圆通8月快递产品收入38.30亿元 同比增长30.44%

站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:今天，圆通速递发布了8月份经营数据。公告显示，今年8月份，圆通速递快递产品收入38.30亿元，同比增长30.44%;业务完成量15.20亿票同比增长10.14%;快递产品单票收入2.52元，同比增长18.43%。
自2021年底起，公司快递业务中菜鸟裹裹业务的结算模式由原杭州菜鸟供应链管理有限公司与加盟商结算调整为其直接与公司结算。2022年8月，公司菜鸟裹裹业务因上述调整影响快递产品单票收入约0.08元，剔除该等影响后，公司快递产品单票收入为2.44元，同比增长14.66%。
据此前圆通速递发布的2022年半年度报告显示，今年上半年，圆通实现营业收入250.66亿元，同比增长28.58%;实现归母净利润17.74亿元，同比增长174.72%，其中圆通速递国际和圆通航空合计录得归母净利润1.86亿元;实现扣非归母净利润17.09亿元，同比增长187.51%。
2022年第二季度，圆通单季度实现营业收入132.39亿元，同比增长25.67%，实现归母净利润9.03亿元，同比增长228.28%，实现扣非归母净利润8.88亿元，同比增长248.19%，经营性现金流净额23.72亿元，同比增长92.52%。
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