华为余承东回应Mate50系列首销秒罄：会抓紧生产 保障产品供应

站长之家9月22日讯：就在刚刚，针对“华为Mate50系列首销秒罄”的情况，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东发文称，会抓紧生产，保障产品供应，让更多消费者用上强大的Mate50 系列手机！
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站长之家 9月 6 日讯：在今日下午秋季发布会上，华为Mate50系列正式发布，余承东表示，Mate系列始终探索科技创新的新高度，在设计、性能、影像、体验等方面持续引领行业创新，能超越Mate的只有Mate...
中关村在线消息：9月22日，据相关爆料，华为Mate50系列为首销备货400万台产品，在几秒内售空，首批抢到新机的用户已经开始上手体验了，没有抢到新机的用户也不用着急在黄牛内买高价产品，华为已经在抓紧生产，相信第二批很快就到...华为常务董事余承东表示，昨天，华为Mate50系列正式开启销售，大批热情的消费者前往全国的华为门店购机...
刚刚，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东在个人微博发布华为Mate50系列预热视频，并表示，“这次我们要发布的全新技术，让信号超越地面，让通信时刻相联...证券时报e公司华为一内部人士证实，9月6日发布的Mate50确实将支持卫星通信...
余承东透露，华为Mate50系列在通讯技术上有新的突破，华为将发布捅破天的新技术...Mate50系列将在9月6日发布...余承东表示，十年来，华为的每一代Mate都引领了行业的科技创新...综合此前爆料，华为Mate50系列将包含Mate50e、Mate50、Mate50Pro以及Mate50RS保时捷设计等机型...
9月2日消息华为Mate50系列将于9月6日正式发布，在华为发布的一支“快问快答”视频中，余承东对华为Mate50系列透露惊喜，余承东表示，华为Mate50系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术...余承东也在微博剧透，即将发布的华为Mate50系列标志着Mate系列的十年里程碑，一定会给大家带来意想不到的惊喜，9月6日的发布会上将给大家揭秘华为将发布捅破天的新技术...
华为消费者业务CEO余承东发微博表示，9月6日华为Mate50系列及全场景新品秋季发布会要发布的全新技术，「让信号超越地面，让通信时刻相联...根据此前爆料，除华为 Mate50e 搭载骁龙778G 外，华为 Mate50系列其他全系搭载 SM8425（骁龙8Gen14G 芯片）...
在公布价格环节，余承东确认，华为Mate 50、Mate 50 Pro均搭载高通骁龙8+处理器...官方称CPU功耗相比骁龙8降低了约30%，GPU功耗降低最高也有30%，平台整体功耗相比骁龙8下降了15%左右...价格方面，华为Mate 50提供128GB、256GB、512GB三款配置，售价分别为4999元、5499元、6499元，两款素皮材质版本256GB售价5699元、512GB 6699元，将于9月21日正式开售...
中关村在线消息：9月2日早，华为常务董事余承东在官方微博上透露了有关HUAWEIMate50系列的九个问题，其中不仅涉及到已经预热的内容，还带来了一个“惊喜”：通讯方面有一个“向上捅破天”的技术创新，很可能是卫星通讯相关，让人期待倍增...在这则访谈视频中，余承东表示自己一直在准备产品的上市，极致、高端、创新、引领是Mate50系列的关键词，相信该系列在推出之后也能成为Mate40一样的“理财产品”...关于Mate50系列，余承东表示XMAGE将于该机首发，是计算摄影的集大成者...
昨天上午10:08，大家期待已久的华为Mate50系列终于开启了首发，Mate50、Mate50 Pro、Mate50 RS保时捷设计三款均已开售，起售价4999元...坦率的说，这个价格对于手机来说并不算便宜，但是由于华为出色的创新和产品力，无数人蜂拥而至，十秒之内就已经全系售罄...因此，华为Mate50系列在渠道上的价格也一路飙升，比iPhone 14更强手，其中Mate50 RS保时捷设计款已经加价超过七千元，现货需要19999元以上的价格才能拿到，再次成为理财产品”......
Mate50、Mate50Pro、Mate50RS保时捷设计今日10：08分正式开启全网首销，这三款手机的起售价分别为4999元、6799元、12999元，目前笔者第一时间查看了各大电商渠道，从销售情况来看，均以显示无货，可以说是瞬间被广大消费者抢空的状态...不过过了20多分钟后，笔者再次刷新了页面，显示Mate50、Mate50Pro部分型号又再次放货，感兴趣的用户也可以直接下单...
