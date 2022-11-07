真我realme 10 系列将于 11 月 17 日发布

就在不久前，曾有消息称realme正计划让数字系列回归国内市场，而现在，Realme一款型号为RMX6386的机型通过国内CQC认证，证明了这一消息的正确性...从已知信息来看，RMX6386这一型号对应的是realme10Pro+这款新机，它搭载联发科天玑1080处理器，支持60W快充，并有一块AMOLED屏幕...搭载这样一颗处理器，意味着realme10Pro+的定位将会是一款千元级别的入门级产品，这有助于realme补齐自己在国内的产品线...