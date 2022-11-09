荣耀IP动作手游《代号 ： 破晓》将于2022共创之夜揭晓

据王者荣耀官方微信消息，王者荣耀IP手游《代号:黎明》将于2022共创之夜公布，敬请期待！
代号:破晓是一款英雄动作手游，继承了英雄的性格和王者荣耀的技能，给你一个难忘的动作游戏体验。
2021王者荣耀年度颁奖盛典游戏画面《代号:破晓》首次正式亮相，UI顶部双方血量和倒计时，支持多种技能和玩法组合，系统支持各种战斗场景。
玩家还可以在游戏中控制红BUFF进行战斗，游戏演示中有红BUFF击败小鲁班的画面非常醒目。
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11月9日，《王者荣耀》官微宣布，全新英雄动作手游代号破晓”即将发布。官方文案写道：时空汇聚，英雄们即将开启战斗。孙悟空也来到了新的战场，这一次的对手，竟然是？”视频中，两个孙悟空（不同皮肤）进行对决，打斗场面超燃。据了解，《代号：破晓》是《王者荣耀》IP宇宙下的英雄动作手游，由腾讯天美工作室群动作团队制作，王者荣耀团队监修，双方共同打造。《代号：破晓》的故事中，英雄们将进入由他们自己的意识形成的暗心世界。在暗心世界里，英雄需要直面内心的渴望、隐藏的恐惧。英雄们将通过酣畅淋漓的战斗，战胜和突破自我。?
声明:本文来自于微信公众号 游戏葡萄，作者:以撒，授权站长之家转载发布。新华社旗下中国经济信息社公布了《2022年文化产业IP价值综合榜》。所以如何制造超级IP，并将其推向全世界，可能会是国内行业下一阶段的一个重要课题。
【11月 5 日，东莞·松山湖】华为开发者大会2022（Together）商业增长分论坛召开，以“携手共创鸿蒙生态，助力开发者实现商业增长”为主题，华为终端云服务广告BU、华为应用市场及HMS Core联合面向开发者及合作伙伴提出了全面升级的鸿蒙商业增长解决方案，携手伙伴共创价值，聚势增长。伴随着鸿蒙技术力和生态影响力的不断发展，目前华为全球注册开发者达600万，搭载HarmonyOS的华为设备突破3.2亿，华为应用市场月活用户则超过5. 8 亿（华为业务数据统计：截至2 022 年 9 月30日）。华为终端云服务应用生态BU总裁望岳先生在会上表示，华为
11 月 4 日- 6 日，华为终端业务面向开发者群体举办的科技盛宴——第四届华为开发者大会 2022在广东东莞圆满举行，智慧停车一体化服务平台捷停车受邀出席，并在“携手鸿蒙·共创未来—— 2022 鸿蒙生态颁奖晚宴”荣膺“鸿蒙生态创新奖”。捷停车主体公司为深圳市顺易通信息科技有限公司，系国家 级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业。捷停车与华为将基于原子化服务的多元化触点，围绕智慧停车业务不断进行延伸，持续构建更丰富的停车出行场景，为用户提供更便捷、更智能的智慧停车体验。
11 月 4 日- 6 日，华为开发者大会 2022 在东莞松山湖盛大举行，带来鸿蒙生态发展新格局。 作为OpenHarmony生态使能合作伙伴，统信软件受邀参与华为开发者大会多个重要环节。 万物互联时代，统信软件将紧密携手国内外软硬件伙伴，为用户提供生态融合、安全可信的终端操作系统产品与解决方案，赋能全场景，共筑智能终端应用新场景、新生态，共赢万物互联新机遇。
谷歌的第七届 Android 开发者峰会将于北京时间10月25日0点开幕，它让开发者有机会直接从谷歌的安卓团队那里了解如何为该平台构建最佳的应用程序。本次峰会将会持续3天，将围绕现代 Android 开发、外形和平台进行在线直播。在2022年剩余时间内，这些主题中的每一个都可以在线访问，并且活动将在多个地点进行。
现在，苹果官网商店已经进入维护状态，iPadPro2022不出意外真的要来了...作为iPadPro系列的最新作，iPadPro2022毫无疑问将搭载苹果最新的M2芯片，这颗芯片采用台积电第二代5nm制程工艺，拥有200亿个晶体管，比M1芯片多25%，这能够为设备带来将近20%的性能提升...从目前的消息来看，iPadPro2022将继续采用LCD屏幕，而不是与iPadPro12.9英寸版同款的miniLED屏幕，这确实令人遗憾...
中关村在线消息：10月12日，据相关爆料，iPadPro2022拥有11英寸和12.9英寸两款，两款产品或均采用苹果M2处理器，其中11英寸版采用LCD屏幕，而12.9英寸版本采用miniLED屏幕...iPadPro2022或成为苹果史上性能最强的iPad产品，苹果M2基于改进的台积电第二代5nm工艺制造，安装的晶体管数量增加了25%，从160亿增加到200亿，新产品或将采用玻璃背板，新增无线充电以及反向无线充电，一起期待吧！...
高通技术公司宣布推出最新旗舰XR平台——第一代骁龙XR2+平台，以助力下一代混合现实（MR）和虚拟现实（VR）终端实现功耗和散热性能的提升，支持OEM厂商在更轻薄的终端外形中打造更丰富的元宇宙体验...在功耗和散热性能方面，全新平台配置能够支持更出色的散热，该平台实现50%的续航表现提升，与第一代骁龙XR2平台相比有30%的散热性能提升...在MR体验方面，骁龙XR2+平台引入全新图像处理管线，能够实现低于10毫秒的时延，开启卓越的全彩视频透视MR体验...
第三届“创新香港—国际人才嘉年华”由中联办青年工作部担任指导机构，香港潮州商会为首席主办机构，由香港菁英会、粤港澳大湾区青年总会、大湾区共同家园青年公益基金及创科香港基金会担任主办机构，港漂圈承办，香港优才及专才协会、香港青年科学家协会、香港中华出入口商会、香港工业总会、香港中华厂商联合会、香港中华总商会、粤港澳大湾区青年创新发展联盟及深爱人才联合主办，由香港八所大学担任支持机构，各大学校长担任顾问，旨在运用香港中西文化交汇的枢纽地位，积极为政府、人才、投资者、成熟企业和初创企业创造协同效应....
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。