京东发放厦门数字人民币消费券 满999.01减999元

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:厦门又发消费券了!即日起，至2022年10月07日23:59截止，厦门自贸委数字人民币消费券将于每日10点在京东限量发放。

用户可登录京东APP首页搜索“数字自贸”或从首页营销日历icon进入点击活动专区可领取消费券，点击右下角“我的”-“优惠券”页面查看并使用已领取的消费券。

本次活动发放的数字人民币消费券为京东自营指定商品支付券，指定商品范围为已开通京东自营店铺并所属厦门自贸片区的企业商品，共计分为5个券面∶分别为满20元减10元、满100元减50元、满300元减150元、满600元减300元、满999.01减999元。单笔订单只能使用一张，两张消费券不可叠加使用。消费券使用有效期为领取的当日有效，过期自动作废。

截至发稿，今天的这轮消费券基本已经被领完了，除了满20元减10元还有剩余，其他满100元减50元、满999.01减999元等额度的消费券均已被抢光，错过的小伙伴们可以等待明天的那一波。

京东表示，截至目前，京东智能城市消费促进平台已联合20余个地方政府累计发放总规模近10亿元的消费券。北京、深圳、太原、郑州、成都、东莞、中山等城市通过消费券及数字人民币消费券撬动城市消费杠杆率近10倍。

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