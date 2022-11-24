微信上线“微信创意表情小程序” 7步教你如何制作微信自定义表情包

近日，微信推出了一款名为“微信创意表情”的小程序，支持自定义微信表情包。这个小程序的主账号是“深圳市腾讯计算机系统有限公司”。

这个小程序基于可定制的微信黄脸表情元素。 可以添加面部形状、眼睛、眉毛、嘴巴、身体、配饰和文字，以增强和更好地传达表情符号中包含的信息。

完成创作后，您甚至可以一键将您的创作添加到您的聊天表情面板中，与您的朋友分享您的创作。

官方介绍称，这是一款人人都会用的表情包制作工具，作为斗图必备神器，小伙伴们势必要掌握一下玩法。

第一步，在小程序搜索“微信创意表情”，点击进入后，勾选已阅读，点击开始就可以制作你的专属表情了。

第二步，选择一个你想要的脸型，这里小编选择了一个红色的圆脸

第三步，选择眼睛，系统自带的款式有很多，用户可以根据自己想要表达的情绪来选择眼睛的样式，这里小编要制作一个愤怒的表情，所以选择了一个红色的眼睛。

第四步，选择眉毛，大家可以尽情发挥自己的创意。

第五步，选择一个嘴巴

第六步，选择身体，基本就是一些表达情绪的手势。为了让我的表情包更能体现出愤怒的状态，我加上了这个竖中指的肢体动作。到这一步基本上情绪表现已经非常明显了。

第七步，加配饰。这个其实也可以不加，不过加上的话，也可以进一步渲染情绪。到这里情绪已经非常饱满了。

如果还觉得不过瘾，你还可以点击第二栏的“笔触”添加文本，比如我这个愤怒的表情，可以添加一个“我炸了”的文字，加深这个情绪的表达。

完成后，点击“就这样”就完成表情的制作了，制作好的表情还可以直接添加到我的表情，下次聊天的时候就可以用上了。

你学会了吗?

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