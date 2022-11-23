微信小程序新增【政务民生-信用】类目 并调整多项类目资质

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:日前，微信公众平台运营中心发布了2022年10月小程序类目调整公告，包括新增【政务民生-信用】类目，调整【IT科技-电信业务代理商】等多个类目资质。
一、新增类目
【政务民生-信用】
现资质要求
（2选1）:
1、政府主体:提供《统一社会信用代码证》（机构类型为:机关）
2、事业单位（社会信用中心）:《事业单位法人证书》及政府批文(包含中心设立、中心职能范围相关内容)
类目适用范围
适用于提供社会信用中心相关业务
注:企业主体小程序若涉及提供【信用征信】相关服务，需补充【金融服务-征信业务】类目
二、资质调整
【IT科技-电信业务代理商】
现资质要求
同时提供:
1、提供与运营商签署的代理协议（协议需含代理范围/代理产品）
2、运营商集团总部审批文件▶此项为新增项
类目适用范围
适用于电信业务代理商提供网上营业厅、话费充值、网费缴纳、客户服务等服务
注:如提供电话卡销售服务，需补充【商家自营 - 电话卡销售】类目
【商家自营-电话卡销售】
现资质要求
同时提供:
1、至少2份市级及市级以上运营商合作协议，并加盖公司公章或合同专用章
2、与省级及省级以上运营商授权认证的《网络销售与实名制授权书》
3、与运营商统一配发的授权防伪二维码标识（中国移动除外）
4、运营商集团总部审批文件▶此项为新增项
类目适用范围
适用于提供境内电话卡销售等服务
【旅游服务-住宿服务】
现资质要求
（2选1）:
1、单家主体:《营业执照》（经营范围需含住宿、旅店业、客房等与住宿相关）或《特种行业许可证》;
2、预订平台:
需提供至少2份与不同住宿服务提供方签订的《合作协议》及合作方的《特种行业经营许可证》/《营业执照》（经营范围需含住宿、旅店业、客房等与住宿相关）▶此处为新增资质要求
类目适用范围
适用于提供公寓/民宿/酒店预订等服务
注:如小程序内仅提供公寓/民宿/酒店推荐服务，需补充【资讯-信息资讯】类目▶此处为新增补充情况
【金融业-公募基金】
现资质要求
（4选1）:
1、《经营证券期货业务许可证》且业务范围必须包含“基金”
2、《基金托管业务许可证》
3、《基金销售业务资格证书》
4、《基金管理资格证书》▶此项为新增项
类目适用范围
适用于基金管理公司从事股票、债券等金融工具的投资服务
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