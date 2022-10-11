RNG新公司名为软泥怪 软泥怪文化科技公司成立

美国财政部于当地时间周五表示，它正在更新对美国科技公司的指导意见以扩大向伊朗人提供的互联网服务范围并反击伊朗政府本周阻止其公民上网的行动...美财政部副部长沃利·阿德耶莫在一份声明中称，周五通过该部门的外国资产控制办公室发布的变化将呼吁总部设在美国的科技公司向伊朗人民提供更多的数字服务--从获得云计算服务到更好的工具--以加强他们的在线安全和隐私...在未来几周，外国资产管制处将继续发布指导意见以支持政府对促进信息自由流动的承诺，伊朗政权一直拒绝向其人民提供信息，”阿德耶莫说道......