摩根大通：苹果今年第四季度收入将达900亿美元再创新高

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日消息:苹果公司有望打破华尔街的第四财季预期和季度收入记录，因为摩根大通预测该公司的收入为900亿美元。在 AppleInsider 看到的一份给投资者的说明中，来自摩根大通的分析师预测苹果的收入为900亿美元。这超过了目前华尔街对该季度886亿美元的共识。苹果在2021年第四财季的收入为834亿美元。

摩根大通周三的报告还预测，苹果本财季的 iPhone 出货量为5500万部，而共识是5200万部。与2021年的 iPhone13出货量进行比较是很困难的，因为该设备的发布周期较晚，而且早期的销售高潮大多是在该季度之外。预测表明，收入同比增长8%，这是因为苹果在9月份比 iPhone13更早地出货了 iPhone14系列。

据10月2日的报道，iPhone14Pro 机型的需求量仍然很大。所有地区的 iPhone14 Pro 和 Pro Max 的平均交货时间分别为2天、33天和40天。自10月7日推出以来，iPhone14Plus 在美国的交货时间为6天。iPhone14的交货时间比 iPhone13短，而 Pro 型号的交货时间大致相同。

（举报）