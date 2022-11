Gear Patrol发布《2022 年科技产品》：苹果Watch Ultra在列

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息:日前,Gear Patrol发布了《2022年最佳科技产品》清单,比如有 Apple Watch Ultra、Bose无与伦比的无线耳机、经典的徕卡胶卷相机等等,下面一起来看看这些产品都有什么亮点吧。

(注:Gear Patrol成立于2007年,致力于为当代消费者提供追求品质生活的最佳产品。范围包括从汽车到家庭,风格到科技,户外到手表,正所谓包罗万象。)

Apple Watch Ultra

亮点: Apple Watch Ultra 是 苹果多年来制造的最令人兴奋的智能手表。它拥有全新的设计、新的特性和功能——以及一个全新的按钮。

Apple Watch 多年以来一直是最受欢迎的智能手表。但在过去的几年里,Apple Watch 表现一直很乏味。比如对比 Series4与最新的 Series8,会发现配置更好,但设计、界面和电池寿命基本相同,只有功能方面略有不同而已。

Apple Watch Ultra则完全不同的产品。它是 Apple 有史以来最大、最亮眼、续航时间最长、音质最好且功能最强大的智能手表。它的价格接近800美元,也是迄今为止最贵的。专为从事极端活动的人士而设计——耐力运动员、徒步旅行者,甚至休闲潜水员。

但也许 Ultra 最显着的特点是它是第一款引入新物理按钮的 Apple Watch。除了数字表冠和侧边按钮,操作按钮(左侧的橙色大按钮)也是独有的,因为它可以自定义以执行快速开始锻炼等操作、启动秒表或打开手电筒。这是让 Ultra 的使用体验与任何其他 Apple Watch 有明显的 不同,并且可能是一个全新系列的开始。

Sonos Sub Mini

亮点:Sub Mini 性价比高且出色的 Sonos 系统。

Sub Mini实际上并没有那么具有革命性——它本质上是 Sonos Sub (表现出色,但价格昂贵749美元)的缩小版,——但 Sonos 的粉丝一直在乞求一款更实惠的无线低音音箱,Sub Mini 终于符合要求了。Sub Mini 的工作原理与 Sub 基本相同。它可以无线连接你的Sonos系统,在低端添加更多声音,但它也可以让你的其他Sonos扬声器更多地专注于中高声音。最终的结果是一个全面的更好的探测系统。对于任何拥有Sonos的Ray或Beam2这两种较小的条条音箱的人来说,这是一个完美的升级。

Dall-E beta

亮点:今年最具革命性的图像制作消费产品不是相机,而是经过巧妙训练的算法,能够将文本提示转化为令人惊叹的图像,并在此过程中重新定义“艺术”。

Open AI 是一家总部位于旧金山的人工智能研究公司,它凭借一种名为 GPT的算法而声名鹊起,该算法能够基于用户提供的文本字符串,例如“Jack and Jill went ……”并使用 AI 生成的文本无限期地继续下去。2021年1月,Open AI 发布了 Dall-E,这是 GPT 的修改版本,可以根据文本提示生成图像。它迅速点燃了创意世界。

公测网站:https://openai.com/blog/dall-e-now-available-without-waitlist/

索尼WH-1000XM5

索尼 WH-1000XM5是该公司经过重新设计的全新旗舰降噪包耳式耳机,也是适合大多数人的无线耳机。

索尼可以说是过去几年降噪耳机中做得很不错的品牌。索尼 WH-1000XM5将产品提升到另一个层次。

“索尼 M5s”已经过彻底重新设计,因此它们的外观、手感和折叠方式都与旧款(包括已经非常出色的 M4s )截然不同。WH-1000XM5有新的驱动程序,使声音更干净、更紧凑。它们具有更强的降噪处理能力,在屏蔽外界杂音方面表现得更好。而且,麦克风数量是前代产品的两倍,通话质量也得到了极大改善。

