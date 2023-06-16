淘系电商首入微信小程序

声明:本文来自于微信公众号天下网商（ID:txws_txws），作者:丁洁，授权站长之家转载发布。

淘系电商终于踏入了微信小程序。

《天下网商》发现，近日，专注县域电商的“天猫优品”以小程序的形式入驻微信。这是首个带有“天猫”名字入驻微信小程序、且能在页面进行交易的淘系电商业务。在此之前，阿里本地生活业务“饿了么”已开通微信小程序。2022年10月，天猫也曾在微信上线了一款名为“天猫超市小铛家”的小程序，但该小程序以静态展示为主，未涉及电商销售。

“天猫优品”小程序资料显示，其在2021年5月注册，最初取名“喵我”，而后进行了两轮改名，最终在今年5月从“喵我”改名为“天猫优品”。

其能拿下“首个”，或有两方面的原因。

首先是账号主体。资料显示，该小程序的账号主体是深圳爱优品电商商务有限公司。企查查显示，这家企业成立于2021年1月8日，注册资本1亿元，法人和董事长均为彭艳萍，目前为淘天集团品牌业务发展中心消费电子3C数码负责人。值得注意的是，深圳爱优品电商商务有限公司并非阿里全资子公司，而是由阿里巴巴和深圳爱施德共同持股，前者持股51%，后者持股49%。

其次是业务本身。天猫优品的前身是农村淘宝服务站，它是类自营业务，不少商品由天猫进行采购和销售。简而言之，它更像“一个商家”，而非“一个平台”。

目前，该小程序主要销售电器商品，仅支持微信支付。《天下网商》发现，部分门店由于尚未签约支付协议，目前仅能浏览无法下单。该小程序内颇有大促氛围感，500元大额券、单品补贴的位置也非常明显。同时，天猫优品的小程序很注重导购，设置了更多榜单，如家电排行榜、门店热卖榜，为消费者做购买决策。

这次上线，可视为淘系和微信在互联互通上向前迈进的一大步。此前多年，阿里、腾讯、快手、字节跳动等平台企业都各自为营，牢牢守住自己阵地，不直接跳转、不连接。2021年，工信部提出要求各大企业“互通互联”，变化开始。

实际上，阿里系诸多业务都想“入微”，淘特和闲鱼都曾放出过推出微信小程序的消息，不过雷声大雨点小，之后不了了之。但进步也在发生。2021年5月，“亲友省钱购”成功在微信小程序上线，这是一个类似淘客分发信息的社群应用，为用户搜罗淘宝网红包、优惠券、低价好货。今年618前，腾讯广告和阿里妈妈Uni Desk整合资源和产品，微信朋友圈商品广告能一键直跳淘宝站内，这个动作缩短了种草和拔草的路径，被视作微信和淘系电商的一次联盟。

而天猫优品的入驻，代表微信对淘系核心业务——电商——的放开，腾讯与阿里这两个中国最大互联网公司之间的藩篱被进一步拆除。

淘系筹谋已久。抢占微信流量，各家都想分到一亩地。这其中有京东、拼多多、美团等，直到现在，京东、拼多多仍在微信持续深耕，京东陆续在微信上线京东购物、京东到家、京东超市、京喜等电商购物类小程序;后者拼多多则依靠快团团、Lynn等团购裂变类小程序在微信深耕电商生意。缺少电商基因的腾讯，也在电商领域反复试探，尽管小鹅拼拼、鹅享团等业务未见水花，但依靠视频号，2022年，其带来的电商GMV已在400亿元至500亿元之间。

微信的“开放”，也有自己的考量。相关数据显示，抖音的月活用户超9亿，日活用户超7亿。据腾讯财报，微信月活用户13.09亿，小程序日活用户超6亿。在用户数上，抖音正在逼近微信。在用户时长上，短视频已成为所有手机应用当中使用时间最长的应用。在成交额上，据The inofrmation，2022年，抖音电商GMV近1.5万亿元。在今年的抖音电商生态大会上，抖音电商总裁魏雯雯曾披露，近一年平台GMV增幅超80%。

尽管视频号崛起，但当下，面对全面出击、希望“覆盖全场景、全链路购物需求，满足用户对美好生活的多元需求”的抖音，微信显然不能仅靠视频号，“开放”成为必然。《天下网商》认为，天猫优品是腾讯微信和淘系电商合作的开始，预计接下来会有更多淘系电商核心业务进入到微信小程序内。

从长远看，微信和淘系电商的“牵手”，从孤岛到互联互通，购物顺畅，信息通畅，于消费者、商家、平台，都是好事。

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