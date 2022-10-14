首页 > 业界 > 关键词  > 微软最新资讯  > 正文

微软 Microsoft365 服务将于 2023 年上半年正式推出

2022-10-14 08:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日消息:微软宣布，多项 Azure、Dynamics365、Power Platform 服务落地中国北部三数据中心区域。

Office，微软

此外，由世纪互联运营的 Office365上的 Teams 服务，以及由世纪互联运营的 Microsoft365服务，将于2023年上半年正式推出。由世纪互联运营的 Dynamics365和 Power Platform，即将落地中国北部三数据中心区域;Wrap App for Power App、Power Pages 等创新功能也已上线。Azure SQL、Cosmos DB、Power BI、MySQL、PGSQL 等微软及开源数据平台已经落地中国北三数据中心区域，Azure Databricks、Azure Synapse 分析服务也将于本季度落地北三。

微软全球资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳博士表示：「全球各地、各行各业都在面对不确定性带来的巨大挑战。越来越多的企业发现，由科技创新驱动的数字化转型和数字化创新，正成为助力企业增强业务韧性和竞争优势的关键要素。我们在微软技术大会上所说的 ‘事半功倍’，就是要充分发挥微软智能云的潜力和优势，通过发掘数据智能、强化协作能力、自动化商业流程，尽可能地在控制成本投入的同时，提升企业生产、运营、创新的效率，帮助更多的企业和合作伙伴在日趋激烈的市场竞争中斩获先机，赢得未来。」

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 微软多项云服务落户中国新数据中心 明年推出Microsoft365应用

    在Ignite 2022中国技术峰会上，微软宣布多项Azure、Dynamics 365、Power Platform服务落地中国北部三数据中心区域；由世纪互联运营的Office 365上的Teams服务，以及由世纪互联运营的Microsoft 365服务，将于2023年上半年正式推出...除了智能云服务外，微软还发布了全新Microsoft Places应用，用来优化物理办公场所的使用......

    ​Microsoft365 ​微软

  • Office或成为历史：微软宣布新Microsoft 365应用将取代Office

    对于大部分用户来说，Office都可以说是相当熟悉的一个名词，这套微软开发的办公软件成为了绝大部分人最早接触，也是使用最多的办公软件...但现在，Office很快就不再叫做Office”了...根据微软在今天lgnite 2022上宣布的信息，他们将推出一个新的Microsoft 365应用，该应用将取代现有的Office应用...此次更名的范围将包括Office.com网站、Office移动应用程序和适用于Windows的Office Hub程序；后续微软将逐步为这些应用或网站推出新图标、新外观和更多功能......

    ​Office

  • Microsoft Store的性能和产品发现能力得到改善

    与此本次更新还引入了性能增强，以及可发现性的改进...在这类游戏的详细页面上已经更新了按钮设计，并增加了一个新的部分，让玩家知道订阅中包含了这一内容，显示改进后的按钮和GamePass横幅的微软商店列表...如果你运行Windows11Devbuilds，微软商店将自动安装22209版本...微软最近宣布了微软商店广告平台，允许开发者在搜索结果中推广他们的应用程序，该公司还透露，Windows11上的Android应用很快将在30多个国家提供...

  • 苹果或将于 2023 年第一季度推出 27 英寸 mini LED 显示器

    据Display Supply Chain Consultants（DSCC）分析师Ross Young称，苹果正计划在2023年第一季度推出一款带有27英寸mini LED显示屏的外部显示器。Young在7月做客MacRumors播客时说，苹果正计划在2023年初的某个时候推出mini LED显示器。Young最初预计苹果将在6月的WWDC上推出该显示器，但他在5月表示，由于设计上的延迟，发布会不得不推迟到10月。而苹果也没有实现在10月发布的目标，Young认为该公司现在的目标是2023年。在整个2022年，苹果一直在处理包括Mac和其显示器在内的各种产品的供应紧张问题，这可能是推迟的原因。

    ​苹果 ​miniLED ​显示器

  • 世纪互联版微软365服务Teams明年正式入华

    由世纪互联运营的Teams以及Microsoft365服务，将于2023年上半年正式推出...中国北三区域带来了AvailabilityZone高可用能力，可为企业关键业务应用提供高可用保障、更完善的灾备和恢复能力；支持超大规模SAP系统云端运营的Mv2系列虚拟机也已落地中国市场，加速企业ERP及核心业务系统上云...结合Office365和企业移动性+安全性（EMS）的Microsoft365服务也会上线由世纪互联运营的版本...