KEF LSX II

亮点:LSX II 消费者可以买到的音质很好的有源扬声器系统。

第二代 LSX是一款出色的一体式有源扬声器系统,适合任何寻求真正高保真立体声的人 ,本质上是 KEF 备受推崇的 LS50Wireless II 的更小平替版本。与其第一代LSX 一样,LSX II 是一个简单的即插即用系统,支持各种有线和无线流媒体选项。“II”的不同之处在于,KEF 改进了它们的声音并使它们功能更强大。得益于新的 USB-C 和 HDMI-ARC 连接,KEF LSX II 比以往任何时候都更容易用作桌面扬声器,甚至可以作为条形音箱的替代品,从而增加了这套已经非常棒的扬声器的价值。

Bose QuietComfort Earbuds II

亮点,在主动降噪方面,Bose QuietComfort Earbuds II 让很多无线耳塞都望尘莫及。

如今具有主动降噪功能的无线耳机产品非常多,但 QuietComfort Earbuds II 完全不同。Bose 完全重新设计了这款第二代耳塞。它明显更小,佩戴起来更舒适。音质听起来更好,这在很大程度上归功于一种新的 CustomTune 技术,该技术可以根据耳道形状调整声音。但最重要的是,它们拥有对比很多其它无线耳塞中更强大和全面的降噪能力。

Victrola Stream Carbon

Victrola Stream Carbon是第一个与Sonos本机兼容的转盘,它可以让你在家里任何Sonos扬声器上无线播放黑胶,不需要额外的组件。

到目前为止,将转盘连接到 Sonos 的无线扬声器系统并不是一件容易的事。通常需要一个带有外部唱机前置放大器的转盘,然后需要通过线路输入连接将其硬接线到 Five(或更早的 Play:5)扬声器。

Victrola Stream Carbon大大简化了这种复杂的操作。它是与 Sonos 合作设计的,是第一款开箱即用的 Sonos 扬声器转盘。您只需插入 Stream Carbon,应用程序就会引导快速设置过程。完成后,每次启动 Stream Carbon 时,您的记录都会自动在 Sonos 扬声器上播放。

徕卡 M6

亮点:摄影界最著名的品牌之一正将一款标志性的胶片相机重新投入生产。

但对于任何想要体验胶片摄影的人来说,都有一个严重的障碍:没有人再真正制造胶片相机了。今年,徕卡自2002年以来首次将其模拟 M6重新投入生产。

Cinestill400Dynamic

有一部新的全条件彩色胶片就让人觉得很棒。

胶片摄影可以说比数码相机问世以来更时尚,但今天的爱好者拥有的胶卷其实很少。这就是 Cinestill 的新400Dynamic 如此重要的原因。这部新的众筹彩色胶片由 Cinestill 及其制造合作伙伴开发,旨在开发一种结合了电影和静态摄影技术的超多功能彩色胶片,可以在35mm和中画幅相机等广泛的照明条件下产生出色的效果。

M2 MacBook Air

亮点:自2018年以来,苹果首次彻底重新设计了其最受欢迎的入门级 MacBook,同时为其配备了强大的 M2芯片。

对于大多数寻找运行 macOS 的笔记本电脑的人来说,苹果的 MacBook Air 系列是一个入门推荐。它们价格实惠、重量轻且电池寿命长。此外,对于浏览网页、回复一些电子邮件甚至可能进行一些简单的照片编辑工作的普通人来说,它们的功能已经绰绰有余。

新的 M2MacBook Air 让非常令人兴奋。这是多年来第一款经过彻底重新设计的 MacBook Air 。它有更大更亮的显示屏、更薄更轻的设计、Touch ID 按钮、更好的扬声器以及升级的1080p 网络摄像头。也许最令人兴奋的是苹果恢复了 MagSafe 充电。

Kindle Scribe

亮点:这款电子阅读器有一个新的杀手级功能:您可以在上面书写。

自发布以来,KindlePaperwhite看起来像纸,但你不能在上面写字。但现在 Kindle Scribe 来了——有了书写笔。

S95B OLED 4K QD Smart TV

亮点:三星正在制造其多年来的第一款 OLED电视,将一系列技术融入一幅美丽的画面。

多年来,三星一直在投资一项名为 QLED 的不同技术,将量子点技术与背光 LCD面板相结合。其结果是,显示屏的对比度不能超过oled,但可以提供大胆、明亮的色彩。凭借 S95b,三星推出了多年来的第一款 OLED电视,将其量子点技术引入 OLED显示屏,以合理的价格提供两全其美的画面。

注:文章图片均来自gearpatrol截图。

