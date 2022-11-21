一公司仿冒哈根达斯冰淇淋月饼宣传册 后者起诉获赔

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:据上海知产法院消息，近日，上海知产法院对一起仿冒“哈根达斯”冰淇淋月饼宣传册制作礼券册，搭售自营商品的不正当竞争纠纷上诉案作出二审判决。

哈根达斯系美国通用磨坊食品公司旗下的著名冰淇淋品牌。原告通用磨坊公司起诉被告坤圆公司、典诚公司通过将其冰淇淋月饼宣传册页制作礼券册，并通过网站宣传、微信兑换的方式“搭售”其自营的“首农”“中粮”等商品的行为构成不正当竞争，请求判令该两公司立即停止不正当竞争行为，刊登声明消除影响，赔偿损失50万元及合理费用3.5万元。

一审法院认为，被诉礼券外页面与通用磨坊公司宣传册页相同或者高度近似，会导致相关公众产生混淆误认，故坤圆公司、典诚公司的行为构成不正当竞争，判令该两公司停止不正当竞争行为、赔偿经济损失8万元并消除影响。

一审判决后，双方当事人均不服，向上海知产法院提起上诉。

二审中，上海知产法院经审理认为，被告两公司的行为并非单纯仿冒“哈根达斯”礼券宣传册页，其一系列行为具有整体性，攀附“哈根达斯”品牌知名度的主观恶意明显，足以使相关公众误认为被诉礼券与“哈根达斯”经营者之间存在授权代理或者其他合作关系，损害了通用磨坊公司的竞争优势和竞争利益，具有明显的不正当性，故判决驳回上诉，维持原判。

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