小红书辟谣“所有知识付费课程下架”：情况不实

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:日前，有微博网友发文称，“收到小红书通知，所有的知识付费（包括虚拟课程）都需要下架，且不得再在平台上售卖。”对此，小红书方面辟谣表示:情况不实。
据报道，小红书方面回应称，情况不实，知识付费课程不能在电商商城里售卖，而是统一在博主个人页面的“专栏”产品中售卖，“专栏”产品并未下架。
此前有媒体报道称，有博主发文称，收到小红书通知，所有的知识付费（包括虚拟课程）都需要下架，且不得再在平台上售卖，不知道是否与最新的教培政策有关。
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站长之家 10 月 27 日讯：据界面新闻报道，针对“所有知识付费（包括虚拟课程）将下架”一事，小红书回应称，情况不实，知识付费课程不能在电商商城里售卖，而是统一在博主个人页面的“专栏”产品中售卖，“专栏”产品并未下架...
小红书官方对此进行了解释表示，知识付费课程不能在商城里售卖，统一在个人账号下的专栏中进行售卖，专栏没有下架...
根据千瓜数据今年3月底发布的《2022年千瓜活跃用户画像趋势报告（小红书平台）》，目前小红书有超2亿月活用户...截止2021年11月，小红书男性用户比例已升至30%，但大量男性用户的涌入，也让小红书出现了男女观点差异的“不和谐”时刻...对于这次潜在机会的中老年人群，相反，如果能够打通20岁+子女和50岁+父母两个代际，以更加委婉的隔代种草方式，将适合中老年人使用的产品也能通过年轻人进入家庭，曲线打入银发市场，使得中老年用户批量引入小红书，未尝不会成为小红书在互联网流量见顶的大趋势之下又能讲出的新故事......
这些独立APP没能成功的原因不仅仅只有产品本身的问题，还有字节的打法策略并不适合用在内容种草赛道，字节一向强调“大力出奇迹”，习惯用算法以及流量灌溉的方式发展新产品，“快速拓展业务、快速投入资源试错、快速调整”是外界对字节打法的总结，从这两个产品短暂的上线时间不难看出，字节对新产品的耐心是非常有限的，而种草社区的形成需要长时间的内容沉淀，显然字节的这种打法策略与种草社区相背离......
小红书天然的内容沉淀和种草心智，是男性用户获取美护知识、产品的平台...对比大盘增幅，男士护肤品在2017-2020年的复合增长达18.9%，高于全品类的11.2%...一批新老品牌瞄准「男颜经济」释放出的活力...据小红书数据显示，2022年3月到6月间，「男士美护」话题搜索指数上涨167%...那时他们会把产品寄给小红书上的素人，追踪他们在小红书上的使用感受和其他的用户反馈，在发现小红书上一些真实笔记确实能给产品带来销量后，团队也开始去小红书发布笔记......
2019年3月，小红书将原有的品牌账号更新为“品牌号”，给予官方认证标识，并打通小红书品牌旗舰店...根据新榜旗下小红书数据工具新红的收录，美妆品牌“Perfect Diary完美日记”以211.5万的粉丝量位居品牌号第一，其次是拥有98.2万粉丝的游戏品牌“王者荣耀”，以及拥有92.3万粉丝的建筑品牌“住范儿”...低质量或无价值的日更会消耗品牌，建议官方每次发声要有内容，让外围多发声，让品牌被谈论......
原本一直精心运营朋友圈内容的她，最近的社交需求与表达欲已悉数倾注于小红书，小到入手平价好物、抽到喜欢的盲盒、与猫的相处日常，大到一次精心策划的出行、总结的拍照攻略，小红书记录了她日常生活的方方面面，俨然已成为新的自我表达阵地...最初，她尝试测评入手的平价化妆品、安利饮料与美食，不久之后，这种分享扩张到日常生活的各个领域，并逐步取代了朋友圈，成为她记录生活的主阵地...购物种草，不再是小红书的唯一标签...再看小红书的用户画像...“从本质上讲，小红书依旧是一个UGC内容生产平台......
报备笔记不通过（不管是发布审核还是社区复审），的确会导致笔记限流，但要记得，此时限流的原因是因为小红书对笔记复审时审核失败了，同时这种复审审核失败的报备笔记，也一定会触发系统通知，简单来说就是小红书会提醒你报备笔记审核有问题，需要你修改.........
