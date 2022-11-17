腾讯回应与联通成立合资公司：这个合作非常重要

1月16日，在腾讯2022年第三季度业绩会上，腾讯控股高管回应了与联通成立合资公司的相关问题。该高管称，我们确实和中国联通成立了合资公司，这样的合作很重要，双方可以探索内容分发网络（CDN）和边缘计算能力，还可以做更多开发，服务更多客户。”他还补充道，目前双方的商业计划还在做，短期内收益是有限的，但成立合资公司是里程碑事件，能让双方的资源和技术更好应用。同时，不管是和哪家公司合作，我们更多考虑的是合资公司能带来什么样的优势。”根据国家市场监管总局官方网站公布的《2022年10月17日-10月23日无条件批准经营者集中?