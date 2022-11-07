真我realme 10 系列将于 11 月 17 日发布

站长之家 11 月 7 日讯：真我realme宣布，真我 10 系列将于 11 月 17 日下午 2 点发布。
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本次发布会以“卷出一块好曲屏”为主题，作为真我全球爆款数字系列回归国内的首款越级代表作，真我10系列将在国内市场全球首发，带来超乎想象的屏幕越级。“敢越级”的品牌理念，是真我数字系列每一代产品的使命。
p在经过一段时间的预热后strong今天realme真我手机官方终于宣布realme数字系列的最新作realme10系列将在11月17日14时正式在国内发布并打出了卷出一块好曲屏的口号pp从官方放出的海报能够看出它将采用一块双曲面屏正面顶部居中挖孔pp其他方面strongrealme10系列还将球首发2160HzPWM超高频调光屏幕比目前市面上的1920Hz更加护眼
realme真我手机宣布，真我10系列新机即将登场，该系列此前一直在海外发布，这次重回国内市场...据新机渲染图显示，该机的下边框标注参数仅为2.3mm，有望成为全球最窄下巴的曲面屏手机...真我10系列已经获得了入网许可，共有真我10、真我10 Pro和真我10 Pro+三款机型...核心方面，真我10系列和Redmi Note 12 Pro系列一样，将搭载联发科天玑1080处理器，与骁龙778G差不多水平，主要面向千元机市场...
真我GTNeo3系列至高降400元，并可享受6期免息政策，其中真我GTNeo3（150W）12+256版本，到手价仅2499元，非常“香”...除真我GTNeo3和真我Q5系列之外，深泽直人大师设计的高端旗舰真我GT2Pro至高直降1400元，真我GT2大师探索版直降300元，真我笔记本增强版直降1000元，真我智能耳机Air3直降120元，这些产品都是符合“颜、快、香“爆款产品，不可错过......
realme宣布将于10月31日10:00举行真我手机发布会。此次发布会将由品牌代言人杨幂首次代班主讲，据悉，realme 预计将在该发布会上推出真我10系列手机。
近日有数码博主进一步带来了该机的更多细节...而该版本除了拥有已经曝光的2.3mm的全球最窄下巴，首发2160Hz PWM超高频调光曲面屏等亮眼配置外，还将带来2亿像素主摄，并将搭载即将于本月中旬发布的高通骁龙8 Gen2处理器，各方面的堆料满满...硬件上，除了超大杯的骁龙8 Gen2处理器外，其标准版将搭载联发科天玑1080芯片，最高配备12GB内存+512GB存储，后置1.08亿像素主摄，支持OIS光学防抖，同时将辅以800万超广角和200万副摄，前置摄像头为1600万像素...
据爆料，真我realme10系列或将有Ultra版本，除了已经曝光的的2.3mm超窄下巴，首发2160HzPWM超高频调光曲面屏，该机还将搭载2亿像素镜头...作为真我的数字旗舰系列，Ultra版可能会采用三星ISOCELLHP1传感器，这款传感器大小为1/1.22英寸，单位像素面积为0.64m，支持ChameleonCell像素合成...真我10Ultra还有望首发高通骁龙8Gen2处理器，采用4nm制式，较上一代至少将有15%的性能提升，安兔兔跑分有望突破120万分...
11月17日，realme将会举行新品发布会，为大家带来真我10系列新机。官方的海报打出真我10系列将卷出一块好曲屏”的口号，新机采用双曲面屏设计，正面顶部居中挖孔。博主数码闲聊站”放出了该机的正面照，可以看出这款手机的下巴极窄，侧面边框甚至比下巴更窄，颜值颇高，与此前曝出的2.3mm下巴基本一致，是目前行业最窄下巴的曲面屏。据了解，这块曲面屏还支持2160Hz PWM超高频调光，比如今普遍使用的1920Hz更加护眼。此外，真我realme 10系列或将有Ultra版本，搭载2亿像素镜头，并搭载高通骁龙8 Gen2处理器，妥妥的顶级旗舰机。真我数字系
就在不久前，曾有消息称realme正计划让数字系列回归国内市场，而现在，Realme一款型号为RMX6386的机型通过国内CQC认证，证明了这一消息的正确性...从已知信息来看，RMX6386这一型号对应的是realme10Pro+这款新机，它搭载联发科天玑1080处理器，支持60W快充，并有一块AMOLED屏幕...搭载这样一颗处理器，意味着realme10Pro+的定位将会是一款千元级别的入门级产品，这有助于realme补齐自己在国内的产品线...
中关村在线消息：11月2日上午10点，realme真我手机官方宣官宣了全新机型：真我10系列，官方Slogan为“凭「10」力，席卷全球，即将越级登场”...目前业界主流旗舰最高仅有1920Hz的PWM高频调光，因此，真我10系列全球首发的2160Hz超高频调光可以说是在屏幕素质上再次完成了越级...
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。