格力电器回应给特斯拉供应底盘：为零部件制造提供装备

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日消息:在今天下午的一场直播活动中，吴晓波向格力电器董明珠询问是否为特斯拉提供底盘时，得到肯定答复。

据财联社报道，从格力电器方面独家确认了上述信息， 公司称，格力是为特斯拉零部件制造提供装备，并表示，珠海格力智能装备公司已向全球多家新能源汽车零部件制造企业提供装备支撑。

据了解，目前格力独家研制的钛酸锂电池，已应用于新能源汽车，它所生产的光伏储能直流空调系统，成为应用最广泛的节能减碳解决方案之一。

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