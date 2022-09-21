华硕推出GeForce RTX 40系列ROG Strix和TUF游戏显卡

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日消息:英伟达正式发布期待已久的GeForce RTX4000系列图形显卡，PC组件制造商很快就能获得新系列的游戏显卡——从顶级的GeForce RTX4090 24GB、RTX4080 16GB和RTX4080 12GB开始。

据英伟达官方介绍，GeForce RTX4090GPU是全新GeForce RTX40系列的旗舰产品，是全球最快的游戏GPU，NVIDIA表示其在功耗、静音、散热等方面技惊四座，在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS2的RTX3090Ti相比，采用DLSS3的RTX4090的性能提升可达4倍。并且在现代游戏中，RTX4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。RTX4090具有760亿个晶体管、16384个CUDA核心和24GB高速美光GDDR6X显存，在4K分辨率的游戏中持续以超过100FPS运行。

NVIDIA还宣布推出采用两种配置版本的RTX4080。RTX408016GB拥有9728个CUDA核心和16GB高速美光GDDR6X显存，在现代游戏中的性能可达GeForce RTX3080Ti的2倍;即使在较低功率下，性能也比GeForce RTX3090Ti更强大。RTX408012GB则拥有7680个CUDA核心和12GB 美光 GDDR6X显存，其性能比上一代旗舰GPU RTX3090Ti更强大。

据华硕介绍，ROG Strix GeForce RTX4090采用超高分辨率或超快刷新率设计，为了使Strix GeForce RTX4090发布最佳性能，华硕在设计它时将散热能力作为首要任务。该卡的3.5槽设计由压铸金属框架、护罩和背板组成。这种超刚性的结构使用了公差极小的框架，以防止PCB下垂或翘曲，同时还允许通过357毫米长的显卡背面的扩大通气孔进行无与伦比的空气流通。

华硕还提供 GeForce RTX4080 12GB 的 TUF Gaming 版本，配备与 Strix 版本相同的强大 GPU，散热器稍厚，显卡设计更短。3.25插槽配备经久耐用的 Axial-Tech 风扇，不会缺少散热潜力，而较短的305毫米长度提供了最广泛的外壳兼容性。

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