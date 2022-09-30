苹果iPhone14Pro影像排全球第二 DXOMARK公布测试分数

如果你看过本场发布会，我相信你应该和我一样，都会被这“软硬件”结合的，灵动岛（Dynamic Island）的产品设计方案而感到兴奋...我联想到了《微信背后的产品观》这本书里，张小龙提到的产品设计方法:学会舍弃...下面几个案例可以看出微信“舍弃”产品设计方法...拍摄、编辑并发布视频后，底部将出现“分享到朋友圈”标识，点击即可在朋友圈发布该60秒视频...微信和iPhone14pro不是同一个维度的产品，但是都拥有庞大的用户量，都采用舍弃大的改动，站在用户场景上做产品设计却为用户带来全新体验的设计......