京东上门换新服务新增催收功能

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:今日，京东京麦商家中心宣布，京东为优质用户提供的售后特色服务“上门换新”新增催收功能。

据介绍，上门换新是为优质用户提供的一项售后特色服务。当信誉等级在3星以上的用户购买带有“上门换新”标识的商品后，换货时选择上门换新，快递员会先去商家仓库取新物品，将新物品送达给用户，并同步取回需要更换的旧物品。用户购买有“上门换新”/“免费上门换新”标识的非京东自营商品，自订单签收后15天内，用户在线提交换货申请，符合条件的换货申请在商品返回商家前（部分服务单需再取/收件成功后）即进入换货流程，为用户节省了返回商品的物流等待时间和商家收货检测的处理时间(个别特殊类目和虚拟类目除外)。

此次新增催收能力指:商家需在收到货物3天内进行催收，逾期不处理服务单将会自动完成。若出现换货商品不符合换货条件时，商家需要与用户先进行沟通，如果达成一致用户付款时（如发生议价场景，催缴金额可修改），可发起催收链接进行支付，商家也可自主取消支付链接;如果未达成一致或长时间联系不上用户，在填写应催收金额催收后，升级京东介入处理并写明具体情况。

商家可在催收页面填写换新单金额，催收原因，催收说明，发起催收。上门换新参与方式:京麦shop端-店铺管理-商家服务中心-上门换新-去开通。

（举报）