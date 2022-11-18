京东支持商家关停商品维度搜索场景素材图展示功能

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:今日早间，京麦商家中心发布了搜索素材图展示关停功能商家公告。

公告称，商家在商品素材中心维护素材图片且满足搜索、推荐等场域门槛后，会自动进行相应的图片动态分发（即将效率最高的图片在前台展示）。但部分商家希望在搜索侧进行露出商品原主图，以实现品牌调性统一与用户关注信息点露出，不愿展示上传的白底图、场景图、卖点图。而希望能够在推荐、大促等场景自动展示商品素材中心维护的优质素材图。

基于此诉求，平台侧可支持商家进行商品维度搜索场景素材图展示功能关停，功能默认关停自申请日起一个月，即商家整理有需求的商品sku后，通过下述反馈机制进行提报，后续素材图则不会在搜索场域展示，但可以在推荐、大促等其他场景展示。

官方强调，此功能仅会将在申请后的一个月内关停搜索场景下素材图片（白底图、场景图、卖点图）展示，不会影响素材图在其他场域展示。因此商家不用进行删图操作，避免因删图会影响其他场域流量效果。后续平台侧亦将会对系统进行功能改造，支持商家自行手动操作。

【线上反馈机制】

如需申请商品素材搜索展示关停，请下载表格模板，按照表头与提示进行信息补充（链接地址:https://3.cn/1095-l4hS | 访问密码: ytssvw ），将补充信息后的表格文件发送至tupian@jd.com，平台会在每个工作日18点进行统一处理，处理后当天生效。

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