  • Netflix改编的《三体》剧集将于2023年上映

    在今天的Tudum活动上，Netflix分享了其备受期待的刘慈欣《三体》改编剧集的最新情况...《三体》被认为是一部现代科幻杰作，于2008年在中国首次出版...《三体》小说作者刘慈欣本人与曾将《地球往事》三部曲中的两部小说翻译成英文的KenLiu（刘宇昆）正在为这部真人改编作品提供顾问咨询...Netflix在2019年与贝尼奥夫和韦斯签订了一份价值2亿美元的丰厚协议，《三体》是两人为该公司改编的第一个项目，他们还与吴珊卓一起制作了一个系列...

    ​三体 ​Netflix ​剧集

  • 搭载骁龙 712芯片 Redmi Note 11 Pro2023）将发布

    从谷歌Play的控制台界面来看，这款手机搭载了骁龙712芯片，主频达到了2.3GHz，这款芯片也是与骁龙855同期的处理器，与更老的骁龙710相比，几乎没有什么太大的升级...认证信息还表明这款机型将采用1080×2400分辨率大屏...

    ​Redmi

  • 中兴通讯招聘2023产研平台与直属正式走来，期待你的加入！

    在万众期待下， 2023 中兴通讯招聘终于走来...广大毕业生需要在此次的中兴通讯招聘中正视产研平台与直属，这不仅仅是中兴的创新技术规划平台，还是中兴的综合方案运营平台，以及公共技术研发平台...中兴通讯招聘的产研平台与直属，为应届毕业生提供了 22 个研发类岗位、 3 个销售类岗位、 1 个供应链类岗位和 1 个运营支撑类岗位...

    ​中兴通讯

  • 铠侠展示业内首款2TB microSDXC原型存储卡

    最新消息是，全球领先存储解决方案提供商之一的铠侠（Kioxia），刚刚宣布了其开发的业内首款 2TB microSDXC UHS-I 存储卡的工作原型，特点是采用了该公司创新的 BiCS FLASH 3D 闪存 + 自研主控...现在，铠侠已通过该公司专有的制造技术设计，将 16 个 1 Tb 容量的 3D 闪存芯片堆叠到了一起...最后，如果一切顺利，铠侠计划于 2023 年开始量产 2TB microSDXC 存储卡...

  • 英国 Apple Store 已开始为 2023 推出 iPhone 15 做准备

    苹果Milton Keynes的员工被告知，在2023年9月15日至2023年10月7日，以及2023年12月2日至2024年1月初期间，他们不得请任何假。在这个期间的休假申请将不会得到商店经理的批准。虽然在秋季苹果新设备，特别是新的iPhone型号发布前后，以及在假日期间，零售店的人流总是会增加，但最新的指示似乎是该地区前所未有的一次变化。

    ​iPhone15 ​苹果 ​AppleStore

  • 天玑1080适合玩游戏吗？

    适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。

    天玑1080

  • iPad 10出了后ipad9会下架吗？

    苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。

    iPad 10

  • 天玑1080和天玑8100哪个好？

    天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;

    天玑1080

  • iPad 10什么时候可以买？

    2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。

    iPad 10

  • iPad 10可以享受教育优惠吗？

    可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。

    iPad 10

  • 天玑1080相当于骁龙多少处理器？

    骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。

    天玑1080

  • iPad 10接口会是Type-C吗？

    是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。

    iPad 10

  • 天玑1080什么时候发布的？

    2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。

    天玑1080

  • quest pro参数重量是多少？

    722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。

    Quest Pro

  • iPad 10值得买吗？

    推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。

    iPad 10

  • i7-13700K适合直播用吗？

    适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。

    i7-13700K

  • quest pro什么时候上市发售的？

    2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。

    Quest Pro

  • iPad 10十月什么时候发布？

    预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。

    iPad 10

  • i7-13700K和KF有什么区别？

    有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro有没有光学防抖？

    没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K可以装win10吗？

    可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro有双扬声器吗？

    有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K可以玩大型游戏吗？

    可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro主副卡都可以5G吗？

    可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K核显性能高吗？

    不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。

    i7-13700K

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM