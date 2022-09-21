2022年京东双11已开启招商 活动节奏、招商规则公布

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息:目前，多家电商平台已经启动一年一度的双十一招商活动，京东也不例外。日前，京东对外公布了双11招商时间，玩法等具体内容。

京东表示，11.11是京东S级活动之一。今年11.11涵盖了多种多样的玩法，将以更高效的流量布局、更有力的营销抓手和更简单的参与方式全面赋能广大商家，并联合更多品牌和商家一起感恩回馈消费者，为消费者打造一个盛大的11.11主题活动。

本次11.11，商家只需在京麦商家中心报名【2022年京东开放平台11.11主题活动】 即可全盘掌握各类会场、综促等玩法的规则和时间节奏，实现效率和效益的双重提升。

2022年京东双11活动节奏如下:

报名时间:2022年9月19日10:00:00-2022年10月18日23:59:59

活动时间:2022年10月20日00:00:00-2022年11月13日23:59:59

报名直达链接

https://mc.jd.com/shopAdmin/officalActivity/battleField/HD202209131200112104

报名规则方面，京东要求商家/商品报名【2022年京东11.11主题活动】需满足招商基础规则门槛，报名成功的商品将自动打标“11.11”，享有11.11专属视觉氛围包装，并享有搜索、推荐和大促会场等公域流量支持。招商规则（不同类目有所区别，具体见下表）

（1）商品180天内有动销。

（2）店铺星级≥3.5星。

（3）好评率:80%/75%/70%(见下表)。

（4）新品规则:商家须满足店铺星级≥3.6星，店铺违规积分<25分的规则要求;商品须满足商品未下架、近30天上架的京东黑标新品和绿标新品，以及新品下标时间晚于2022年京东11.11主题活动结束时间的规则要求。

（注:根据《2022年京东开放平台11.11活动总则》，报名活动还须满足店铺物流履约因子排名率≥5%、违规积分<25分。如果您的商品未在“可报名商品”和“不可报名商品”中展示，则该商品不符合本招商规则，请您根据招商规则选取其他商品报名，感谢您的支持。）

2、前端打标样式（标签展示位置示意）

下图仅为示例打标样式，11.11大促商品打标样式以最终展示为准。

另外，针对参与11.11商品打标（即成功报名【2022年京东11.11主题活动】）的商家(部分类目除外)，将根据《京东开放平台“商品价格保护”服务规则》，在2022年10月20日00:00:00-2022年11月13日23:59:59统一为所有商品开通30天价保服务，活动结束后服务自动关闭。若商家自主设置价保周期大于30天或已开通价保，商品详情页将优先展示此两种服务标签。

在权益方面，商家可享受流量扶持、店铺权益、视觉包装等权益。具体如下:

流量扶持

满足招商规则并成功报名【2022年京东11.11主题活动】的商品将打上“11.11”标签，并有机会获得专属流量倾斜，具体位置包括搜索列表页、首页推荐位、大促会场等。

视觉包装

成功报名【2022年京东11.11主题活动】的商品享有11.11大促全时期专属氛围包装，标签覆盖APP、PC、小程序、手Q的搜索、推荐、商详、购物车等场景。鼓励商品同时设置“优惠指引”标签，完成“优惠指引”设置的商品，可自动享有“商详大促到手价腰带”视觉展示，为消费者提供更直观的价格信息。

店铺权益

参与【2022年京东11.11主题活动】的商家可享有店铺承接页智能搭建权益，11.11活动期间APP店铺内自动上线大促店铺承接页（店铺承接页是大促会场和商家店铺的连接纽带，是站内外流量引入店铺的重要载体，对店铺的流量转化至关重要。消费者可通过店铺承接页直接浏览店铺内核心大促信息，帮助商家节省运营成本，同时提升店铺内促销转化）。

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