报告显示：App Store 和谷歌Play 商店有大量APP违反美国儿童隐私法

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:近日，一份报告查看了苹果和谷歌的应用商店，检查针对儿童的应用程序及其隐私政策，发现许多应用程序不符合美国儿童隐私法。

美国于1998年通过了《儿童在线隐私保护法》（COPPA），旨在保护13岁以下儿童的在线隐私。

Pixalate 的研究人员在2022年第三季度检查了每家公司的应用商店如何保护儿童隐私。Pixalate的这项研究在应用商店和应用程序中有几个关于儿童隐私的主要启示。

截至第三季度，Pixalate 在谷歌和苹果商店发现了大约42万 个可能面向儿童的APP，环比下降1%。这两家商店中约有8% 的应用程序可能是面向儿童的。64% 的儿童APP没有确定注册国家/地区，只有9% 在美国注册。

在2022年第三季度，App Store 中有192个可能面向儿童的应用程序具有未检测到的隐私政策和传输的 IP 地址，而在 Play 商店中只有86个应用程序这样做。

对于那些没有传输 IP 但仍具有未检测到的隐私政策的应用程序，在 App Store 中发现占了15%，即有21，125个应用程序，与第二季度大致相同。谷歌Play 商店有24，826个这样的应用。

在谷歌Play商店中，有124，379个应用程序请求访问个人信息的权限，而在 App Store上有59，797个应用程序请求了访问权限。总体而言，44% 的可能面向儿童的移动应用程序请求访问个人数据的权限，比上一季度的42% 有所增加。

在第三季度，广告商在每个应用上花费在可能面向儿童的应用上的费用是一般受众应用的三倍。大约59% 的可能面向儿童的应用与第三方数字广告商共享 GPS 和 IP 地址，相比之下，43% 的非儿童导向应用程序与第三方数字广告商共享 GPS 和 IP 地址。

Play商店中前1，000个最受欢迎的可能面向儿童的应用程序中有81% 在广告出价流中传输位置或 IP 数据。

苹果在大多数类别中都比谷歌做得更好。该公司还在其平台上提供了一些隐私功能，包括 App Tracking Transparency。

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