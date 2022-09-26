2022天猫双11商家报名启动 跨店每满300-50

站长之家 9 月 26 日讯：今日， 2022 天猫双 11 商家报名正式启动，优惠力度为跨店每满300-50。预售时间为 10 月 24 日晚 8 点。第一波开卖时间为 10 月 31 日晚 8 点开始，第二波开卖时间11 月 10 日晚 8 点开始。
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今天，2022天猫双11商家报名已经正式启动，并且淘宝天猫发布了12项商家举措，在种草流量和产品服务上做加法，经营成本上做减法，服务商家备战双11...这么看来，时间定在晚8点，大家也不用熬夜了，晚上定好时间就能开抢了...此前还有在9月20日，淘特举办淘工厂商家大会，淘特事业部运营总经理文珠向参加今年双11的淘特直营商家讲解淘工厂直营的4大举措，包括错峰开卖、隔日达、商家分层、会员服务体系等...
今天，2022天猫双11商家报名已经正式启动，并且淘宝天猫发布了12项商家举措，在种草流量和产品工具上做加法，经营成本上做减法，服务商家备战双11...今年的双11将于将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖，优惠力度为跨店每满300-50元...另据此前报道，9月20日，淘特举办淘工厂商家大会，淘特事业部运营总经理文珠向参加今年双11的淘特直营商家讲解淘工厂直营的4大举措，包括错峰开卖、隔日达、商家分层、会员服务体系等......
具体开卖时间如下:...对比两年的天猫双11商家举措，今年在商家的物流能力及内容种草流量支持上，天猫进行了重点加强...3.10月10日起，淘宝逛逛启动「星光1000」打榜赛，招募垂直领域专业达人、人设影响力达人进行双11内容种草，此外双11全周期向优质内容创作者提供免费公域流量、奖金激励...3. 商家双11商品入驻平台推荐的天猫优仓，对应订单的仓内打包作业费不涨价、快递费不涨价...4. 在8-9月、10-11月双周期，阿里妈妈「超级消耗返计划」红包提额50%，单个商家最高可得500万元......
淘特举办淘工厂商家大会，淘特事业部运营总经理文珠向参加今年双11的淘特直营商家讲解淘工厂直营的4大举措，包括错峰开卖、隔日达、商家分层、会员服务体系等。在消费侧，为确保消费者从“买得到”提升为“服务确定性”和“时效确定性”，淘特淘工厂将上线“隔日达”服务，为参与的商品做流量扶持和“隔日达”标签透出，确保消费者体验升级，让消费带动供给。在商家侧，淘特淘工厂开启错峰开卖，天猫双11首次将开卖时间提前到11月10日晚8点，并推出商家的牌级分层管理机制。淘特还首推淘工厂会员服务，
同时时商家报名预售活动的全流程进行迭代升级，如支特商品批量设促、完善价格较验能力，优化商家报名体验...跨店满减中，本次京东11.11将开启双档位促消活动，分别为每299元减50元销和每1000元减50元促销，活动期间同一款商品仅可参与其中一档促销，可全程参与...
昨日，淘宝直播在杭州举办双11商家大会，解读商家侧双11的直播节奏和政策玩法...据大会透露，今年双11淘宝直播将于10月24日正式开启预售期，通过专业有趣的内容种草和丰富多元营销玩法为助力品牌商家全力冲刺双11，持续吸引消费者，继续引领电商效率...淘宝直播推出了许多商家扶持政策，主要玩法如下:...今年双11，淘宝直播平台将以首猜、主搜结果集定坑、关键词等多元流量渠道，在公域为直播间引流...淘宝直播双11针对特色型店播商家，设置了专属的“直播激励政策”，依靠成交和内容双轮驱动店播生意的新增长......
天猫宣布第14个双11将在2022年10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖...去年天猫双11总交易额达5403亿...双十一购物狂欢节，是指每年11月11日的网络促销日，源于淘宝商城（天猫）2009年11月11日举办的网络促销活动...2009年 天猫双11销售额0.52亿...2010年 天猫双11销售额9.36亿...2011年 天猫双11销售额33.6亿...2012年 天猫双11销售额132亿...2013年 天猫双11销售额352亿...2021年 天猫双11总交易额5403亿元;......
天猫双11发布公告称，为保障买家的购物体验，维护双11期间天猫有序的交易秩序，天猫对商家在双11期间的发货时间、交易流程等作出特殊规定...本次发货时间及交易流程调整具体如下:......
淘宝平台正式公布了2022年淘宝双11招商规则，本次活动玩法包括了跨店满减，可享每满200元减30元...本次活动本活动面向淘宝网卖家，要求淘宝卖家须满足《淘宝网营销活动规范》;要求完成淘宝商家组织（钉钉）认证卖家;近60天无异常店铺处罚记录;本自然年内出售假冒商品累计未达二振...根据规则，本次活动必设玩法:跨店满减，满减档位:每满200元减30元......
