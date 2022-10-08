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消保委点评7大霸王条款：强制扫码点餐侵害公平交易权

2022-10-08 17:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:近日，江西消费者权益保护委员会发文点评家装、网购、购车、餐饮等领域严重侵害消费者合法权益的7大不公平合同格式条款。

其中，在“免税品不适用网购七日无理由退换货”中，消保委表示，免税平台不应凌驾于法律至上，《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》《网络交易监督管理办法》等相关法律法规均未将免税品纳入不适用网购七日无理由退货的范畴。“消费者拒收不能退款”“非质量问题不予退换货”等格式条款涉嫌《消法》第二十六条之规定，“经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定”。这一系列条款属于利用格式条款免除自身义务、加重消费者责任，排除或限制消费者的公平交易权，剥夺和限制消费者依法享有的网购七日无理由退货权。

法律

此外，在“强制扫码点餐”中，消保委称，餐厅经营者不提供人工点餐服务、只提供扫码点餐，不仅有违商业惯例，也使现场就餐消费者只能关注或绑定经营者的公众号或小程序，被动授权经营者获取其个人信息。这种做法侵害了消费者的公平交易权，是通过设定不公平、不合理的交易条件，对现场就餐消费者的一种强制交易行为。消费者到餐厅就餐，并无必要提供手机号、生日、姓名、地理位置、通讯录等与餐饮消费无关的信息。一些餐厅不再提供人工点餐，要求现场就餐消费者先关注公众号或小程序，再进行扫码点餐，借此获取消费者的个人信息，不仅违反了法律规定的收集、使用个人信息的合法、正当、必要原则，涉嫌对消费者个人信息的过度收集。如果保管不善，消费者个人信息还有被泄露、丢失的风险。

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    可以。Core i5-13600K 具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz。英特尔正在基于 10 nm 生产工艺构建 Core i5-13600K，晶体管数量未知。Core i5-13600K上的解锁倍频可以自由调节，超频大大简化，任何超频频率都可以轻松拨入。

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  • i5-13600K是什么时候发布的？

    2022年9月28日发布。英特尔酷睿 i5-13600K 是一款14核的台式机处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，使用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构，该款处理器采用性能核+能效核混合架构，拥有6个性能核和8个能效核共计14核心20线程。

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    有小米 12T同样安装了杜比全景声的立体声扬声器，但没有哈曼卡顿的技术加持，小米 12T Pro有哈曼卡顿调教。小米 12T连接能力包括Wi-Fi 6（ax），蓝牙5. 3 和NFC（在某些地区），同样一款具有5G连接性的双SIM卡手机。

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  • i5-13600KF能带动40系显卡吗？

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    足够。i5-13600KF是完全足够玩3A游戏的，本身吃CPU的游戏不是特别多，主要还是显卡比较重要，对于英特尔这个最新的13代CPU来说，完全胜任任何的3A游戏，其中也包括吃CPU的任何游戏，所以如果你是担心买了i5-13600KF不能玩三A的话，那就可以放心了。

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    不带。i5-13600KF买了盒装的CPU是不会自带风扇的，KF版本是需要自己去买散热器，所以别想着可以有免费的风扇了，而且就i5-13600KF的性能也需要更好的风扇进行压制，不然温度还是很高的，本身也属于CPU中功耗比较大的。

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    10月20日。i5-13600KF的正式发售时间是10月20日，如果你是预售的朋友，就需要等待预计2022-10-2023时开始发货，其中支付尾款是10月20日20:30-10月21日20:30。预售规则:【注意】预售商品尾款期间促销价可能发生变动，为保障您的权益，我们会为您切换更优惠的支付金额进行结算。1、预售定金下单后，请在30分钟内付款。若超时，该订单将自动关闭。2、预售商品可选择先支付定金，也可选择一次性支付全款。 具体以商品详情页及下单页展示为准。3、定金付款后，若非京东或商家责任（根据《售后政策》 等京东平台规则和京东客服 判断为准）导致交易未完成的，定金恕不退还。4、定金支付完成后请至京东“我的订单”中“待付款”订单查找所要支付尾款的订单。5、尾款开始支付时，请在规定时间内支付尾款。若超时，系统将自动关闭订单，且定金不退还、赠品不予赠送。还请注意预售结束时间，关注短信、京东平台及微信公众号等渠道推送的消息，及时支付尾款。 如果提供赠品，赠品赠送顺序按 照定金付款成功时间来计算，而不是定金下单时间。6、发货时间请以预售商品详情页中“发货时间”描述为准。7、定金膨胀商品（含“定金可抵XX元”提示语），即所付定金可当XX元使用。例如，预售价100元，定金1元，可抵10元，表示支付1元定金可当10元使用，即用户支付1元定金后，尾款只需支付90元，用户总体实付享受9元优惠。8、预售阶段用券规则:预售可在尾款阶段使用优惠券（支持东券与运费券），东券优惠金额直接抵扣尾款金额，若尾款金额抵扣后为0元或优惠金额大于尾款金额的，则用户无需支付尾款。例如预售价100元，定金10元，尾款为90元，若用户在支付尾款时使用满100元-10元的优惠券，则用户尾款只需支付80元。例如预售价100元，定金10元，尾款为90元，若用户在支付尾款时使用满100元-90元的优惠券，则用户尾款无需支付。9、如您对活动有任何疑问，请联系客服咨询。

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    小米 12T Pro

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    2022年10月20日。英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出，于2022年10月20日正式发售上市，它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。Core i5-13600KF 具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz。英特尔正在 10 nm 生产节点上制造 Core i5-13600KF，晶体管数量未知。您可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为您可以轻松拨入任何超频频率。

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