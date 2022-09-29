钉钉总裁叶军卸任Teambition法定代表人

据彭博社报道，苹果公司的采购副总裁TonyBlevins在最近的TikTok视频中对自己的职业发表了粗俗的评论后将离开公司...Blevins实际上是苹果的一名高管，是这家公司的采购副总裁，他的工作是跟供应商和苹果合作伙伴合作...据说，在高通诉苹果的纠纷中，是Blevins鼓励苹果供应商剥夺高通的专利费用，而且他被苹果CEOTimCook亲自挑选来管理苹果园园区的谈判...苹果的一位发言人也证实，Blevins将离开公司，这一决定是由苹果负责运营的高级副总裁JeffWilliams作出...