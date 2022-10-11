RNG新公司名为软泥怪 软泥怪文化科技公司成立

站长之家 10 月 11 日讯：天眼查App显示，近日，深圳软泥怪文化科技有限公司成立，该公司由RNG电竞俱乐部关联公司上海竞心承峰传媒有限公司全资持股。
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据天眼查App消息，深圳软泥怪文化科技有限公司成立，法定代表人为王俊红，注册资本500万人民币，经营范围包括组织文化艺术交流活动、市场营销策划、动漫游戏开发、品牌管理等...股东信息显示，该公司由RNG电竞俱乐部关联公司上海竞心承峰传媒有限公司全资持股...有意思的是，由于RNG三个字母可以拼成软泥怪，因此粉丝常把RNG称为软泥怪，RNG粉丝也自称软粉...截至参加的三次小组赛全部获胜，就在以1：0战胜了100T，目前排名D组第一......
站长之家 9月 14 日讯：据证券时报报道，港交所正考虑降低大型科技公司上市门槛，以满足产品商业化尚处于早期阶段的大型科技公司的上市融资需求...
据海南厚植科技服务有限公司企业状态由存续变更为注销...变更记录显示，今年2月，该公司经营范围剔除企业征信业务;企业信用管理咨询服务;企业信用调查和评估，同时公司名称由征信服务有限公司改为科技服务有限公司...
英国《金融时报》科技公司的标准程序，是每隔几年就粉碎掉服务器的硬盘驱动器，而不是安全擦除后重新利用...此外还有银行、警察部门与政府机构，合计每年销毁数以千万计的“过时”存储设备...比如上月，美国证券交易委员会（SEC）就对摩根士丹利处以3500万美元的罚款，只因该投行拍卖了数千块硬盘驱动器、存在泄露数百万客户数据的隐患...尽管没有迹象表明有任何客户受到伤害，许多公司（尤其是云服务企业）都不想遭受类似的打击...综上所述，即便科技公司认为销毁是确保数据安全的唯一方法，但专家们还是认为这是不必要的终极选项......
美国财政部于当地时间周五表示，它正在更新对美国科技公司的指导意见以扩大向伊朗人提供的互联网服务范围并反击伊朗政府本周阻止其公民上网的行动...美财政部副部长沃利·阿德耶莫在一份声明中称，周五通过该部门的外国资产控制办公室发布的变化将呼吁总部设在美国的科技公司向伊朗人民提供更多的数字服务--从获得云计算服务到更好的工具--以加强他们的在线安全和隐私...在未来几周，外国资产管制处将继续发布指导意见以支持政府对促进信息自由流动的承诺，伊朗政权一直拒绝向其人民提供信息，”阿德耶莫说道......
今年初以来的股市低迷，已导致美国科技行业遭遇了本世纪以来最长上市荒...摩根士丹利科技股资本市场团队的研究显示，周三将是美国第238天没有一笔科技公司的IPO交易规模超过5000万美元，超过2008年金融危机和21世纪初互联网泡沫破裂后创下的纪录...追踪美国公司在过去两年上市情况的复兴IPO指数下跌逾45%...
这不，江苏徐州一高中的光荣榜日前等上热搜，原来，因为六科（语文、数学、英语、历史、生物、政治）都是第一，单科优秀”的光荣榜上一眼望去，清一色是一位为戴眼镜的白净女生，姓林...对此，媒体校方回应表示，这是正常的月考，她每次考试都是这样的...其中3”是指统一高考的语文、数学、外语3门科目；1”是指考生首选科目在物理、历史两门中选择1门；2”是指考生再选科目在思想政治、地理、化学、生物4门中选择2门...语文、数学、外语3门统考科目采用全国统一命题试卷，选择性考试科目由我省自行组织命题，总分750分......
卡通背景消除闯关游戏《羊了个羊》突然爆火，其服务器也几度出现异常...羊了个羊关联公司北京简游科技有限公司成立于2021年1月，注册资本约117万人民币，法定代表人为张佳旭，经营范围含从事互联网文化活动、软件开发、产品设计等...股东信息显示，该公司由张佳旭、厦门雷霆网络科技股份有限公司、北京乐闪科技有限公司共同持股，厦门雷霆网络为吉比特旗下公司...吉比特方面表示：已关注到《羊了个羊》的爆火，该款游戏是由吉比特参股公司研发，投资比例不高，相关收入将体现在吉比特的投资收益部分...
