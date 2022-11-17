腾讯回应与联通成立合资公司：这个合作非常重要

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日消息:腾讯昨日发布第三季度财报。财报显示，腾讯控股第三季度营收1400. 93 亿元，同比下滑2%；公司权益持有人应占盈利399. 43 亿元，同比增长1%；非国际财务报告准则下净利润为322. 54 亿元，同比增长2%。
今年前三季度，腾讯控股营收4095. 98 亿元，同比下滑2%；公司权益持有人应占盈利为819. 75 亿元，同比下滑37%；非国际财务报告准则下净利润为859. 38 亿元，同比下滑13%。
腾讯控股营收主要来自增值服务、网络广告、金融科技及企业服务、其他四项。三季度腾讯增值服务营收727. 27 亿元，同比下降3%；网络广告营收214. 43 亿元，同比下降 5%；金融科技及企业服务营收 448 亿元，同比增长4%。
在昨晚的电话会议上，对于与中国联通成立合资公司一事，腾讯高管称，与联通的合作非常重要，相信这样的合作会带来更好的产品，帮助客户实现数字化，商业计划仍在制定中，短期内财务收益有限。这种合资公司成立，是一座里程碑，腾讯一直在寻找更多的合作机会，不管是与什么样的公司合作，腾讯考虑的是实际能为合资公司带来什么，有什么样的优势，与联通的合资确实是可以充分发挥双方优势。
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