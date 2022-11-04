AMD Radeon RX 7000 系列显卡国行价格公布 7399、7999 元

站长之家 11 月 4 日讯：今日午间，AMD Radeon RX 7000 系列显卡的国行价格正式公布。 Radeon RX 7900XTX :7999 元； Radeon RX 7900XT： 7399 元。
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站长之家 11 月 4 日讯：今日午间，AMD Radeon RX 7000 系列显卡的国行价格正式公布。 Radeon RX 7900XTX :7999 元； Radeon RX 7900XT： 7399 元。
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今天凌晨AMD发布了RDNA3架构的RX 7900系列显卡，其中RX 7900 XTX售价999美元，RX 7900 XT售价899美元，旗舰相比上代都没涨价...由于汇率等因素，国行价格原本预期会涨不少，没想到AMD这波是良心到底了，国行也没涨价，RX 7900 XTX是7999元，RX 7900 XT是7399元...作为对比，RTX 4090显卡是12999元，RTX 4080 16GB是9499元，发布但被取消的RTX 4080 12GB是7199元......
<p>其实对于AMD来说，RX7900系列发布后，直指RTX4090、80的矛头就很明显，至少用户是这样的认为的，但是他们怎么看呢？</p><p><strong>在接受PCWorld采访时，AMD游戏解决方案首席架构师弗兰克阿佐尔（FrankAzor）透露，其实RX7900XTX和RX7900XT是用来跟RTX4080系列对飙的。</p><p>在FrankAzor看来，999美元买到RX7900XTX是超值的，因为其能让你远超竞争对手的体验，至于更便宜的RX7900XT，那就更不用说了。
此前传闻RX7000系列显卡的旗舰RX7950XT、RX7900XT性能提升也非常猛，能刚RTX4080及RTX4090，但是现在的新说法是性能还有差距，特别是打RTX4090没什么希望了，就是不好说落后多少...但是AMD还有扭转市场的机会，那就是定价，RTX40系列因为涨价被喷到现在，AMD的RX7000系列使用了小芯片设计，理论上成本更有优势，消息称这次的旗舰卡很有可能不涨价，延续之前RX6900系列999美元的建议价......
11月3日，AMD的RX 7000系列显卡就要发布了，很显然对于新品的到来，这是瞄准了NVIDIA的RTX 4090...据供应链最新消息称，目前AMD正在全力推进RX 7000系列显卡的备货情况，为了是能够满足首批玩家的需求，从而尽可能多的从RTX 4090市场中分一杯羹出来...传闻中的RX 7900XT将配备20GB GDDR6显存，320位总线，而RX 7950XT将配备24GB的GDDR6显存和完整的384位内存总线，性能完全不用担心，非常的炸裂...
按照供应链的说法，AMD正在全力推进RX 7000系列显卡的生产，不过虽然11月初发布，但是最终上市可能最快也要月底了，正常应该是在12月中下旬，不排除AMD会先拿出一小批来测试下市场热度...有爆料者之前放出了所谓RX 7000系列显卡，从图片上看，新显卡体积还是很大的，同时是双8pin接口，有消息称RX 7000系列公版显卡还是非公版，都不会采用16pin供电接口，现在来看还是比较准确的......
对于大多用户而言，选购超大屏电视的最 大难题在于如何安全入户——电梯进不去、吊装破窗太麻烦、高层人工搬运费用高等问题让用户望而却步，而创维全通道120Hz高刷巨幕90A23 以专属定制的双层包装给出了教科书式的解答...如果说全通道高刷满足了用户对流畅观影、丝滑游戏的标准需求，那么在V3 全功能AI芯片的加持下，创维90A23 则重构了用户家庭影音体验的想象...创维90A23 在双十一期间售价低至 7999 元，十分值得入手......
NVIDIA RTX 40系列已经轰轰烈烈地上市了，AMD RX 7000系列除了官宣11月3日发布就一直静悄悄，只说过一句RDNA3架构的能效会比RDNA2提高至少50％...据网友曝料，AMD新卡11月发布不假，但要到12月下半月才会上市，也就是拖到真正的年底...首发型号包括旗舰和次旗舰，按惯例将命名为RX 7900 XT、RX 7900...不但时间晚，在性能上AMD这次也很难和RTX 40系列相抗衡，无论传统光栅游戏性能，还是光追性能，都打不过...PS：至少目前可以确认的是，性能解禁不会等到12月......
从2018年NVIDIA发布Turing图灵架构的RTX20系列算起，PC平台支持光追已经4年了，在光追游戏方面NVIDIA一直很积极，光追性能也是目前领先的...旗舰级RX6900XT拥有完整的80组RA，RX6800XT、RX6800则分别是72组、60组...光追性能可以说是4年来AMD显卡最弱的一环，好消息是在今年底的RDNA3架构RX7000中，不仅光栅游戏性能会翻倍，而且RT光追性能提升更多，也就是一倍以上......
伴随着这次RX 7900系列显卡的发布，AMD还宣布了一个新的计划，那就是AMD Advantage现已支持台式机，PC厂商届时会用AMD锐龙7000及RX 7000显卡装机，还有AMD的软件等全家桶...具体来说，AMD Advantage的台式机中，处理器是锐龙7950X，显卡是RX 7900 XTX，散热器是水冷的，内存32GB DDR5起步，SSD容量不低于2TB，80Plus金牌电源、FreeSync显示器，高质量机箱及其他可定制的部件......
在已经上市的四款AMDZen4架构处理器中，你猜谁卖得最好？...说实话，这个结果有些让人意外...12核24线程的它，仅次于锐龙97950X，却没有锐龙97950X那样的散热压力...
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。