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京东支持商家关停商品维度搜索场景素材图展示功能

2022-11-18 14:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:今日早间，京麦商家中心发布了搜索素材图展示关停功能商家公告。

京东

公告称，商家在商品素材中心维护素材图片且满足搜索、推荐等场域门槛后，会自动进行相应的图片动态分发（即将效率最高的图片在前台展示）。但部分商家希望在搜索侧进行露出商品原主图，以实现品牌调性统一与用户关注信息点露出，不愿展示上传的白底图、场景图、卖点图。而希望能够在推荐、大促等场景自动展示商品素材中心维护的优质素材图。

基于此诉求，平台侧可支持商家进行商品维度搜索场景素材图展示功能关停，功能默认关停自申请日起一个月，即商家整理有需求的商品sku后，通过下述反馈机制进行提报，后续素材图则不会在搜索场域展示，但可以在推荐、大促等其他场景展示。

官方强调，此功能仅会将在申请后的一个月内关停搜索场景下素材图片（白底图、场景图、卖点图）展示，不会影响素材图在其他场域展示。因此商家不用进行删图操作，避免因删图会影响其他场域流量效果。后续平台侧亦将会对系统进行功能改造，支持商家自行手动操作。

【线上反馈机制】

如需申请商品素材搜索展示关停，请下载表格模板，按照表头与提示进行信息补充（链接地址:https://3.cn/1095-l4hS | 访问密码: ytssvw ），将补充信息后的表格文件发送至tupian@jd.com，平台会在每个工作日18点进行统一处理，处理后当天生效。

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    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

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    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

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    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

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    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

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    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

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    华为 Pocket S

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