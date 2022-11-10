1.1万人 Meta史上最大规模裁员开始 扎克伯格致歉：18年来最难决定

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:三地时间周三，脸书(Facebook)母公司Meta首席执行官扎克伯格宣布将裁掉13%的员工，总数达到1.1万人。公司还将把冻结招聘的期限延长到明年第一季度。

根据Meta今年9月向美国证券交易委员会提交的文件，Meta的员工人数超过8.7万人。据多家外媒透露，Meta的本次裁员是该公司历史上裁员规模最大的一次。

在周三发给员工的电子邮件中，扎克伯格承认了公司走到这一步他要“对此负责”，他在信中写道:“我想对这些决定以及我们如何走到这一步负责。我知道这对每个人来说都很艰难，我特别对那些受影响的人感到抱歉。”扎克伯格称，这是他运营公司十八年来做的最艰难的决定。

“这是一个悲伤的时刻，我们没有办法绕过这一点（裁员）。对于那些即将离开的人，我想再次感谢你们为这个地方付出的一切。” 扎克伯格在信中表达了对于裁员的愧疚之情。不少被解雇的Meta员工们很沮丧和失望，纷纷在社交媒体上分享自己的感受。

据悉，被裁的员工将获得4个月基本工资遣散费，并在此基础上，工作每满一年额外获得2周的基本工资，上不封顶;公司将为员工及家人额外支付六个月的医疗保健费用，有薪假期将获得支付;被裁员工的限制性股票将于2022年11月15日支付;对于非美国员工，公司将给予通知期和签证宽恕期。

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