阿里巴巴官方宣布，2022天猫双11全球狂欢季”将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖...双11是天猫最早于2009年11月11日举办的网络促销活动，当时参与的商家数量和促销力度有限，但营业额远超预想的效果，于是11月11日成为天猫举办大规模促销活动的固定日期...资料显示，2020年天猫双11全球狂欢季（11月1日至11日0点30分）实时成交额突破3723亿......
天玑1300好一点。高通骁龙7Gen1与联发科天玑1300的综合对比数据，图形处理器（GPU）测试。安兔兔分别测试CPU、GPU、内存速度的性能骁龙7第1代联发科天玑1300总得分771278801200中央处理器215965224335图形处理器293078304453记忆体123411128197用户体验138836144219Geekbench5跑分:型号骁龙7第1代联发科天玑1300单核12041455多核36074766规格参数比较:型号骁龙7第1代联发科天玑1300频率2360兆赫3000兆赫核心88架构6464工艺4纳米6纳米晶体管数量110亿58亿核心配置4x2.36GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5102x3.0GHz ARM Cortex-A786x2.0GHz ARM Cortex-A55功耗（TDP）7瓦10瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR4x最大内存32Gb16GB内存频率32004266内存带宽8832神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存1MB32KB二级缓存2MB320KB三级缓存8MB8MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8-A
小米平板5 Pro略好一点小米平板5 Pro优势是处理器、续航等。处理器方面小米平板5 Pro使用了骁龙870，华为matepad pro处理器是骁龙865；小米平板5 Pro续航也更强，电池容量是8600mAh，67W充电，华为matepad pro电池容量是7250mAh；小米平板5 Pro还支持最高 120Hz 刷新率，华为matepad pro则没有高刷，因此在屏幕上小米平板也有较大优势。如果价格在差不多的情况下，比较推荐小米平板5 Pro，配置相对比较高，同时还有高刷新率屏幕，音影效果更出色。
2.4GHz。骁龙7Gen1主频是2.4GHz，采用三星4nm工艺，1+3+4三丛集设计，集成Adreno644GPU。与骁龙778G 芯片相比，骁龙7Gen1将提供快20% 的图形性能和快30% 的 AI 性能，该芯片可处理高达16GB 的 LPDDR5RAM。
各有优点小米平板5 Pro优势是：屏幕分辨率更高2560 x 1600 WQHD+、支持最高 120Hz 刷新率，支持Dolby Vision；相机方面也更好，小米平板5 Pro 5G版是 5000 万像素后置镜头，1.4um、4in1、1/2.5”、5P镜头；拥有8 扬声器环绕音，价格也比iPad 10更便宜。iPad 10的优势是处理器性能更好，使用的是A14处理器，软件编辑能力更强，且配合苹果系统易用性更好。
支持。骁龙7 Gen1是支持北斗系统的。卫星系统支持：北斗、伽利略、GLONASS、NavIC、GPS、QZSS双频支持：是（L1/L5）准确性：具有人行道准确性的城市行人导航附加位置功能：全球高速公路车道级车辆导航定位支持： Qualcomm®定位套件
值得买小米平板5 Pro12. 4 英寸版最近商家了8GB+128GB的版本，其中小米平板 5的8GB+128GB新版本限时特惠 200 元，到手价 2099 元；小米平板 5 Pro 的 8GB+128GB 新版本限时特惠 200 元，到手价 2599 元。目前在安卓平板中这个价格和配置已经算是非常划算的，即使是对比的iPad入门级2499元的价格（64GB）也有比较不错的性价比。小米平板 5 Pro的主要配置是骁龙 870 处理器，11英寸LCD屏幕，拥有2.5K分辨率与120Hz最高刷新率，支持Dolby Vision、TrueTone真彩显示以及硬件级防蓝光。
骁龙7Gen1更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G Plus（配备 Adreno642L 显卡）和骁龙7Gen1(Adreno662)。高通骁龙7Gen1的优点:具有更小尺寸的晶体管（4纳米与6纳米）显示更好（高达15%）AnTuTu9得分 –630K 与548K安兔兔跑分情况来看，骁龙7Gen1比778G Plus高出15%左右。但是从Geekbench5的跑分来看，骁龙7Gen1和778G+的差距并不是很大，不过总体而言来说骁龙7Gen1会好上一点。
