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工信部：截至9月末 5G移动电话用户达5.1亿户

2022-10-27 14:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:工信部公布2022年前三季度通信业经济运行情况称，前三季度，电信业务收入累计完成11971亿元，同比增长8.2%。

其中，前三季度，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为1810亿元，同比增长9%，在电信业务收入中占比为15.1%。三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入4880亿元，同比增长0.7%，在电信业务收入中占比为40.8%。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，前三季度共完成业务收入2329亿元，同比增长33.4%，在电信业务收入中占比为19.5%。

前三季度，移动互联网累计流量达1904亿GB，同比增长18.4%。截至9月末，移动互联网用户数达14.62亿户，比上年末净增4597万户。9月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到15.01GB/户·月，同比增长12.4%，比上年底高0.29GB/户·月。

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此外，截至9月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，比上年末净增3895万户。其中，5G移动电话用户达5.1亿户，比上年末净增1.55亿户，占移动电话用户的30.3%，占比较上年末提升8.7个百分点。

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    八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。

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  • 天玑8100支持北斗系统吗？

    支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。

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  • Redmi Note 12是5G双卡双待吗？

    是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100支持120hz刷新率吗？

    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

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  • Redmi Note 12 Pro有胶片画框吗？

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    天玑8100

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