我遇到过不少小红书博主，这些博主的内容创作能力很强，也愿意付出很多时间来创作，但问题是没有选择一个好的定位，因此最终导致失败了...如何选一个自己的擅长，之前写过《小红书KOL速成指南（6）:账号定位的秘密》，大家可以去读读，但是小红书当下的一些有潜力的蓝海内容是我今天想分享给大家的...这是本期小红书趋势报告里，我较为看好的4类小红书蓝海内容...当然并不代表整个小红书里最值得推荐的蓝海内容排行榜，有很多我还没写到，至于其他类目蓝海内容有哪些值得做，我争取以月度的周期，每个月跟大家一起分享一波，请大家保持关?
不仅中老年人在小红书“安了家”，年轻人在小红书也渐渐走上了“中老年风”...小红书上的中老年人更为多元化，你既能看到“求关注求小红心”的朴实中老年人，也能看到追求潮流、活力四射的时尚中老年人...时隔两年，这位60岁的阿姨靠着分享穿搭涨粉3.7W，成为了小红书里的腰尾部达人...中老年人逐渐“攻占”小红书，或许也有小红书官方的推波助澜......
4纳米。天玑9200是采用台积电4纳米工艺，使用 ARM Cortex-X3内核和 Immortalis G715GPU，ARM Cortex-X3据爆料比 Cortex-X2性能提升了25%。联发科天玑9200的安兔兔基准测试得分为1266102分，这是适用于 Android 的片上系统 （SoC） 的最高得分。超高性能内核改为 Arm Cortex-X3，L2缓存从512KB 增加到1MB，L3缓存增加到8MB。
3 充电 IC 架构、双氮化镓充电器Redmi Note 12 探索版 210W 快充是3 充电 IC 架构，单颗峰值功率 100W、10C 双电芯、双氮化镓充电器、E-mark 芯片充电线、60 项安全防护。210W的快充只有在探索版型号上才有，其他的标准版和Pro/Pro+版本都没有210W的快充。
台积电。天玑9200是采用台积电4nm工艺，CPU架构升级为新一代超大核Cortex-X3，GPU架构升级为Immortalis-G715。预计将为两款vivo手机供电，包括一款X90系列手机、一款OPPO Find X系列手机和一款游戏手机。
没有Redmi Note 12Pro没有210W的快充，Redmi Note 12系列中仅有探索版机型有210W的快充，其他的机型快充速度是67W或120W。探索版的210W快充技术从充电器端到主板和电池端涉及高达 40 重安全主动的防护措施，这些防护措施主要从充电温度、充电电压、充电电流包括整个充电协议这四个维度进行全方位的保护，以确保安全性。
安兔兔120多万分。天玑9200将跳过天玑9100。Leaker Ice Universe 表示它将使用 ARM Cortex-X3内核和 Immortalis G715GPU。ARM Cortex-X3声称比 Cortex-X2性能提升了25%。天玑9200芯片预计仍将采用台积电的4nm工艺。将为两款vivo手机供电，包括一款X90系列手机、一款OPPO Find X系列手机和一款游戏手机。最近有爆料安兔兔跑分为120多万。
是Redmi Note12 探索版的机身后盖是透明的，和之前很多款小米旗下的探索版机型一样，它的后壳会是透明材质，可以看到很多机身内部的零部件，因此在外观视觉上会和很多手机有较大的不同，也会十分的明显。
Arm v9。天玑9200据爆料CPU架构是新一代的超大核Cortex-X3，GPU架构则是最新的Immortalis-G715，分数比天玑9000+ 高很多。Arm公布了今年的CPU“Cortex-X3”、“Cortex-A715”、GPU“Immortalis-G715”、“Mali-G715”、“Mali-G615”产品。Arm将这些CPU/GPU作为一个平台提供，今年的平台被称为“TCS22”（Total Compute Solutions2022）。这种 TCS22的 CPU 将是 Cortex-X3和 Cortex-A715。众所周知，Arm 有高性能内核和高效内核两种 CPU 内核，基于 big.LITTLE 架构，当需要高性能时，开启高性能内核或两者兼而有之。Cortex-X3和 Cortex-A715都是基于64位 ISA 的“Arm v9架构”的产品，在 Cortex-A715上实现了额外的缓存，以减少延迟，进一步提高时钟频率等。 Cortex-X3和以前一样。
天玑1080Redmi Note12 探索版的处理器将会是天玑1080，Geekbench 5跑分显示，该机搭载的天玑 1080 单核跑分 767，多核跑分 2008。对比来看，其性能与天玑 920 相近。天玑1080芯片采用台积电 6nm 工艺制造，搭载八核 CPU，包括 2 个 ARM Cortex-A78 核心，频率达 2.6GHz；6 个 ARM Cortex-A55 核心，频率达 2GHz。
