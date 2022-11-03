英特尔回应 Sapphire Rapids 至强处理器量产推迟：批量 SKU 已具备产品发布条件

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日消息:经过多次延期以后，英特尔官方宣布，下一代至强（Xeon）可扩展处理器 Sapphire Rapids 的发布时间为2023年1月10日。

据介绍，Sapphire Rapids 使用了 Golden Cove 架构，采用10nm Enhanced SuperFin（Intel7）工艺制造。新平台还支持 PCIe Gen5. CXL1.1(Compute Express Link) 和八通道 DDR5内存，同时会延续英特尔的内置 AI 加速策略，支持英特尔高级矩阵扩展 (AMX)。Sapphire Rapids 还会推出 HBM 版本，搭载了容量为64GB 的 HBM2E 内存。此外，Sapphire Rapids 还会有对应的工作站和 HEDT 版本。

新款处理器将会在英特尔的数据中心特别活动中推出，其中包括服务器处理器、新的网络创新、英特尔生态系统合作伙伴可能推出的产品等。目前英特尔已经向特定客户发送 Sapphire Rapids，不过相关产品要等到明年才上市。

针对新品 Sapphire Rapids 大规模量产推迟的消息，英特尔方面回应媒体时称:「正如我们在第三季度财报中所分享的事实，Sapphire Rapids 的批量 SKU 已具备产品发布的条件，而且预计所有 SKU 销量都会有非常强劲的提升。值得注意的是，我们近期也刚刚宣布了 Sapphire Rapids 将于北京时间2023年1月11日正式发布。」

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