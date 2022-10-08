消保委点评7大霸王条款：强制扫码点餐侵害公平交易权

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:近日，江西消费者权益保护委员会发文点评家装、网购、购车、餐饮等领域严重侵害消费者合法权益的7大不公平合同格式条款。
其中，在“免税品不适用网购七日无理由退换货”中，消保委表示，免税平台不应凌驾于法律至上，《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》《网络交易监督管理办法》等相关法律法规均未将免税品纳入不适用网购七日无理由退货的范畴。“消费者拒收不能退款”“非质量问题不予退换货”等格式条款涉嫌《消法》第二十六条之规定，“经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定”。这一系列条款属于利用格式条款免除自身义务、加重消费者责任，排除或限制消费者的公平交易权，剥夺和限制消费者依法享有的网购七日无理由退货权。
此外，在“强制扫码点餐”中，消保委称，餐厅经营者不提供人工点餐服务、只提供扫码点餐，不仅有违商业惯例，也使现场就餐消费者只能关注或绑定经营者的公众号或小程序，被动授权经营者获取其个人信息。这种做法侵害了消费者的公平交易权，是通过设定不公平、不合理的交易条件，对现场就餐消费者的一种强制交易行为。消费者到餐厅就餐，并无必要提供手机号、生日、姓名、地理位置、通讯录等与餐饮消费无关的信息。一些餐厅不再提供人工点餐，要求现场就餐消费者先关注公众号或小程序，再进行扫码点餐，借此获取消费者的个人信息，不仅违反了法律规定的收集、使用个人信息的合法、正当、必要原则，涉嫌对消费者个人信息的过度收集。如果保管不善，消费者个人信息还有被泄露、丢失的风险。
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