11月。天玑9200有数码博主爆料说将会在11月进行发布，目前没有任何官方消息，但是可能性还是有的，如果大家对天玑9200比较关注的话，可以在最近留意一下具体的数码新闻。
210WRedmi Note12 探索版将使用210W的快充，该充电器支持最高 20V / 10.5A 输出功率，能够为手机进行 210W 高功率快充。作为对比，使用200W快充技术，4700mAh 电池的 iQOO 10 Pro 可以将充电时间压缩到 10 分钟左右。
126万分。天玑9200的AnTuTu基准测试已经浮出水面，显示超过126万或120万的分数。分数比天玑9000+ 高很多。据说与 Cortex X2和新的 Immortalis G715GPU 相比，它使用了 Cortex X3主内核。
索尼 CEA-G160T CFexpress Type A存储卡索尼A7R5使用索尼 CEA-G160T CFexpress Type A存储卡。“ Hi +”连拍模式。根据拍摄条件的不同，实际连续拍摄照片数量可能会有所不同。支持AE/AF追踪的 10 张/秒高速连拍，可高速连续拍摄 583 张压缩RAW格式照片，或连续拍摄 1000 张以上的JPEG/HEIF图像。
9月28日。英特尔酷睿 i9-13900K 是一款24核的桌面处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i9产品线的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Core i9-13900K 首先专注于旗舰芯片，拥有令人难以置信的5.8GHz 最大 P 核睿频。这比Core i9-12900K增加了600MHz 。尽管它的性能核心数量与其前身相同（尽管使用 Raptor Cove 核心），但它现在具有双倍的效率核心;共有24个混合内核，由8P 和16E 内核组成。这增加了8个线程，总共32个，高于 Core i9-12900K 上的24个。
8 级5 轴防抖索尼A7R5有8级5轴防抖，该相机针对图像稳定系统进一步升级，采用高精度防抖组件和先进的陀螺仪传感器，以及针对照片与视频拍摄优化的图像稳定算法，可实现拍摄照片时高达 8 级的防抖效果。
4899元。i9-13900K的价格是 4899 元。英特尔酷睿 13 代CPU产品。Core i9-13900K 旨在提供卓越的性能，具有 16 个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而 8 个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。
6100万像素的Exmor R CMOS传感器索尼A7R5使用了一块 6100 万像素的 Exmor R CMOS 传感器，即BSI CMOS 传感器，在带 AE/AF 下连拍速度达到了 10FPS，最高可以连续拍摄 583 张压缩 RAW 照片，或1000 张以上的 JPG/HEIF 照片，同时新增了加无损压缩 RAW，可选 L（60M）、M（26M）和 S（15M）三种不同分辨率，支持摇摇乐功能——像素转换多重拍摄功能，最高可以通过 16 张照片合成一张约 2.408 亿像素超高分辨率照片，但是同样需要后期处理。
可以。i9-13900K是完全可以搭配4090的，目前也是能够发挥4090显卡最大的性能，i9-13900K加4090显卡的搭配已经是目前顶级的电脑配置了，不过两者都是功耗大户，所以需要搭配好一点的散热才可以，虽然两个配置是顶级的，其他散件最好也要搭配好。
最高可以 8K24P/25P 视频或是 4K60P 视频索尼A7R5在 1.2X 裁切下，最高可以 8K24P/25P 视频或是 4K60P 视频，在 Super 35mm 模式下能够以 6.2K 超采输出 4K30P 视频，支持 MPEG-H HEVC/H.265 编解码器，All-I、XAVC S/S-I 录制和 10-bit 4:2:2 多种录制格式，S-Log3 最高能提供 14 档 + 的动态范围。
8K 25p视频可连续录制约 30 分钟索尼A7R5还改进了散热以延长视频录制时间*¹⁸，8K 25p可连续录制约 30 分钟，在拍摄时需要将[自动关机温度]设置为[高]，避免出现相机因为温度自动关机的情况。
3.2英寸LCD液晶屏索尼A7R5配置了一块约 210 万点分辨率的LCD液晶屏，具有3∶ 2 的宽高比、可触摸操作和宽色域(相当于DCI-P3)等优点。在明亮的室外环境中使用，屏幕也能够清晰可见。