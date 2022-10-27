工信部：截至9月末 5G移动电话用户达5.1亿户

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:工信部公布2022年前三季度通信业经济运行情况称，前三季度，电信业务收入累计完成11971亿元，同比增长8.2%。
其中，前三季度，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为1810亿元，同比增长9%，在电信业务收入中占比为15.1%。三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入4880亿元，同比增长0.7%，在电信业务收入中占比为40.8%。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，前三季度共完成业务收入2329亿元，同比增长33.4%，在电信业务收入中占比为19.5%。
前三季度，移动互联网累计流量达1904亿GB，同比增长18.4%。截至9月末，移动互联网用户数达14.62亿户，比上年末净增4597万户。9月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到15.01GB/户·月，同比增长12.4%，比上年底高0.29GB/户·月。
此外，截至9月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，比上年末净增3895万户。其中，5G移动电话用户达5.1亿户，比上年末净增1.55亿户，占移动电话用户的30.3%，占比较上年末提升8.7个百分点。
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