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华硕推出GeForce RTX 40系列ROG Strix和TUF游戏显卡

2022-09-21 10:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日消息:英伟达正式发布期待已久的GeForce RTX4000系列图形显卡，PC组件制造商很快就能获得新系列的游戏显卡——从顶级的GeForce RTX4090 24GB、RTX4080 16GB和RTX4080 12GB开始。

显卡，英伟达，RTX40

据英伟达官方介绍，GeForce RTX4090GPU是全新GeForce RTX40系列的旗舰产品，是全球最快的游戏GPU，NVIDIA表示其在功耗、静音、散热等方面技惊四座，在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS2的RTX3090Ti相比，采用DLSS3的RTX4090的性能提升可达4倍。并且在现代游戏中，RTX4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。RTX4090具有760亿个晶体管、16384个CUDA核心和24GB高速美光GDDR6X显存，在4K分辨率的游戏中持续以超过100FPS运行。

NVIDIA还宣布推出采用两种配置版本的RTX4080。RTX408016GB拥有9728个CUDA核心和16GB高速美光GDDR6X显存，在现代游戏中的性能可达GeForce RTX3080Ti的2倍;即使在较低功率下，性能也比GeForce RTX3090Ti更强大。RTX408012GB则拥有7680个CUDA核心和12GB 美光 GDDR6X显存，其性能比上一代旗舰GPU RTX3090Ti更强大。

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华硕介绍，ROG Strix GeForce RTX4090采用超高分辨率或超快刷新率设计，为了使Strix GeForce RTX4090发布最佳性能，华硕在设计它时将散热能力作为首要任务。该卡的3.5槽设计由压铸金属框架、护罩和背板组成。这种超刚性的结构使用了公差极小的框架，以防止PCB下垂或翘曲，同时还允许通过357毫米长的显卡背面的扩大通气孔进行无与伦比的空气流通。

华硕还提供 GeForce RTX4080 12GB 的 TUF Gaming 版本，配备与 Strix 版本相同的强大 GPU，散热器稍厚，显卡设计更短。3.25插槽配备经久耐用的 Axial-Tech 风扇，不会缺少散热潜力，而较短的305毫米长度提供了最广泛的外壳兼容性。

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  • RTX 4090显卡尺寸是多大？

    336毫米 x140毫米 x61毫米。RTX4090显卡尺寸是336毫米 x140毫米 x61毫米，显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4090使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分，采用三插槽冷却解决方案。它的发布价格为1499美元。

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  • vivo X Fold+是2K屏幕吗？

    是vivo X Fold+屏幕分辨率是2K级别的，这款手机配备了一块8. 03 英寸内屏和6. 53 英寸的外屏，均为2K+120Hz LTPO屏幕，前置 1600 万像素摄像头，且支持屏下超声波指纹解锁。2K分辨率的屏幕可以带来更好的视觉体验，比如现在已经有众多视频网站提供2K，甚至是4K画质的视频，因此如果手持2K以上分辨率手机的话，会有更出色的画面享受。

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  • RTX 4090支持DP2.0吗？

    不支持。RTX4090目前只支持DP1.4，并不支持DP2.0，对此，英伟达表示DP2.0并不是主流，仅仅使用DP1.4就足够了，不过国外的朋友似乎不买账，认为DP2.0可以支持更高的分辨率、更高分辨率的超宽格式以及更高的刷新率，对于一些VR耳机方面也十分的不方便，并且抨击英伟达卖这么贵，竟然不给支持DP2.0。无论怎么样，RTX4090仅仅支持DP1.4已经成为定局，所以你对DP2.0有特殊需求的话，那么RTX 4090就需要重新衡量了。

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  • RTX 4090用多大的电源？

    850W。在RTX4090的开发过程中，有很多关于它需要多少功率以及它会释放多少热量的传言。事实证明，传言有些夸大其词，尽管 RTX4090仍然是一张要求很高的显卡。Nvidia 建议运行此显卡的任何人至少使用850W 电源，但450W 的功耗并不超过 RTX3090Ti ，因此与上一代相比并没有大幅增加，但是还是要根据你自身配置来看，依然建议买大一点的电源，至少是850W以上。

    RTX 4090

  • vivo X Fold+是双扬声器吗？

    是vivo X Fold+将配备双扬声器，它还搭载了独立的 Hi-Fi 芯片，在游戏、影音场景下，可以给用户带来十分不错的视听体验。双扬声器基本是旗舰级智能手机的标配，vivo X Fold+的配置也比较高，适合那些在游戏中需要用到双扬声器的场景，比如“吃鸡类”游戏中经常需要的“听声辨位”等。

    vivo X Fold+

  • vivo X Fold+是高刷新率屏幕吗？

    是vivo X Fold+屏幕刷新率是120Hz，这款手机的屏幕是内外双120Hz E5，还支持双屏幕超声指纹解锁，在目前的折叠屏手机中这种配置算是比较不错的，尤其是屏下超声波指纹解锁，比侧面指纹解锁更先进，使用的体验也更好，且它的外屏也可以使用屏下指纹解锁，很多折叠屏手机是没有这个配置。

    vivo X Fold+

  • RTX 4090显卡功率是多少W？

    450W。RTX4090显卡功率是450W，要求的系统功率是850W，要求的最低系统功率基于配置 Ryzen95900X 处理器的 PC 所作出的建议。实际要求功率以具体系统配置而定。