检查数据线、充电器或系统问题iPhone14 Pro充电没反应的原因可能有多种，包括1、充电器或数据线坏了；2、手机插口坏了，或者是有异物堵住；3、也可能是系统问题导致手机无法充电，建议重启手机试试看；4、手机温度太高也可能导致无法充电，可以试着降温后充电。
771278分。型号骁龙7第1代总得分771278中央处理器215965图形处理器293078记忆体123411用户体验138836
正常iPhone14 Pro在充电的时候出现发热一般是在刚刚插入数据线充电开始阶段，这个时候充电功率比较高，手机后背的温度也比较高。在充电一段时间后，温度会逐渐的下降到合理的水平。当然，iPhone14系列发布的时间还不算久，也可能是因为系统原因导致充电时候温度较高，这个可能需要后续苹果在系统推送时优化解决。
支持。骁龙7Gen1是支持蓝牙5.2的。Wi-Fi/蓝牙系统: Qualcomm® FastConnect™6700蓝牙规范版本:蓝牙®5.2蓝牙功能:蓝牙® 低功耗音频、双蓝牙® 天线
苹果暂时未给出解决方案iPhone14 Pro最近有用户出现充电时会间歇性重启，比如每10-20分钟重新启动一次，这导致用户无法正常的使用手机，至少目前苹果还未对该情况进行说明并提出解决的方案。iPhone14 Pro今年的充电功率还是20W的水平和上一代保持一致，但还支持无线充电。
171.8克小米 Civi2重量是171.8克，机身尺寸为长度：159.2mm、宽度：72.7mm、厚度：7.23mm，是一款比较轻巧的智能手机。目前智能手机普遍重量达到了200克左右，因此这款手机在6.5英寸屏幕的情况下还能有这么轻的重量，也比较适合那些手小的用户使用。
天玑8100更好。综合测试数据高通骁龙7代1对联发科天玑8100，图形处理器（GPU）的对比。为了更容易理解，表中对CPU的所有规格进行了全面的回顾。安兔兔基准测试分别测试CPU、GPU和内存速度的性能:骁龙7第1代联发科天玑8100总分771278785369中央处理器215965219905国家政治保卫局。参见OGPU293078298431查看内存状况123411125656UX138836141372Geekbench5该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能:骁龙7第1代联发科天玑8100单核的12041157多核36074056规格比较:骁龙7第1代联发科天玑8100频率2360兆赫2850兆赫核心88工艺4纳米5纳米晶体管计数110亿62亿核心配置4x2.36GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5104x2.85GHz ARM Cortex-A784x2.0GHz ARM Cortex-A55功耗（TDP）7W8W记忆类型LPDDR5（四通道）LPDDR5最大值记忆32Gb32Gb记忆频率32006400存储带宽8848神经处理器是是L1高速缓存1兆字节64KBL2高速缓存2MB640KBL3缓存8MB16兆字节指令集体系结构ARMv8.2-AARMv8-A
安兔兔跑分在57万左右小米 Civi2搭载骁龙 7 系新处理器，三星4nm工艺，核心为4×A710+4×A510。跑分方面，安兔兔平台大约是57万分，GeekBench5平台跑分单核成绩为712，多核成绩为2385。
骁龙7Gen1更好。我们比较了两个8核处理器:高通骁龙778G（配备Adreno642L显卡）和骁龙7Gen1(Adreno662)。高通骁龙的优点7第1代晶体管尺寸更小（4纳米对6纳米）显示更好的（高达18%） AnTuTu9分数–630k对532K一年后宣布Geekbench5上的跑分来看，骁龙778G的单核分数为782，多核分数为2839，而骁龙7第1代的单核分数为840，多核分数为3093，所以从跑分来看的话，骁龙7Gen1是比骁龙778G要好的。
曲面屏小米 Civi2使用的是一块6. 55 英寸柔性微曲面屏，该屏幕支持120Hz高刷新率和1920Hz高频PWM调光，拥有护眼模式。同时它还有双前置摄像头，分别是3200 万主摄+ 3200 万像素超广角。
骁龙8Gen2。荣耀Magic V2根据爆料将搭载骁龙8Gen2芯片，2022年8月，数码闲聊站透露，首批搭载骁龙8Gen2的手机计划在高通的骁龙峰会后发布，目前暂定11月下半月，采用台积电4nm工艺。
25WGalaxy S23 Plus支持25W的有线充电。三星Galaxy S23（型号为SM-S9110）、Galaxy S23+（型号为SM-S9160）获得3C认证，显示该手机支持25W有线闪充，这一充电速度在智能手机中算是比较慢的，基本上和iPhone是同一水平。但如今国产安卓旗舰大多数快充已经在60W，甚至在120W以上，因此25W的充电速度和三星S系列旗舰手机的定位不太相符。
2022年12月。有消息爆料荣耀Magic V2将会在2022年的年底上市发布，据爆料，荣耀Magic V2采用了UTG玻璃盖板的挖孔屏，采用大电池设计，采用双电芯充电方案，两块电池的容量分别是2030mAh 与2870mAh，典型值将达到了5000mAh，会是今年折叠屏手机中最大的一个。