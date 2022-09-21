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2022年京东双11已开启招商 活动节奏、招商规则公布

2022-09-21 10:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息:目前，多家电商平台已经启动一年一度的双十一招商活动，京东也不例外。日前，京东对外公布了双11招商时间，玩法等具体内容。

京东表示，11.11是京东S级活动之一。今年11.11涵盖了多种多样的玩法，将以更高效的流量布局、更有力的营销抓手和更简单的参与方式全面赋能广大商家，并联合更多品牌和商家一起感恩回馈消费者，为消费者打造一个盛大的11.11主题活动。

本次11.11，商家只需在京麦商家中心报名【2022年京东开放平台11.11主题活动】 即可全盘掌握各类会场、综促等玩法的规则和时间节奏，实现效率和效益的双重提升。

2022年京东双11活动节奏如下:

报名时间:2022年9月19日10:00:00-2022年10月18日23:59:59

活动时间:2022年10月20日00:00:00-2022年11月13日23:59:59

报名直达链接

https://mc.jd.com/shopAdmin/officalActivity/battleField/HD202209131200112104

报名规则方面，京东要求商家/商品报名【2022年京东11.11主题活动】需满足招商基础规则门槛，报名成功的商品将自动打标“11.11”，享有11.11专属视觉氛围包装，并享有搜索、推荐和大促会场等公域流量支持。招商规则（不同类目有所区别，具体见下表）

（1）商品180天内有动销。

（2）店铺星级≥3.5星。

（3）好评率:80%/75%/70%(见下表)。

（4）新品规则:商家须满足店铺星级≥3.6星，店铺违规积分<25分的规则要求;商品须满足商品未下架、近30天上架的京东黑标新品和绿标新品，以及新品下标时间晚于2022年京东11.11主题活动结束时间的规则要求。

（注:根据《2022年京东开放平台11.11活动总则》，报名活动还须满足店铺物流履约因子排名率≥5%、违规积分<25分。如果您的商品未在“可报名商品”和“不可报名商品”中展示，则该商品不符合本招商规则，请您根据招商规则选取其他商品报名，感谢您的支持。）

2、前端打标样式（标签展示位置示意）

下图仅为示例打标样式，11.11大促商品打标样式以最终展示为准。

另外，针对参与11.11商品打标（即成功报名【2022年京东11.11主题活动】）的商家(部分类目除外)，将根据《京东开放平台“商品价格保护”服务规则》，在2022年10月20日00:00:00-2022年11月13日23:59:59统一为所有商品开通30天价保服务，活动结束后服务自动关闭。若商家自主设置价保周期大于30天或已开通价保，商品详情页将优先展示此两种服务标签。

在权益方面，商家可享受流量扶持、店铺权益、视觉包装等权益。具体如下:

流量扶持

满足招商规则并成功报名【2022年京东11.11主题活动】的商品将打上“11.11”标签，并有机会获得专属流量倾斜，具体位置包括搜索列表页、首页推荐位、大促会场等。

视觉包装

成功报名【2022年京东11.11主题活动】的商品享有11.11大促全时期专属氛围包装，标签覆盖APP、PC、小程序、手Q的搜索、推荐、商详、购物车等场景。鼓励商品同时设置“优惠指引”标签，完成“优惠指引”设置的商品，可自动享有“商详大促到手价腰带”视觉展示，为消费者提供更直观的价格信息。

店铺权益

参与【2022年京东11.11主题活动】的商家可享有店铺承接页智能搭建权益，11.11活动期间APP店铺内自动上线大促店铺承接页（店铺承接页是大促会场和商家店铺的连接纽带，是站内外流量引入店铺的重要载体，对店铺的流量转化至关重要。消费者可通过店铺承接页直接浏览店铺内核心大促信息，帮助商家节省运营成本，同时提升店铺内促销转化）。

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    是vivo X Fold+将配备双扬声器，它还搭载了独立的 Hi-Fi 芯片，在游戏、影音场景下，可以给用户带来十分不错的视听体验。双扬声器基本是旗舰级智能手机的标配，vivo X Fold+的配置也比较高，适合那些在游戏中需要用到双扬声器的场景，比如“吃鸡类”游戏中经常需要的“听声辨位”等。

    vivo X Fold+

  • vivo X Fold+是高刷新率屏幕吗？

    是vivo X Fold+屏幕刷新率是120Hz，这款手机的屏幕是内外双120Hz E5，还支持双屏幕超声指纹解锁，在目前的折叠屏手机中这种配置算是比较不错的，尤其是屏下超声波指纹解锁，比侧面指纹解锁更先进，使用的体验也更好，且它的外屏也可以使用屏下指纹解锁，很多折叠屏手机是没有这个配置。

    vivo X Fold+

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    有vivo X Fold+使用了和蔡司联名的镜头，其后置镜头为5000 万像素大底主摄+ 4800 万像素超广角+ 1200 万像素 2 倍变焦人像+ 800 万潜望镜；前置镜头为1300万像素。vivo和蔡司已经合作调校了多代的旗舰手机产品，包括新一代的X80系列的镜头上也使用了和蔡司合作的镜头。