柔宇科技官微发布声明称，网络上再次出现一些关于柔宇科技的自媒体文章、转载和评论，存在严重夸大和误导的成分，一定程度上影响到企业的社会声誉...以下为柔宇声明原文：...
，华硕正式进军元宇宙，成立华硕元宇宙股份有限公司”...该平台可以通过艺术、摄影、时尚、影音和游戏等相关内容及IP，让更多人在元宇宙中，透过NFT打造个人化角色、空间，甚至拥有现实中遥不可及的梦幻收藏品...华硕营运长暨全球资深副总裁谢明杰表示，华硕特别留意新世代产业的发展动态，尤其是看好Web3.0的潜力，因此特别成立新公司宣示长期经营元宇宙的决心...从2021年Facebook更名为Meta之后，元宇宙开始被大众所了解，HorizonWorlds是Meta公司在2021年12月推出的元宇宙社交平台......
高端CPU。i7-13700KF是目前英特尔出的最新13代的处理器。第13代芯片在游戏和内容创建方面的速度将比 Zen3快得多，Core i7-13700K，总共有16个内核（8P 和8E 内核）。就像 i9-13900K 一样，英特尔酷睿 i7-13700K 也获得了额外的效率核心(从4个增加到8个核心)，以及类似的0.6GHz 时钟速度提升。
预计是66W荣耀Magic 5的快充预计是66W，支持最大11V/6A超级快充，兼容10V/4A或10V/2.25A超级快充，兼容10V/2A快充，同时应该不支持无线充电，支持反向供电时最大输出电流1A/5V。
Z690,Z790。i7-13700KF支持Z690，Z790系列主板。新的 Z790芯片组现在共有20个 PCIe4.0通道，比 Z690多8个4.0通道。还增加了对内存的支持，因为新芯片组将 支持高达5600MHz 的 DDR5RAM 速度，比 Alder Lake 芯片组可以达到的速度高800MHz。最后，我们还看到了一个额外的20Gbps USB3.2端口，它将20Gbps USB 端口的最大数量增加到五个。新的第13代 Intel CPU 使用与之前的第12代处理器相同的 LGA1700插槽，因此大多数 Z690主板将能够支持新芯片。
是荣耀Magic 5是5G双卡双待手机，它搭载的是高通骁龙8Gen 2处理器，预计基带会是骁龙X70。骁龙X70基带采用4nm制程工艺，最高可支持10Gbps的下行速度，以及3.5Gbps的上行速度，是全球唯一支持从600MHz到41GHz全部5G商用频段的基带芯片。
不可以荣耀Magic 5预装的是荣耀自己基于Android13的定制系统，不是鸿蒙系统，也无法在后续刷成鸿蒙系统。目前新推出的智能手机中，仅有华为自己旗下的手机产品才可以使用鸿蒙系统，因此想要使用该系统的用户只能购买华为手机。
骁龙8Gen 2荣耀Magic 5系列会搭载高通旗舰处理器骁龙8Gen 2。骁龙8 Gen2采用台积电4nm工艺制造，型号为SM8550，采用全新的“1+2+2+3”八核心架构设计，CPU核心频率分别是2.84Hz、2.4GHz、2.4Ghz和1.8GHz，性能较之骁龙8 Gen1 Plus大约会有10%左右的提升，其中CPU性能提升10%，能效提升 15%，GPU性能提升20%，另外AI性能会大涨，提升50%。
预计2023年3月荣耀Magic 5系列手机预计在2023年3月发布和上市，该系列手机将至少发布两个型号Magic 5和Magic 5 Pro，搭载高通骁龙8Gen 2处理器。相机方面，新机将搭载大底主摄，其中一款将搭载1/1.1“左右大底相机，而另一款将搭载1”左右大底相机。
三年。i7-13700KF是保修三年，英特尔® 盒装处理器三年有限保修适用于包装在正版英特尔封装中、并作为独立组件出售给最终客户的符合条件的英特尔® 处理器和散热解决方案。
可以Redmi K60既支持5G网络，也可以使用4G网络，如果你现在使用的套餐是4G套餐，不需要更换为5G套餐也可以使用K60，不需要升级到5G。5G网络当然相对4G有更快的速度以及更低的延迟，因此有合适的套餐或者需求的话，还是建议使用5G网络。
非常适合。i7-13700KF是英特尔目前最顶尖的处理器之一，所以玩游戏来说对于任何游戏都是无压力的。第13代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器装载了最新的平台技术，可加速系统性能。多达16个 PCIe5.0通道使 I/O 吞吐量翻倍，从而加速处理能力，这些处理器继续利用英特尔的性能混合架构优化您的游戏、内容创作和工作效率。
