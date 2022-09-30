苹果iPhone14Pro影像排全球第二 DXOMARK公布测试分数

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日消息:DXOMARK 公布了苹果 iPhone14Pro 的影像测试分数——总分146分，是该机构迄今为止测试过的最好的 iPhone。
目前苹果 iPhone14Pro 在 DXOMARK 全球影像排行中名列第二，仅次于荣耀 Magic4至臻版，胜过华为 P50Pro、iPhone13Pro Max、小米12S Ultra 等。DXOMARK 表示，苹果 iPhone14Pro 凭借着卓越的照片与视频拍摄表现，为用户提供了一贯的出色影像体验。在 DXOMARK 最新推出的用户场景分「家庭 & 朋友」中有着非常好的表现，是一款记录日常生活的绝佳设备。
以下是目前 DXO 的最新影像排行榜：
1、荣耀 Magic4至臻版，147分;
2、iPhone14Pro，146分;
3、华为 P50Pro，143分;
4、iPhone13Pro、iPhone13Pro Max、小米11Ultra（并列），141分;
7、华为 Mate40Pro+，139分;
8、小米12S Ultra，136分;
9、华为 Mate40Pro、三星 Galaxy S22Ultra 骁龙版（并列），135分;
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