支持以下格式。腾讯极光盒子5Pro依托强大的硬件性能，通过安装KODI、VLC等专业播放软件，支持BD/UHD原盘ISO M2TS MKV（BDMV/ISO）、3D MVC(蓝光、MKV)、MKV、M2TS、MTS、TS、MP4、MOV、AVI、MPG、MPEG、VOB、FLV、3GP、TP等，原盘发烧友的福音
支持。腾讯极光盒子5Pro是支持HDMI2.1高清线的，享受全程8K@60fps输出，配备HDMI2.1视频接口，标配HDMI2.1高清视频线，传输带宽提升至48Gbps，支持动态HDR格式，真正意义上实现8K高品质视像传输。
有Redmi K60支持王者荣耀的120Hz画面，在王者荣耀游戏内开启高帧率模式即可。K60的屏幕有120Hz刷新率，支持多款游戏的120Hz模式，也有部分游戏支持90Hz模式，由于其搭载了旗舰级的处理器，性能上可以媲美很多高端旗舰手机，在相同价位段超过了很多同级别手机，游戏娱乐能力也十分出众。
屏幕总分为149分，排行第一位据相关爆料，iPhone14Pro Max的屏幕与音频得分已上榜DXO，其中屏幕总分为149分，排行第一位，音频总分42分，排行第九。据悉，iPhone14Pro Max的屏幕亮度非常出众，在户外的可读性方面十分突出，观看HDR视频时可以展现非常自然地对比度和细节，低光下渲染十分逼真，播放视频游戏时几乎看不到失帧。
支持。腾讯极光盒子5 Pro支持全程8K画质、8K解码、8K传输、8K片源、8K显示，支持全程8K@60fps分辨率的视频解码、视频输出，呈现摄人心魄的原片级细腻画质，帧帧入微，栩栩如生，满血的HDMI2.1带来8K的极速传输，清晰度是4K的四倍。
可以充分与 Quest Pro 竞争Pico4 Pro预计将提供额外的眼睛和面部跟踪功能，并与 Quest Pro 竞争。它将在今年晚些时候公布，但只会出售给企业和开发商。对该设备的反馈将用于改进 VR 头显，并可能在2023年将其出售给家庭用户。PCIO 4配置参数如下:
10月通过在线渠道开始Pico4有两个版本:128GB （429EUR） 或256GB (499EUR)。预订将于10月通过在线渠道开始。该设备将于2022年10月18日在欧洲、日本和韩国上市销售。新加坡和马来西亚将在稍后添加。Pico Interactive 目前没有提供头显何时在美国上市的详细信息。那里的市场牢牢地掌握在 Meta 的手中。字节跳动在美国也面临法律诉讼的威胁。Pico 可能会先在欧洲测试 Pico4的推出，然后才会扩展到美国。尤其是在德国，目前 Pico 仍然具有优势，因为 Meta Quest2并未在德国正式销售。
没有Pico4没有用于本地 PCVR 流媒体的显示端口电缆连接。用于视频流信号的 USB-C 电缆也不可用。作为一个原因，Pico 指的是 Pico Neo3Link，它是为想要玩 SteamVR 游戏的游戏玩家设计的。Pico4专门用于原生移动应用程序。到2023年，应该会有一个Wi-Fi 加密狗，用于 PC 和 Pico4之间的直接传输。Pico 过去没有很好地管理无线流媒体，因此转向加密狗是显而易见的。Quest 耳机也计划很快配备 Wi-Fi加密狗。由于 Pico4支持 Wi-Fi6，如果 Pico 软件允许，Pico 当前的 Wi-Fi 流理论上可以工作。
Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。
Pico OS的 VR 优化操作系统该头戴式设备在 Android 上运行，与 Quest 2 一样，并使用一种名为Pico OS的 VR 优化操作系统。
与 Meta 的触摸控制器几乎相同除了 VR 头戴设备，VR 控制器也进行了全面重新设计，比 Pico Neo3Link 的控制器更加优雅。跟踪环现在斜向手腕延伸，而不是从手柄中伸出，让您可以将控制器拉得更近，而不会妨碍跟踪环。由于新的 HyperSense 电机，Pico 还承诺提供更逼真的触觉体验。控制器由两节可更换的 AA 电池供电。输入选项与 Meta 的触摸控制器几乎相同：每个控制器都有一个模拟摇杆、两个主按钮、一个触发按钮和一个抓取按钮。每个 Pico 控制器都有两个系统按钮，其中一个用于屏幕截图。
可以Redmi K60支持吃鸡游戏的90帧以及王者荣耀的120帧模式。玩家主要在游戏内打开画质的选项即可，将画质调整到90Hz或者120Hz模式，就可以使用高帧率模式。除了王者荣耀和吃鸡之外，目前国内还有其他多款游戏也可以在K60系列上使用高帧率模式。
有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。
有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。
长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。
总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。
可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。
Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。
2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。
比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。