可以Redmi K60没有3.5mm耳机孔，因此只能使用typec接口的耳机，或者是使用无线蓝牙耳机。取消3.5mm耳机孔已经是大势所趋，甚至有传闻未来手机制造商还会取消typec接口，使得手机改为无线充电方式，耳机则是用无线蓝牙耳机替代，这样气密性又进一步提升，防水性能也会更强。
对比12代差不多。i7-13700KF要说耗电情况，那自然是比一些老型号要耗电了，毕竟性能提升摆在这边，但是对比12代CPU来说总体耗电情况差不多，功耗也都是125W，这个功耗代表着作为CPU耗电量自然是很大了，需要配备好一点的散热。
可以Redmi K60自带的充电器可以支持67W有线快充，如果是使用其他的充电器，满足功率至少67W的话，也可以达到这一功率，如果是比较低功率的充电器，则不会达到67W充电的速度。因此在使用充电器的时候，要看下是否达到67W以上的功率且快充协议兼容，使得手机可以更快充满电。
可以。你可以在Core i7-13700KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，你可以轻松拨入任何超频频率。带K的版本就代表着是可以超频的，F代表着没有核显，所以你是可以进行超频的操作。
可以Redmi K60和平精英能开90帧画面的。红米K60完全可以适配和平精英的90帧画面。红米K60屏幕支持120Hz的刷新率，只要在和平精英游戏内开启90帧模式即可，即在游戏设置里面点击【图像】设置修改帧数（ 90 帧）。
支持。i7-13700KF是支持ECC内存的。是一谈到服务器内存，大家都一致强调要买ECC内存，认为ECC内存速度快，其实是一种错误地认识，ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关)，而是因为它有特殊的纠错能力，使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号，也不是一种内存专用技术，它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中，是一种指令纠错技术。
有Redmi K60屏幕是120Hz高刷新率的OLED屏幕，同时搭配了高通骁龙8Gen 2旗舰处理器，可以满足王者荣耀高帧率模式的性能需求。实际上上一代的K50电竞版在测试王者荣耀高帧率模式时，就基本上保持在120Hz左右的帧率，可见手机性能完全可以达到王者荣耀高帧的需求，因此K60性能进一步提升的情况下，也是可以达到几乎满帧的效果。
5.4GHz。Core i7-13700KF 具有30MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至5.4GHz。英特尔线程控制器内置于 CPU 的内核中，与操作系统一起工作，以确保24个线程中的每一个都在正确的时间分配给正确的内核。
可以Redmi K60预计会搭载骁龙8Gen 2处理器，这是高通的旗舰级处理器，性能方面基本上是除了苹果A16之外的顶级处理器，可以在原神高画质的情况下也可以跑出比较流畅的画面。骁龙8 Gen 2处理器将采用台积电4nm制程，采用 1+2+2+3 架构与前一代有很大区别，CPU频率是2.84Hz、2.4GHz、2.4Ghz 和 1.8GHz，性能较上一代旗舰骁龙8+ Gen1大约会有 10% 左右的提升，其中 CPU 性能提升 10%，能效提升 15%，GPU 性能提升 20%，AI性能会提升50%。
DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。i7-13700KF支持的内存频率为DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。Intel Core i7-13700KF3.4GHz16核 LGA1700处理器提高您的工作效率、游戏和内容创作。这款第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将16个核心（比上一代多4个）安装到单个处理器上，同时仍配备 LGA1700插槽。