中兴通讯：第三季度实现营收327. 41 亿元 同比增长6.46%

Netflix预计第三季度将净增100万用户，因此周二的结果远远超出了该公司自己的预期和分析师的预期...该公司报告称，该地区的用户激增了10.4万，使新的用户总数达到7340万...该公司预计，2022年第四季度将有450万付费净增用户...最近几个月，Netflix经历了两个非常严峻的季度，全球用户共损失120万...Netflix上周透露， 带有广告的新Basic计划每月收费6.99美元，包括每小时4至5分钟的电视节目和电影广告...上个月，Netflix宣布为希望玩其独家游戏的用户增加游戏手柄......