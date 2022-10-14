微软 Microsoft365 服务将于 2023 年上半年正式推出

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日消息:微软宣布，多项 Azure、Dynamics365、Power Platform 服务落地中国北部三数据中心区域。

此外，由世纪互联运营的 Office365上的 Teams 服务，以及由世纪互联运营的 Microsoft365服务，将于2023年上半年正式推出。由世纪互联运营的 Dynamics365和 Power Platform，即将落地中国北部三数据中心区域;Wrap App for Power App、Power Pages 等创新功能也已上线。Azure SQL、Cosmos DB、Power BI、MySQL、PGSQL 等微软及开源数据平台已经落地中国北三数据中心区域，Azure Databricks、Azure Synapse 分析服务也将于本季度落地北三。

微软全球资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳博士表示：「全球各地、各行各业都在面对不确定性带来的巨大挑战。越来越多的企业发现，由科技创新驱动的数字化转型和数字化创新，正成为助力企业增强业务韧性和竞争优势的关键要素。我们在微软技术大会上所说的 ‘事半功倍’，就是要充分发挥微软智能云的潜力和优势，通过发掘数据智能、强化协作能力、自动化商业流程，尽可能地在控制成本投入的同时，提升企业生产、运营、创新的效率，帮助更多的企业和合作伙伴在日趋激烈的市场竞争中斩获先机，赢得未来。」

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