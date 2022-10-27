小红书辟谣“所有知识付费课程下架”：情况不实

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:日前，有微博网友发文称，“收到小红书通知，所有的知识付费（包括虚拟课程）都需要下架，且不得再在平台上售卖。”对此，小红书方面辟谣表示:情况不实。

据报道，小红书方面回应称，情况不实，知识付费课程不能在电商商城里售卖，而是统一在博主个人页面的“专栏”产品中售卖，“专栏”产品并未下架。

此前有媒体报道称，有博主发文称，收到小红书通知，所有的知识付费（包括虚拟课程）都需要下架，且不得再在平台上售卖，不知道是否与最新的教培政策有关。

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