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    RTX 4090

  • vivo X Fold+屏幕参数怎么样？

    2K分辨率+120HZ LTPO高刷新率屏幕vivo X Fold+将使用2K分辨率+120HZ LTPO高刷新率屏幕，有屏下超声波指纹解锁。其他主要配置还包括高通骁龙8+处理器，19 项 DisplayMate A+ 认证，联合蔡司认证镜头及像素，有线 80W / 无线 50W 充电，4730mAh 电池 (+130mAh)。 前置：1300 万像素，后置： 5000 万像素大底主摄+ 4800 万像素超广角+ 1200 万像素 2 倍变焦人像+ 800 万潜望镜。

    vivo X Fold+

  • RTX 4090和3090TI性能相差多大？

    2倍到4倍。以上是RTX4090和3090TI性能对比，在DLSS3的加持之下，跑赛博朋克2077高达4倍的性能差距。这些测试都是3840x2160分辨率、最高游戏设置、DLSS 超分辨率性能模式、基于 RTX40系列的 DLSS 帧生成功能、i9-12900K、32GB RAM、Win11x64。所有的 DLSS 帧生成数据及“赛博朋克2077（Cyberpunk2077）”全极致光线追踪模式均基于预发布的版本测试得出。值得一提的是不是所有游戏都支持DLSS3，那些不支持DLSS3的游戏很可能帧数差距没这么大。

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  • vivo X Fold+摄像头参数怎么样？

    后置四摄，主摄是5000万像素vivo X Fold+搭载了后置四摄，镜头分别是50MP 大底主摄 + 48MP 超广角 + 12MP 2 倍变焦人像镜头 + 8MP 潜望镜头。vivo X Fold+的后置镜头模块占据了机身背部一大块面积，甚至超过了中轴线，可见该相机模块之大。

    vivo X Fold+

  • vivo X Fold+充电速度多少W？

    80Wvivo X Fold+电池增加到 4730 毫安时，支持有线80W和无线 50W充电，这众多折叠屏手机中，这个充电速度算是比较快的，预计可以在1小时左右将手机充满电量。作为一台大屏幕的手机，4730mAh的电池也足以满足一天的日常使用，加上80W的快充，可以在极短时间内为手机充不少电量。

    vivo X Fold+

  • vivo X Fold+处理器是什么型号？

    骁龙8Gen 1 Plusvivo X Fold+使用的是骁龙8Gen 1 Plus处理器，骁龙8Gen 1 Plus处理器是高通在2022年下半年发布的一款旗舰级处理器，搭载众多安卓旗舰手机上。该处理器使用“1+3+4”的三丛集架构（超大核为Cortex X2，大核为Cortex A710，小核为Cortex A510），相较于上一代的骁龙8 Gen 1，功耗降低了30%，性能提升了10%，并且骁龙8Gen1Plus还将采用台积电4nm工艺。

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  • 罗技G云游戏掌机是1080P吗？

    是的。罗技G云游戏掌机是1080P的分辨率，这点是一个惊喜，很多游戏掌机的分辨率是720P，而罗技G云游戏掌机的是1080P，并且是16:9长宽比的可触控屏幕以及支持60Hz刷新率，可以说对于掌机来说，这些屏幕的素质是完全足够了。

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  • iPad 10能吃鸡吗？

    可以玩和平精英iPad 10可以用来玩和平精英手游。和平精英在iPad版的AppStore上架了客户端，玩家们可以下载后使用。不过和平精英对于双手的操作要求比较高，iPad 10的屏幕又是10英寸的大屏幕，因此更推荐屏幕尺寸略小一点的iPad mini来玩，不仅屏幕会比手机更高，握持手感也不错。

    iPad 10

  • 罗技G云游戏掌机屏幕多大？

    7英寸。罗技G云游戏掌机的屏幕是7英寸，此外1080p分辨率、16:9长宽比的可触控屏幕、支持60Hz刷新率，满足掌机玩家对于屏幕表现的追求。电池续航时间超过12小时，重量仅为463克，玩家可以轻松享受更长的游戏时间。

    罗技G云游戏掌机

  • iPad 10可以用鼠标吗？

    可以iPad 10可以在蓝牙配对之后使用无线蓝牙鼠标。iPad实际上还支持鼠标模式，前往“设置” >“通用”，然后选择“触控板与鼠标”，就可以开启鼠标模式。在这种模式下iPad会像普通的电脑一样使用，在需要多窗口、多任务控制的时候会很方便。

    iPad 10

  • 罗技G云游戏掌机续航怎么样？

    12个小时。罗技G云游戏掌机在正常播放、50% 音量和50% 亮度下，电池续航时间为12小时。因为是云游戏掌机，所以对本身机器的要求比较低，续航也自然会高出很多了。只要有wifi，你就可以连接掌机，选择你想要游玩的内容。

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  • iPad 10电池多少毫安？

    8756mAh左右iPad 10电池容量预计和上一代一样都是8756mAh左右，使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时，基本上可以满足一天的重度使用。它的充电器是20W，需要大概3-4小时以上才可以将iPad充满电，当然如果有更高功率、支持PD协议的充电器也可以，充电速度会更快。

    iPad 10

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