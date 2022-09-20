圆通8月快递产品收入38.30亿元 同比增长30.44%

可以。罗技G云游戏掌机是可以玩steam上的游戏的，使用 Steam 流式盒在你的罗技G云游戏掌机上玩您的 Steam 游戏。借助针对数百个顶级游戏新优化的触控方案，您现在可以在沙发上或在旅途中从 PC 访问和玩游戏。使用 Steam 流式应用，您可以连接至本地网络或互联网上任何正在运行 Steam 的计算机。 使用5G、WiFi 或有线以太网连接以获得最佳性能。Steam 流式应用现在也支持远程同乐! Steam 玩家可以邀请其他任何人使用 Steam 流式应用加入他们的游戏。