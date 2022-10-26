中兴通讯：第三季度实现营收327. 41 亿元 同比增长6.46%

站长之家 10 月 26 日讯：中兴通讯称，三季度实现营业收入327. 41 亿元，同比增长6.46%；归母净利润22. 54 亿元，同比增长27.05%。
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实现归属于母公司所有者净利润29，342万元，同比下降1.91%;扣非归母净利润25，075万元，同比增长2.88%...其中WPS Office PC 版月度活跃设备数2.38亿，同比增长15.53%;移动版月度活跃设备数3.36亿，同比增长8.04%;其他产品月度活跃设备数接近500万...
报告显示，德邦股份第三季度营收80.15亿元，同比增长4.51%;归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长1996.87%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.70亿元，同比增长294.79%;基本每股收益0.25元/股...报告期内，快递业务营业收入53.03亿元，同比增长11.78%;开单货物总重量同比增长9.14%，公斤单价同比提升2.42%;开单票数1.83亿票，同比增长5.73%，票均重量为10.7kg/票......
财报显示，特斯拉第三季度总营收为214.54亿美元，相较于去年同期的137.57亿美元同比增长56%。其中，美国市场营收为102.36亿美元，去年同期为64.14亿美元，同比增长59.59%;其他市场营收为60.87亿美元，去年同期为42.3亿美元，同比增长43.9%。
公告称，自2021年底起，圆通速递快递业务中菜鸟裹裹业务的结算模式由原杭州菜鸟供应链管理有限公司与加盟商结算调整为其直接与公司结算;同时，公司承接拼多多等平台的逆向物流业务亦按该等模式结算。2022年9月，上述因素整体影响快递产品单票收入约0.09元，剔除该等影响后，公司快递产品单票收入为2.43元，同比增长6.51%。
今天，佳能公布了2022年第三季度财报，整个第三季度集团营业额为9960.9亿日元（约合人民币490.08亿），同比增长19.5%...在影像领域，佳能的收入达到了2029亿日元（约合人民币99.83亿），同比增长达到了32%...在影像领域外，第三季度佳能打印业务领域营业额对比去年同期增长20.1%，为5515亿日元；医疗业务营业额同比增长9.0%，为1261亿日元...
三只松鼠日前发布 2022 年第三季度报告，第三季度实现营收12. 19 亿元，同比下降32.63%；归属上市公司股东的净利润1136. 53 万元，同比下降87.43%...截至报告期末，供应链建设方面共计六条产线 36 套设备已全部正式投产，夏威夷果、碧根果示范工厂两条产线已建设完毕，预计于今年底投产...
顺丰控股公告称，预计前三季度净利润44.2亿元-45.7亿元，同比增长146%-154%，第三季度净利润预计同比增长84%-99%。顺丰控股表示，在国内实施科学精准防疫及快递行业增速转正的背景下，公司采取精益经营的举措，助力第三季度业绩同比及环比均实现较快增长:
天齐锂业发布2022年前三季度业绩预告，预计今年前三季度归属于上市公司股东的净利润为152至169亿元，同比增长2768.96%至3089.83%；扣除非经常性损益后的净利润为142至158亿元，同比增长11747.89%至13060.33%；基本每股收益9.97至11.08元......
站长之家 10 月 28 日讯：比亚迪电子发布未经审计业绩称，前 9 个月营业额为711. 56 亿元，同比增长7.92%...
Netflix预计第三季度将净增100万用户，因此周二的结果远远超出了该公司自己的预期和分析师的预期...该公司报告称，该地区的用户激增了10.4万，使新的用户总数达到7340万...该公司预计，2022年第四季度将有450万付费净增用户...最近几个月，Netflix经历了两个非常严峻的季度，全球用户共损失120万...Netflix上周透露， 带有广告的新Basic计划每月收费6.99美元，包括每小时4至5分钟的电视节目和电影广告...上个月，Netflix宣布为希望玩其独家游戏的用户增加游戏手柄......
