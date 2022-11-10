2022天猫淘宝双十一满300减50规则 天猫淘宝双11红包领取

2022年双十一狂欢活动在如火如荼的进行中，在最近天猫还开启了全球时尚的活动，每满300减50，很多朋友还不清楚规则以及超级红包怎么领取，下面就来为大家分享一下心得。

一、活动名称及时间

2022年天猫双十一（以下简称“双11”）的活动整体分为两波，具体时间如下:

第二波:天猫双11狂欢日

现货:2022年11月10日20:00:00-2022年11月11日23:59:59

（一）活动商品与活动价格*

1.2022年双11商品（以下简称“活动商品”），是指带有天猫双11活动双川标识的商品，请消费者注意甄别。

2.双11期间活动商品会有不同程度的优惠，具体的优惠幅度敬请关注活动页面;不同类目、甚至同款商品的不同颜色，商家都有可能制定不同的价格策略，敬请消费者在下单前通过商品详情页等活动页面核对所选购商品的优惠情况。

3.天猫国际平台商品*的活动价格详见天猫国际活动商品详情页面。

（二）跨店满减使用规则

1.消费者在购买活动商家店铺内的实物商品时，可使用跨店满减减免部分交易金额，由于部分商品的特殊性，活动商家店铺内有部分商品不支持跨店满减，敬请消费者在下单前仔细核对商品详情页及“确认订单”页面，并查阅跨店满减相关规则。

2.跨店满减相关规则详情。

3.以上跨店满减规则同样适用于天猫国际平台商品*。

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