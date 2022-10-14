快手报告：2022年前5个月日均观看汽车视频用户数超1.7亿

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:近日，快手磁力引擎联合省广集团发布《汽车行业白皮书》。数据显示，2022年前5个月，快手汽车视频月播放量同比提升35.8%，日均观看汽车视频用户数超1.7亿，每天有超过千万用户观看汽车视频超10分钟。其中，汽车日常和售卖内容播放量最高，汽车评测及教学类视频保持较快增长。

在观看视频的同时，用户也会积极参与汽车相关话题。2021年5月至2022年5月，快手月均搜索汽车相关内容用户超2500万，今年5月搜索汽车人数同比增长44.1%，高于观看汽车视频人数增速。

除了搜索具体车型和品牌词之外，数据显示，二手车内容的搜索人数和搜索次数呈现出明显的增长趋势，以25-50万车型用户居多，占比为31.2%。在相同数量点赞的情况下，二手车视频内容相比汽车整体更容易引起用户评论，二手车直播引发的用户互动量也更高。

在这些用户中，80后和90后是关注二手车的重要群体，豪华品牌和主流合资品牌是他们关注的核心。新能源汽车流量更大，2022年前5月快手新能源汽车搜索量同比增长28.0%，高于汽车整体搜索量增速，视频完播率和平均播放时长均高于汽车整体。

此外，白皮书相关数据表明，汽车行业细分变化出现带来了新增长点。在快手平台上，纯电动车型热度快速提升，同比去年播放增速为174.2%，完播率也相对较高，其中，自主纯电动车型受到高度关注。2022年前5月，纯电动车型中自主车型搜索占比达80%，视频播放量占比接近80%，无论是视频播放量增速，还是视频完播量增速、评论量增速均高于进口和合资纯电动车型。

新能源SUV的数据也相当可观，对比同期，新能源SUV播放量和搜索量增速分别为126.8%和388.6%，均高于SUV大盘增速。其中纯电动SUV播放量占比近60%，在纯电动SUV中，中型及大型搜索量合计占比接近7成，大型SUV视频完播率、单视频评论量和单视频获赞量在各级别SUV中均最高;紧凑型及小型SUV搜索增速均在10倍以上。

豪华车型方面，2022年前5月，豪华车型播放量占比为35%，搜索量占比为24.5%，对比同期，主动搜索豪华车型用户数量和搜索量增速分别为33.2%和36.2%，均高于全部车型整体增速。在豪华车型播放量TOP中，奔驰、宝马、奥迪覆盖各价格区间，为核心关注品牌，80万以上价格中，用户相对关注保时捷、玛莎拉蒂和路虎等。

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