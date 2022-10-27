格力电器回应给特斯拉供应底盘：为零部件制造提供装备

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日消息:在今天下午的一场直播活动中，吴晓波向格力电器董明珠询问是否为特斯拉提供底盘时，得到肯定答复。
据财联社报道，从格力电器方面独家确认了上述信息， 公司称，格力是为特斯拉零部件制造提供装备，并表示，珠海格力智能装备公司已向全球多家新能源汽车零部件制造企业提供装备支撑。
据了解，目前格力独家研制的钛酸锂电池，已应用于新能源汽车，它所生产的光伏储能直流空调系统，成为应用最广泛的节能减碳解决方案之一。
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在今天的一场直播活动中，吴晓波向格力电器董明珠询问是否为特斯拉提供底盘时，得到肯定答复...公司称，格力是为特斯拉零部件制造提供装备，并表示，珠海格力智能装备公司已向全球多家新能源汽车零部件制造企业提供装备支撑...经查，珠海格力智能装备公司是格力电器全资子公司，目前旗下产品包括工业机器人、数控机床、精密变频冷却机、智能物流仓储、伺服机械手、大型自动化生产线、蒸汽精洗机、精密全电动注塑机、检测自动化设备、工业自动化设备等...
DoNews10 月 24 日消息（郭睿琦）据韩国经济新闻报道，，韩国三养集团开始进军北美市场，主要供应电动汽车的核心零部件工程塑料（EP）材料...三养集团核心子公司三养社本月初与加拿大汽车零部件公司Axiom集团签订业务协议， 5 年内将供应 420 亿韩元电动汽车用工程塑料材料...
中关村在线消息：有网友晒出了自己购买的2台国行iPhone14ProMax，明明是在同一家直营店购买的机型，一台由中国组装，另一台却组装自印度...iPhone14系列同样如此，曾有多家美媒曝光称印度将于今年10月正式开始生产iPhone14系列，而以往都是在发布的5-6个月之后印度才能做好生产准备...
在某社交网站上，一则为什么特斯拉拒绝小鹏前员工应聘”的讨论引发热议...类似的案例并非单个，有网友表示遇到了相同的遭遇，留言表示：自己在握有小鹏offer后，面试特斯拉交付岗位，为增加筹码，便提到有小鹏offer，没想到特斯拉直接不予通过面试，但如蔚来、极氪等友商的员工没有这种情况...那么此次曝光的小鹏员工求职被据到底是怎样？特斯拉是否真的内部有这样的规定？...10月13日，在接受媒体采访时，特斯拉客服回应称：内部没有这样的规定，一般情况不会限制之前的工作经历，人事不予录取，可能是还有别的因素......
10月14日，据泰山财经报道，社交平台上关于特斯拉拒招小鹏员工事情引发诸多热议...针对特斯拉拒招小鹏员工”一事，小鹏汽车前员工和特斯拉员工都回应称，身边没有发生过这种事情...2019年3月，特斯拉对前员工、视觉科学家、后入职小鹏汽车的曹光植提起民事诉讼，指控其窃取特斯拉自动驾驶的机密信息...小鹏汽车随后发声明称，在曹光植入职前后，小鹏汽车都没有发现存在特斯拉所声称的任何可能违规行为，并启动了进一步调查...
9月30日，有消息称特斯拉国产车型Model3和Model Y将进行大幅降价，其中特斯拉在华主销车型Model Y的降价幅度最高有望达到4万元，最终Model Y后轮驱动型的起售价可能会降至27~29万元...对此，特斯拉方面回应称该传言不实...根据特斯拉中国内邮显示，自9月16日到9月30日完成提车的车主，若选择在特斯拉店内购买保险，即可享受8000元的保险补贴，补贴可直接用于减免车价...
特斯拉大降价一事引起网友关注热议，而就在车迷猜测其它厂商跟不跟的时候，华为与赛力斯联合打造的AITO问界汽车，被曝出尾款减免8千元的消息...旗下M5/M7车型已开始降价促销，付尾款时可直接减免8000元...10月26日，据懂车帝报道，对此华为方面表示并不是网络中传播的降价8000元，而是：自10月24日凌晨起，取消了原来金融贴息、各销售门店差异化的礼品等服务，对部分现车车型购买用户统一赠送价值八千元的保险...
针对降价一事，特斯拉客服回应称，若车主已下订单但未提车，则可以在当前官网价格和订单价之间二选一，若选择当前官网价格，交付时间上不会有改变...
对此，特斯拉客服回应称，内部没有这样的规定，一般情况不会限制之前的工作经历...小鹏汽车和特斯拉因为员工涉密问题，双方诉至法庭...
据媒体报道，特斯拉国产车型Model 3和Model Y将大幅降价，特斯拉回应凤凰网科技称，这是“不实信息”...此前有消息称，特斯拉在华主销车型Model Y降价幅度最高可能达到4万元，Model Y后轮驱动型的起售价区间可能位于27~29万元...
