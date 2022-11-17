魔兽世界会关服吗 网易关于暴雪游戏产品运营到期的重要公告

2022年11月17日的下午1点40，网易就暴雪宣布终止合作一事发布了《网易关于暴雪游戏产品运营到期的重要公告》，将于11月23日关闭充值服务以及注册入口，在2022年11月23日至2023年1月23日期间正常运营游戏。

魔兽世界会关服吗？

在2022年11月23日至2023年1月23日期间正常运营游戏，不会关服，之后等暴雪发布解决方案。

以下是网易的公告：

致各位亲爱的暴雪游戏玩家:

感谢您一直以来给予暴雪游戏产品的支持与厚爱，我们很荣幸能与大家共同携手走过14年的历程，一起创造并分享了难忘的游戏体验，再次向大家致以最衷心的感谢!

由于我们与合作方暴雪娱乐的协议期限即将届满，在中国大陆地区由上海网之易网络科技发展有限公司所运营的《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《暗黑破坏神III》《星际争霸II》《魔兽争霸III:重制版》《风暴英雄》（以下统称“暴雪游戏产品”），将于2023年1月24日0时终止运营，现将终止中国大陆地区运营相关事项通知如下:

2022年11月23日起，关闭暴雪游戏产品在战网以及客户端内的充值服务及用户注册入口。

在2022年11月23日至2023年1月23日期间，暴雪游戏产品的服务器将正常开放，《魔兽世界》“巨龙时代”内容更新、《炉石传说》“巫妖王的进军”以及《守望先锋》“归来”第2赛季内容更新将照常上线，用户可继续登录并体验游戏内容。同时，用户在账户中留存的战网点和虚拟货币将依旧可以在战网商城进行消耗。

2023年1月24日0时起，正式停止暴雪游戏产品的运营，关闭战网登录以及所有游戏服务器，同时关闭客户端下载。

游戏服务器关闭后，各游戏内的所有账号数据及角色资料等（包括但不限于人物角色、剩余游戏时间、各游戏道具、素材、充值信息等）游戏数据将被封存。我们将按照法律法规的要求妥善处理游戏数据，保障用户合法权益。

针对玩家在游戏内已充值但未消耗的网络游戏虚拟货币以及付费购买且仍未失效的游戏时间（如有），我们将在暴雪游戏产品停止运营后开始安排退款，详情请关注与绑定“暴雪游戏服务中心”公众号。

以上所述，还请您周知并相互转告，如有任何疑义，请随时与网易暴雪游戏客服联系（在线支持:www.battlenet.com.cn/support/zh/;联系电话:0571-28090163）。

我们对此次终止运营给您造成的不便深表歉意!我们十分感谢您的理解和原谅，也衷心期待您继续支持和关注!

上海网之易网络科技发展有限公司

2022年11月17日

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