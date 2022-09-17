刘强东转让所持宿迁天宁、西安京东各45%股权

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:昨日晚间，京东健康发布公告称，刘强东于9月16日订立股权转让协议，据此刘强东同意将于宿迁天宁持有的45%股权转让予缪钦，后者是京东集团副总裁。

公告显示，由于一名登记股东变更，宿迁天宁、外商独资企业及新登记股东订立新合同安排，现有合同安排同时终止。根据新合同安排，宿迁天宁的新登记股东为缪钦（持有45%）、李娅云女士(持有30%)及张雱女士(持有25%)。宿迁天宁将仍为该公司的关联并表实体，其财务业绩将继续于该集团的账目内合并入账。

由于一名登记股东变更，西安京东、外商独资企业及新登记股东订立新合同安排，现有合同安排同时终止。根据新合同安排，西安京东的新登记股东为缪钦（持有45%）、李娅云女士(持有30%)及张雱女士(持有25%)。

另外，京东物流昨日晚间也发布公告称，刘强东于9月16日订立股权转让协议，据此刘强东同意将于西安京东持有的45%股权转让予缪钦，其是京东集团副总裁。由于一名登记股东变更，西安京东、外商独资企业及新登记股东订立新合同安排，现有合同安排同时终止。根据新合同安排，西安京东的新登记股东为缪钦（持有45%）、李娅云女士(持有30%)及张雱女士(持有25%)。

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