iPhone 14 Pro机型需求旺盛带动苹果手机平均售价持续攀升

站长之家（ChinaZ.com）9月26日消息:根据Counterpoint Research预测，本月早些时候苹果发布iPhone14系列手机，需求旺盛，预计ASP（平均售价）将会在9月份所在季度创下新高，达到892美元;12月份所在季度再次攀升，达到944美元。

据了解，手机营收占苹果总营收的50%。2015年时苹果iPhone的平均售价还只有690美元。苹果在本月初发布iPhone14系列新机时苹果并没有提价，但ASP还是上涨，这点尤其值得关注。

Counterpoint Research预测，由于消费者更愿意购买iPhone14Pro机型，未来两个季度苹果手机的ASP还会上涨。ASP上涨主要是因为iPhone14Pro和Pro Max机型畅销。Evercore ISI调查约4000名消费者，发现有意购买iPhone的消费者约有56%准备选择Pro，去年只有41%。Evercore ISI预计苹果iPhone明年的ASP可能会涨到940美元，比iPhone13所在周期内高10%。

Counterpoint分析师Archie Zhang表示:「其它安卓手机制造商（比如Vivo、Oppo、荣耀）全都进入高端市场，但树立高端品牌形象不是一朝一夕能完成的。」数据显示，在过去9个季度，400美元以上高端手机市场的表现比整体手机市场要好，上个季度苹果占有高端市场的57%。至于售价高过1000美元的超高端市场，上季度的销量同比增长一倍，苹果占了市场的78%。

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