是的。天玑1080是5G芯片。5G、Wi-Fi 6、蓝牙和 GNSS 连接都直接内置在 Dimensity 1080 中，这意味着它们的工作效率比其他多芯片设计要高得多，从而延长您的日常电池寿命。搭载联发科技天玑 1080 的智能手机可以结合 5G 低频段和中频段，以实现更快的平均速度、更大的覆盖范围以及跨覆盖层的 5G 区域之间的无缝移动，让您的 5G 体验永不出错。
PWM调光Redmi Note 12 Pro和Pro+都是使用1920Hz 高频 PWM 调光。这两款手机的屏幕参数一样，尺寸：6.67 英寸、分辨率：2400*1080、对比度：5，000，000:1、调光级数：16000 级、全局激发亮度：900 nit* 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz、触控采样率：全局 240Hz、1920Hz 高频 PWM 调光、DCI-P3、HDR10+、10bit 色深、杜比视界、阳光屏、护眼模式。
很适合。天玑1080采用联发科 HyperEngine3.0网络引擎，即使在接到电话和旅行时也能继续玩游戏。与其他芯片设计相比，连接朋友的设备并在线玩游戏的时间延长33%，并且很省电，也有用于游戏的5G HSR 模式。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙695（配备 Adreno619显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙695的优点开发人员针对高通骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑联发科天玑8100的优点支持201% 更高的内存带宽（51.2对17GB/s）显示明显更好（高达2倍）AnTuTu9分数 –798K 与398KCPU 时钟速度提高30%（2850与2200MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）更高的 GPU 频率 （~9%）
QC3+/PD2.0/PD3.0快充协议Redmi Note12 探索版支持210W 有线秒充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，USB Type-C 双面充电接口，标配 210W 双 GaN 充电器，兼容220V电压、110V电压。
北斗、GPS、Galileo等Redmi Note 12 Pro支持的定位方式有：北斗：B1I + B1C｜GPS：L1｜Galileo：E1｜GLONASS：G1｜QZSS：L1｜A-GPS 数据网络定位｜Wi-Fi 网络定位｜sensor 辅助定位。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:联发科天玑920（带有 Mali-G68MC4显卡）和天玑8100(Mali-G610MC6)。联发科天玑8100的优点具有比天玑920大2MB 的 L3缓存大小显示明显更好（高达65%）AnTuTu9得分 –798K 与483K具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）CPU 时钟速度提高14%（2850与2500MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:跑分来看的话，天玑8100也比天玑920是要好上一个档次，性能提升很多，自然是天玑8100更好。
不是Redmi Note 12是单扬声器的设计，Pro/Pro+版本才是双扬声器。Pro以上版本使用超线性双扬声器，支持的音频格式有MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB，且有Hi-Res Audio认证、Hi-Res Audio Wireless 认证、Dolby Atmos 杜比全景声。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G（配备 Adreno642L 显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙778G 的优点开发人员针对骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑更好的指令集架构联发科天玑8100的优点支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）更高的 GPU 频率 （~86%）显示明显更好（高达52%）AnTuTu9得分 –798K 与526KCPU 时钟速度提高19%（2850与2400MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）安兔兔跑分如下:骁龙778G是526631分，天玑8100跑分是798665分。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:
Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / gRedmi Note 12 Pro支持的WLAN协议：Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g；WLAN频率：2.4G WiFi | 5G WiFi；支持 2x2 MIMO，WiFi Direct，Miracast；蓝牙 Bluetooth 5.2 支持 SBC / AAC / LDAC / LHDC。
骁龙8+更好。骁龙8+是目前高通公司最新最好的芯片之一，骁龙8+是高通新一代骁龙8Gen1 芯片优化版，对标的是天玑9000，相较于上一代的骁龙8 Gen 1，功耗降低了30%，性能提升了10%，并且骁龙8Gen1Plus还将采用台积电4nm工艺。CPU最大主频是3.2GHZ，这次高通在功耗的问题上下了苦功夫，所以天玑 8100 还是不能和骁龙8Gen1Plus比拼的。
有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。
八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。
有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。
支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。
是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。
支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。
有Redmi Note 12 Pro和12 Pro+两个型号，以及探索版和潮流版都有胶片画框或是胶片相机。在镜头方面，Redmi Note 12 Pro后置 5000 万像素索尼IMX 766 超清相机以及800 万像素 超广角镜头：119° FOV、200 万像素微距镜头；Redmi Note 12 Pro+后置 2 亿像素极清相机、 800 万像素 超广角镜头：119° FOV和 200 万像素微距镜头。
支持。天玑8100支持的蓝牙最新版本是5.3。最新版本增加了多项功能增强功能，包括对定期广告、加密密钥大小控制和频道分类的增强。最新版本还包含一个新的连接子评级功能，并删除了备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展。这些更新有可能提高许多支持蓝牙®的产品的可靠性、能源效率和用户体验。
最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。