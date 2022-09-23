1688将治理日用餐厨饮具行业材质标属不一致问题

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今日，1688发布了关于日用餐厨饮具行业材质标属不一致问题的治理通知。

通知称，为给买家提供更好的采购体验和更高效的采购决策依据，1688平台将对日用餐厨饮具行业中23个叶子类目商品的【材质】属性和标题描述一致性做规范要求，同时在商品发布时做一致性校验与监控。旨在通过对商品标题/属性、属性值的完备、精准等方面的引导，帮助商家更好的完善商品信息的发布，从而给商家带来更多采购生意。本次升级将于2022年9月29日陆续生效，相关商品不符合规范将会进行降权、下架、删除、扣分等处理，具体请看以下处罚规则:

一、标属不一致定义规范

定义:涉及到以下23个叶子类目，商品在标题中的描述与在属性中填写的内容不一致，标属严重不一致

请商家及时自检自查店铺内是否存在以下现象，若存在，请及时进行整改，谢谢您的配合!

示例1:标题乱堆砌【316不锈钢】保温杯，但属性填写【304不锈钢】严重不符

示例2:实物与商品材质信息描述不一致

二、相关处罚规则

1、商品发布管控新品发布时必须遵守以上属性发布要求，以及标属一致性的规范，不符合要求商品发布会受到限制。

2、对于这种填写不一致的商品，搜索会进行降权处理

3、平台规则将对材质标属不一致的商品做处罚治理，平台会结合买家品质退款维权评价数据及其他商品特征等反应，对通过信息层面判断商品材质描述不一致的、或涉嫌存在材质描述与买家实际收到材质不一致的商品，依据平台规则进行相应处罚。