控制人

是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

1.5品牌商体系内公司

是指商标权利人以及和商标权利人存在控制关系的公司。

1.6品牌代理商

是指以非自有品牌入驻的公司。

第二章 适用范围

本标准适用于除京东小店业务、生活旅游业务（包括但不限于旅游、酒店、票务、充值、彩票）外的拟入驻京东开放平台JD.COM的所有商家。

第三章 变更主体标准

3.1主体要求

目前符合以下情形的主体变更:

3.1.1现主体和新主体为同一控股人、同一实际控制人;

3.1.2现主体和新主体均为品牌商体系内公司，且控制关系存续6个月及以上。

3.1.3现主体为品牌代理商，新主体为品牌商体系内公司;

3.1.4新主体为京东开放平台运营服务商，以JDM服务市场页面公示的运营服务商名单为准;

3.2其他要求

3.2.1京东开放平台暂未授权任何机构进行主体变更服务，亦不认可任何私下的更换经营主体及转让店铺行为，主体变更申请流程及相关的标准均以京东开放平台官方招商页面及本规则为准;

3.2.2京东开放平台可根据实际情况（包括但不限于品牌需求、公司经营状况、服务水平等因素）决定是否准许变更主体;

3.2.3申请变更的主体不存在国家机关在查/诉讼/品牌方投诉的情形;

3.2.4新主体及其店铺在京东诚信经营，不存在非诚信经营记录;

3.2.5申请变更主体的店铺正常启用状态且开店时间≥1年;

3.2.6同一店铺近365天内仅能主体变更一次;

3.2.7申请变更的店铺近365天内一般违规行为累计扣分须小于25分，严重违规行为累计扣分须小于25分，且不存在进行中的违规或申诉;

3.2.8申请变更的店铺不存在拖欠费用的情况，包括但不限于京东开放平台使用费、保证金等，如申请变更主体已开通京小贷，需结清旧主体名下所有店铺的京小贷欠款（包括但不限于信用贷、提前收款、极速收D0等）

3.2.9申请变更的店铺在执行变更时确保已完成营销活动，包括但不限于京东618、京东秒杀、京东闪购等;

3.2.10申请变更后，新主体若在京东开设多家店铺的，店铺间经营的品牌/商品不得重复;

3.2.11主体变更中涉及新主体及店铺的相关要求，该规则未明确的，请以京东开放平台相关规则为准。

3.2.12申请变更主体的店铺钱包账户状态正常;

3.2.13新主体需要在京东有店铺信息;

3.2.14房地产类目、本地生活和拍卖部分类目不支持店铺主体变更，具体请参考表1

图片

第四章 变更材料要求

新主体的经营资质需符合当前的入驻标准，公司资质:营业执照、税务登记证、开户银行许可证;各类目入驻资质细则。

4.1若现主体和新主体属于同一控股股东或属于同一实际控制人，需提供加盖市场监督管理部门印章的公司章程或能体现控股比例的全国企业信用信息公式系统公示信息截图;

4.2新主体为品牌商体系内公司，若新主体是商标权利人，需提供商标注册证明;若新主体是和商标权利人存在控制关系的公司，需提供加盖市场监督管理部门印章的公司章程或能体现控股比例的全国企业信用信息公式系统公示信息截图;

4.3新主体或旧主体其中一方是京东开放平台服务商，需提供服务商与变更店铺的关系证明。

第五章 费用要求

5.1京东开放平台店铺保证金

店铺执行变更时，店铺质保金可继续沿用，如质保金退还旧主体，需新主体先缴纳保证金，京东会对旧主体缴纳的保证金解除止付。如旧主体其他店铺或旧主体的法人、同一实控人、同一控股人的其他店铺有京小贷逾期等情况的，不能操作解止付。保证金缴纳额度及相关约定详见当年度的京东入驻标准。

5.2京东开放平台店铺平台使用费

店铺执行变更时，旧主体已缴纳的年费京东不做结算，由新主体承继，年底统一结算至新主体的支付账户。年费缴纳及结算详见京东收费标准。

5.3软件服务费

商家在京东经营需要按照其销售额一定百分比（即“费率”）交纳软件服务费。主体变更后，若店铺经营类目未发生变化，则店铺适用的软件服务费费率不变。京东各类目费率标准详见京东收费标准。

5.4订单要求

申请人提出店铺经营主体变更申请之时至店铺经营主体变更完成之时已经创建但未最终完成的交易，以及在店铺经营主体变更成功前订单状态显示为“交易成功”但在维权期内的交易，包括但不限于待付款、待发货、待确认收货、退货中、退款中等交易，自主体变更成功之日起全部转移至新主体，旧主体不因此免除责任。

第六章 附则

6.1商家的行为，发生在本管理规则生效之日以前的，适用当时的规则。发生在本管理规则生效之日以后的，适用本规则。

6.2京东可根据运营情况随时调整本管理规则并向商家公示。

6.3商家应遵守国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件。对任何涉嫌违反国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件的行为，本规则已有规定的，适用于本规则。本规则尚无规定的，京东有权酌情处理。但京东对商家的处理不免除其应承担的法律责任。商家在京东的任何行为，应同时遵守与京东及其关联公司签订的各项协议。

6.4本规则于2022年11月18日发布，于2022年11月25日生效。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 华为 Pocket S是屏下指纹解锁吗？

    不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM