2022天猫双11商家报名启动 跨店每满300-50

淘特举办淘工厂商家大会，淘特事业部运营总经理文珠向参加今年双11的淘特直营商家讲解淘工厂直营的4大举措，包括错峰开卖、隔日达、商家分层、会员服务体系等。在消费侧，为确保消费者从“买得到”提升为“服务确定性”和“时效确定性”，淘特淘工厂将上线“隔日达”服务，为参与的商品做流量扶持和“隔日达”标签透出，确保消费者体验升级，让消费带动供给。在商家侧，淘特淘工厂开启错峰开卖，天猫双11首次将开卖时间提前到11月10日晚8点，并推出商家的牌级分层管理机制。淘特还首推淘工厂会员服务，