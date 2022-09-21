快手电商开展“车品行业高品退率”专项治理 将持续三个月

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息:昨日，快手电商发布公告称，为保护消费者合法权益，提供更加优质的交易体验，打造良好的消费者信任环境，平台决定开展“车品行业高品退率”专项治理。

本次专项治理自2022年9月28日起，预计持续至2022年12月31日。

据了解，品质退款发起率（简称品退率），是衡量消费者对于商品质量满意度的指标，也是衡量商户/带货达人商品质量最重要的指标之一。

本次具体整治内容如下:

快手电商将于9月28日（下周三）起，对车品行业高品退率的商户/带货达人依据《【商品质量问题】实施细则(商户)》、《【商品质量问题】实施细则(营销)》中“商品品质指标异常”、“其他可能危及消费者权益的质量相关问题”的条款予以处置，部分情节特别严重的商户/带货达人，平台将会依据上述规则对商户/带货达人采取包括但不限于“下架全部商品、禁止上架新商品7-14日、支付违约金、暂停使用购物车功能7-14日”等违规处理措施。

违规情节极其严重的商户/带货达人，平台将会依据上述规则对商户/带货达人采取包括但不限于“永久禁止直播禁发短视频、永久下架全部商品、禁止上架新商品、支付违约金、永久停止使用购物车功能”等违规处理措施。对商户/带货达人的具体违规处理措施以后台通知为准。

同时，平台将视商户/带货达人违规严重程度，对该违规商家的关联方、关联店铺/关联带货达人依据《快手小店关联主体违规管理规则》进行相关处置。此外，为了更好地规范商户/带货达人的推广销售行为，提供更加优质的交易体验，平台会依规要求部分商户/带货达人在商品推广前提前向平台报备，具体信息详见《关于带货达人营销推广前进行商品报备的公告》。

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