趣AI | AI绘画工具生成作品开始在知名图库网站上出售

站长之家（ChinaZ.com）9月19日 消息:过去几个月，AI生成的图像大受欢迎，很多公司和政府仍未为这种类型图像创作制定任何严格的规则，因此在版权方面让不少人感到困惑。那么AI绘画工具生成的作品可以出售吗?

据外媒报道， 艺术家正在Shutterstock、iStock 和 Adobe Stock 等图库网站上大量出售AI工具生成的艺术品。

据悉，在 Shutterstock 上使用“AI-Generated（人工智能生成）”一词搜索可以获取18，850个结果，而在 iStock 中进行相同的搜索会产生1，585个结果。这其中有许多图像是使用目前比较受欢迎的AI自动绘画工具比如Midjourney、DALL-E 和 Stable Diffusion 等创建的。

在大多数情况下，这些由AI工具生成的图片存在分辨率不足等情况，并不能直接在图片库网站上提交。

国外摄影师Vanessa在YouTube发布了一段名为“如何开始在 Shutterstock 上销售 Midjourney AI 艺术”的视频。她指出，除了低分辨率外，许多图像在视觉上也很“怪异”，需要在 Photoshop 中修复才能出售。

目前，比如 DALL-E程序目前只能生成最大1024像素的图像，这意味着用户必须对图像进行二次加工创作。

Midjourney 生成的作品在 Shutterstock 网站上很受欢迎，但版权问题却值得关注。Midjourney服务条款表明，非付费会员不允许用户出于商业利益出售他们创作的图片。而付费会员则“拥有使用该服务创建的所有资产”。另外， Shutterstock 在其使用条款中没有提及人工智能。

对于AI作品版权问题，Vanessa表示，“我认为人工智能生成艺术的法律、版权和使用将会发生变化。”

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