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  • vivo X Fold+有蔡司镜头吗？

    有vivo X Fold+使用了和蔡司联名的镜头，其后置镜头为5000 万像素大底主摄+ 4800 万像素超广角+ 1200 万像素 2 倍变焦人像+ 800 万潜望镜；前置镜头为1300万像素。vivo和蔡司已经合作调校了多代的旗舰手机产品，包括新一代的X80系列的镜头上也使用了和蔡司合作的镜头。

    vivo X Fold+

  • RTX 4090和4080完整参数性能对比

    以下是参数性能对比。GeForceRTX4090GeForceRTX4080（16GB）GeForceRTX4080（12GB）GPU 引擎规格:NVIDIA CUDA® 核心数量1638497287680加速频率 （GHz）2.522.512.61基础频率 （GHz）2.232.212.31显存规格:标准显存配置24GB GDDR6X16GB GDDR6X12GB GDDR6X显存位宽384位256位192位技术支持:Ray Tracing Cores第3代第3代第3代Tensor Cores第4代第4代第4代NVIDIA 架构Ada LovelaceAda LovelaceAda Lovelace支持 NVIDIA DLSS333支持 NVIDIA Reflex是是是支持 NVIDIA Broadcast是是是支持 PCI Express 第4代是是是支持 Resizable BAR是是是支持 NVIDIA® GeForce Experience™是是是支持 NVIDIA Ansel是是是支持 NVIDIA Freestyle是是是支持 NVIDIA ShadowPlay是是是支持 NVIDIA Highlights是是是支持 NVIDIA G-SYNC®是是是支持 Game Ready 驱动是是是支持 NVIDIA Studio 驱动是是是NVIDIA Omniverse是是是支持 Microsoft DirectX® 12Ultimate是是是支持 NVIDIA GPU Boost™是是是支持 NVIDIA NVLink™ （SLI-Ready）否否否支持 Vulkan RT API， OpenGL4.6是是是NVIDIA 编码器 （NVENC）2x8th Generation2x8th Generation2x8th GenerationNVIDIA 解码器 （NVDEC）第5代第5代第5代AV1编码是是是AV1解码是是是CUDA 能力8.98.98.9支持 VR Ready是是是显示器支持:最高数字分辨率 （1）7680x43207680x43207680x4320标准显示器接口HDMI（2），3x DisplayPort(3)HDMI（2），3x DisplayPort(3)HDMI（2），3x DisplayPort(3)多显示器444HDCP2.32.32.3显卡尺寸:长度304mm304mm因制造商而异宽度137mm137mm因制造商而异插槽3插槽 （61mm）3插槽 （61mm）因制造商而异温度和功率规格:最高 GPU 温度 （℃）909090显卡功率 （W）450320285要求的系统功率 （W） (4)850750700辅助电源接口3个 PCIe8-pin 转接线（附赠适配器）或1根支持450W 及更大额定功率的第5代 PCIe 接口电源线3个 PCIe8-pin 转接线（附赠适配器）或1根支持450W 及更大额定功率的第5代 PCIe 接口电源线2个 PCIe8-pin 转接线（附赠适配器）或1根支持300W 及更大额定功率的第5代 PCIe 接口电源线

    RTX 4090

  • vivo X Fold+屏幕参数怎么样？

    2K分辨率+120HZ LTPO高刷新率屏幕vivo X Fold+将使用2K分辨率+120HZ LTPO高刷新率屏幕，有屏下超声波指纹解锁。其他主要配置还包括高通骁龙8+处理器，19 项 DisplayMate A+ 认证，联合蔡司认证镜头及像素，有线 80W / 无线 50W 充电，4730mAh 电池 (+130mAh)。 前置：1300 万像素，后置： 5000 万像素大底主摄+ 4800 万像素超广角+ 1200 万像素 2 倍变焦人像+ 800 万潜望镜。

    vivo X Fold+

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    2倍到4倍。以上是RTX4090和3090TI性能对比，在DLSS3的加持之下，跑赛博朋克2077高达4倍的性能差距。这些测试都是3840x2160分辨率、最高游戏设置、DLSS 超分辨率性能模式、基于 RTX40系列的 DLSS 帧生成功能、i9-12900K、32GB RAM、Win11x64。所有的 DLSS 帧生成数据及“赛博朋克2077（Cyberpunk2077）”全极致光线追踪模式均基于预发布的版本测试得出。值得一提的是不是所有游戏都支持DLSS3，那些不支持DLSS3的游戏很可能帧数差距没这么大。

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    后置四摄，主摄是5000万像素vivo X Fold+搭载了后置四摄，镜头分别是50MP 大底主摄 + 48MP 超广角 + 12MP 2 倍变焦人像镜头 + 8MP 潜望镜头。vivo X Fold+的后置镜头模块占据了机身背部一大块面积，甚至超过了中轴线，可见该相机模块之大。

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