消保委点评7大霸王条款：强制扫码点餐侵害公平交易权

10月20日。i5-13600KF的正式发售时间是10月20日，如果你是预售的朋友，就需要等待预计2022-10-2023时开始发货，其中支付尾款是10月20日20:30-10月21日20:30。预售规则:【注意】预售商品尾款期间促销价可能发生变动，为保障您的权益，我们会为您切换更优惠的支付金额进行结算。1、预售定金下单后，请在30分钟内付款。若超时，该订单将自动关闭。2、预售商品可选择先支付定金，也可选择一次性支付全款。 具体以商品详情页及下单页展示为准。3、定金付款后，若非京东或商家责任（根据《售后政策》 等京东平台规则和京东客服 判断为准）导致交易未完成的，定金恕不退还。4、定金支付完成后请至京东“我的订单”中“待付款”订单查找所要支付尾款的订单。5、尾款开始支付时，请在规定时间内支付尾款。若超时，系统将自动关闭订单，且定金不退还、赠品不予赠送。还请注意预售结束时间，关注短信、京东平台及微信公众号等渠道推送的消息，及时支付尾款。 如果提供赠品，赠品赠送顺序按 照定金付款成功时间来计算，而不是定金下单时间。6、发货时间请以预售商品详情页中“发货时间”描述为准。7、定金膨胀商品（含“定金可抵XX元”提示语），即所付定金可当XX元使用。例如，预售价100元，定金1元，可抵10元，表示支付1元定金可当10元使用，即用户支付1元定金后，尾款只需支付90元，用户总体实付享受9元优惠。8、预售阶段用券规则:预售可在尾款阶段使用优惠券（支持东券与运费券），东券优惠金额直接抵扣尾款金额，若尾款金额抵扣后为0元或优惠金额大于尾款金额的，则用户无需支付尾款。例如预售价100元，定金10元，尾款为90元，若用户在支付尾款时使用满100元-10元的优惠券，则用户尾款只需支付80元。例如预售价100元，定金10元，尾款为90元，若用户在支付尾款时使用满100元-90元的优惠券，则用户尾款无需支付。9、如您对活动有任何疑问，请联系客服咨询。