是的。天玑1080是5G芯片。5G、Wi-Fi 6、蓝牙和 GNSS 连接都直接内置在 Dimensity 1080 中，这意味着它们的工作效率比其他多芯片设计要高得多，从而延长您的日常电池寿命。搭载联发科技天玑 1080 的智能手机可以结合 5G 低频段和中频段，以实现更快的平均速度、更大的覆盖范围以及跨覆盖层的 5G 区域之间的无缝移动，让您的 5G 体验永不出错。
PWM调光Redmi Note 12 Pro和Pro+都是使用1920Hz 高频 PWM 调光。这两款手机的屏幕参数一样，尺寸：6.67 英寸、分辨率：2400*1080、对比度：5，000，000:1、调光级数：16000 级、全局激发亮度：900 nit* 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz、触控采样率：全局 240Hz、1920Hz 高频 PWM 调光、DCI-P3、HDR10+、10bit 色深、杜比视界、阳光屏、护眼模式。
很适合。天玑1080采用联发科 HyperEngine3.0网络引擎，即使在接到电话和旅行时也能继续玩游戏。与其他芯片设计相比，连接朋友的设备并在线玩游戏的时间延长33%，并且很省电，也有用于游戏的5G HSR 模式。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙695（配备 Adreno619显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙695的优点开发人员针对高通骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑联发科天玑8100的优点支持201% 更高的内存带宽（51.2对17GB/s）显示明显更好（高达2倍）AnTuTu9分数 –798K 与398KCPU 时钟速度提高30%（2850与2200MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）更高的 GPU 频率 （~9%）
QC3+/PD2.0/PD3.0快充协议Redmi Note12 探索版支持210W 有线秒充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，USB Type-C 双面充电接口，标配 210W 双 GaN 充电器，兼容220V电压、110V电压。
北斗、GPS、Galileo等Redmi Note 12 Pro支持的定位方式有：北斗：B1I + B1C｜GPS：L1｜Galileo：E1｜GLONASS：G1｜QZSS：L1｜A-GPS 数据网络定位｜Wi-Fi 网络定位｜sensor 辅助定位。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:联发科天玑920（带有 Mali-G68MC4显卡）和天玑8100(Mali-G610MC6)。联发科天玑8100的优点具有比天玑920大2MB 的 L3缓存大小显示明显更好（高达65%）AnTuTu9得分 –798K 与483K具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）CPU 时钟速度提高14%（2850与2500MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:跑分来看的话，天玑8100也比天玑920是要好上一个档次，性能提升很多，自然是天玑8100更好。
不是Redmi Note 12是单扬声器的设计，Pro/Pro+版本才是双扬声器。Pro以上版本使用超线性双扬声器，支持的音频格式有MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB，且有Hi-Res Audio认证、Hi-Res Audio Wireless 认证、Dolby Atmos 杜比全景声。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G（配备 Adreno642L 显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙778G 的优点开发人员针对骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑更好的指令集架构联发科天玑8100的优点支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）更高的 GPU 频率 （~86%）显示明显更好（高达52%）AnTuTu9得分 –798K 与526KCPU 时钟速度提高19%（2850与2400MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）安兔兔跑分如下:骁龙778G是526631分，天玑8100跑分是798665分。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:
Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / gRedmi Note 12 Pro支持的WLAN协议：Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g；WLAN频率：2.4G WiFi | 5G WiFi；支持 2x2 MIMO，WiFi Direct，Miracast；蓝牙 Bluetooth 5.2 支持 SBC / AAC / LDAC / LHDC。
骁龙8+更好。骁龙8+是目前高通公司最新最好的芯片之一，骁龙8+是高通新一代骁龙8Gen1 芯片优化版，对标的是天玑9000，相较于上一代的骁龙8 Gen 1，功耗降低了30%，性能提升了10%，并且骁龙8Gen1Plus还将采用台积电4nm工艺。CPU最大主频是3.2GHZ，这次高通在功耗的问题上下了苦功夫，所以天玑 8100 还是不能和骁龙8Gen1Plus比拼的。
有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。
八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。
有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。
支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。
是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。
支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。
有Redmi Note 12 Pro和12 Pro+两个型号，以及探索版和潮流版都有胶片画框或是胶片相机。在镜头方面，Redmi Note 12 Pro后置 5000 万像素索尼IMX 766 超清相机以及800 万像素 超广角镜头：119° FOV、200 万像素微距镜头；Redmi Note 12 Pro+后置 2 亿像素极清相机、 800 万像素 超广角镜头：119° FOV和 200 万像素微距镜头。
支持。天玑8100支持的蓝牙最新版本是5.3。最新版本增加了多项功能增强功能，包括对定期广告、加密密钥大小控制和频道分类的增强。最新版本还包含一个新的连接子评级功能，并删除了备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展。这些更新有可能提高许多支持蓝牙®的产品的可靠性、能源效率和用户体验。
最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。