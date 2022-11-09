荣耀IP动作手游《代号 ： 破晓》将于2022共创之夜揭晓

据王者荣耀官方微信消息，王者荣耀IP手游《代号:黎明》将于2022共创之夜公布，敬请期待！

代号:破晓是一款英雄动作手游，继承了英雄的性格和王者荣耀的技能，给你一个难忘的动作游戏体验。

2021王者荣耀年度颁奖盛典游戏画面《代号:破晓》首次正式亮相，UI顶部双方血量和倒计时，支持多种技能和玩法组合，系统支持各种战斗场景。

玩家还可以在游戏中控制红BUFF进行战斗，游戏演示中有红BUFF击败小鲁班的画面非常醒目。

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