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Canalys：2022 年第三季度个人电脑市场全球出货量下降 18%

2022-10-11 13:53 · 稿源： 站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:今日，科技市场独立分析机构Canalys发布了全球个人电脑市场在2022年第三季度表现数据。

报告称，全球个人电脑市场在2022年第三季度遭遇需求大幅下滑。企业在 IT 方面的支出更为谨慎，消费领域和教育市场的疲软现状加剧，台式机和笔记本电脑的总出货量下降18% 至6940万。不利的宏观经济和行业因素，包括高通胀、利率上升和渠道库存庞大，削弱了个人电脑市场的势头，并可能持续到2023年。

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其中，笔记本电脑出货量受影响最大，同比下降19% 至5470万台。由于对消费者支出的依赖程度较小，台式机出货量相对稳定，总计为1470万台，同比下降11%。

联想在全球个人电脑市场保持领先地位，但出货量同比下降16% 至1690万台。惠普连续二个季度在前五大厂商中跌幅最大，出货量为1270万台，同比下降28%。联想和惠普的出货量均为2020年第一季度疫情爆发以来的最低水平。排名第三的戴尔也出现大幅下滑，出货量接近1200万台，降幅为21%。

苹果完成了因中国供应中断而推迟的第二季度的订单，并推出了新的 M2Macbook，因此季度表现优于竞争对手。它以800万台的出货量排名第四，同比小幅增长2%。华硕以550万台的出货量位居前五，同比下降8%。

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